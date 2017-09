Støre-rådgiver legger seg flat: Beklager etter at skatteekspert følte seg truet

Ap-lederen Jonas Gahr Støres nære rådgiver Hans Kristian Amundsen sier han har beklaget overfor skatteekspert Eivind Furuseth, som følte seg truet av Ap-lederens høyre hånd.

– Jeg har i kveld kontaktet Eivind Furuseth og sagt til ham at jeg beklager at jeg har snakket til ham på en måte som han oppfattet truende. Jeg ønsket å forsikre ham om at det ikke var meningen, skriver Amundsen på sin Facebook-side og fortsetter:

– Jeg har også kontaktet Hans Petter Graver og sagt det samme til ham. Begge responderte storsinnet og viste forståelse for at det kan bli litt høye skuldre i innspurten av valgkampen, skriver Amundsen.

Bakgrunn: Støre får kritikk for vennetjeneste

Amundsen er nær rådgiver av Jonas Gahr Støre og sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe.

Furuseth, som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, uttalte seg denne uken kritisk til Jonas Gahr Støres håndtering av utsalget fra et omstridt byggeprosjekt som Ap-lederen var medeier av på Ensjø i Oslo. Uttalelsen ble gitt til NRK.

Kritisk var også jusprofessor og tidligere dekan ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet, Hans Petter Graver.

Da NRK konfronterte Støre med uttalelsene før publisering, ringte Ap-lederens rådgiver Hans Kristian Amundsen til begge jusekspertene.

Furuseth mottok i tillegg en e-post fra Amundsen, der Amundsen omtalte et brev han hadde sendt til NRK om mulige konsekvenser ved å fremføre kritikken.

VG publiserte torsdag kveld dette brevet. Da Furuseth kommenterte innholdet i brevet overfor VG fredag sa han:

– Det var litt ubehagelig, og jeg følte meg truet av Arbeiderpartiet.

Vennetjenester



Bakgrunnen for saken var at Støres mangeårige og nære venn, partner Knut Brundtland i meglerselskapet ABG Sundal Collier, gratis forhandlet om prisen for salget av Støres eierandel i byggeprosjektet.

– Det er betenkelig at Støre takket ja til dette. Han burde enten takket nei og avstått fra tjenesten, eller insistert på å betale, sa Furuseth til NRK.

Furuseth fikk støtte fra Graver, som mente Støre hadde beveget seg inn i et felt hvor varsellampene for korrupsjon bør blinke, selv om han ikke har brutt noen lov. Denne kritikken ble ikke publisert i NRKs sak.

Hold deg oppdatert! Les alt om valget her

Amundsen sier at han ville anmode Furuseth om å justere, ikke trekke uttalelsene sine.

«Gjør oppmerksom på at saken ikke er publisert. Det betyr at du har tid til å justere dine uttalelser ut fra de opplysningene du har mottatt i kveld», skrev han i en sms til Furuseth etter å ha ringt skatteeksperten.

Hans Petter Graver bekreftet torsdag at også han ble oppringt av Amundsen, men han ønsket ikke å endre sin kritikk etter samtalen med Støres rådgiver.

Fikk du med deg VGs dom etter siste partilederdebatt? Fire partiledere imponerte