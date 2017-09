Støre om sin omstridte formue: – Hører ikke hjemme i en valgkamp

SANDEFJORD (VG) Rett før valget har Ap-leder Jonas Gahr Støre solgt seg ut av et selskap og et hemmelig fond etter spørsmål fra pressen.

– Jeg har tenkt at dersom jeg blir statsminister, så er det naturlig at de fondene jeg investerer i skal følge de samme retningslinjene som de fondene Staten følger. Jeg har forholdt meg til regelverket, og vist åpenhet utover det. Det mener jeg har vært ansvarlig av meg, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Kunne du gjort noe annerledes?

Støres formue I 2016 var Støres ligningsførte formue på 64,4 millioner kroner. Støre eier 76 prosent av familieselskapet Femstø AS. Resten av selskapet eies av Støres sønner Vetle (24) og Magnus Slagsvold Støre (27). Femstø AS har eierposter i to selskaper:

3,3 prosent i Fyrstikkalléen 17 AS

3,27 prosent i Ensjøåsen Invest Komplementar AS I tillegg har Femstø AS investert i fond hos forvalterne Egerton Capital, Danske Bank og DNB. Støre vil ikke opplyse om hvilket fond han har investert i hos Egerton. Hos Danske Bank har Femstø AS investert i Danske Invest Horisont Rente Plus NOK I, Danske Invest Horisont Aksje og Danske Invest Horisont Rente Plus W. I DNB har Femstø AS «inngått avtale med DNB Asset Management om investering i rente og aksjefond», opplyste Støre til DN.

– Nei, sier han.

Arbeiderparti-lederen har flere ganger denne valgkampen blitt presset med spørsmål om hvordan han forvalter sin egen formue på drøyt 64 millioner kroner.

Byggesaken



Først avslørte Dagbladet at Støre eide aksjer i et byggeprosjekt i Oslo, som benyttet seg av løsarbeiderkontrakter.

Støre varslet raskt at han ville selge seg ut av selskapet, men overfor VG erkjenner Ap-lederen seks dager før valgdagen at han fortsatt ikke har fått gjennomført utsalget fra byggeprosjektet.

«Etter samtale med de øvrige eierne ble det inngått avtale om salg 9. juni til avtalt pris på 4,5 millioner kroner. De ba samtidig om tid til å ordne det formelle, og jeg avventer oppgjøret fra dem», skriver Støre i en tekstmelding til VG.

Støre opplyser til VG at kjøperen er Ensjøåsen Invest Komplementar AS, som blant annet investor Stein Erik Hagens familieselskap Canica AS eier en tredel av.

Fond med aksjer i atomvåpen?



Forrige uke avslørte Dagens Næringsliv at Støre har investert i et fond hos investeringsselskapet Egerton Capital, som ikke følger de samme retningslinjene for etiske investeringer som myndighetene stiller til forvaltningen av Norges oljeformue.

Støre vil ikke si navnet på fondet han nå hevder at han har solgt seg ut av

Midt i en valgkamp hvor Ap har falt kraftig på målingene har Støre måttet håndtere kritiske spørsmål om sin egen formue

– Dette hører ikke hjemme i valgkampen. Men når folk spør meg om min personlige økonomi, så skal jeg svare på det. Det gjør jeg etter beste evne. Men min hovedsak nå er å drive valgkamp for Arbeiderpartiets politikk. Det er det jeg reiser rundt for.

VENTER PÅ AVGANG: Jonas Gahr Støre blir intervjuet på fergekaien i Moss før han tar fergen over til Horten. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Har det jeg har»



I helgen ba lederen av Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen, i DN om at Støre avklarer om fondet han har investert i har hatt eierposter i den franske atomvåpen-produsenten Safran.

– Har du investert i et fond som investerer i atomvåpen, Støre?



– Jeg har investert i et bredt aksjefond hvor jeg ikke har vært involvert i avgjørelser om hvilke aksjer de har kjøpt eller har fulgt med på det. Meningen med å være i et bredt aksjefond er at de tar ansvar for avgjørelsene. Jeg har ikke hatt kunnskap om hvilke selskaper de har gått inn og ut av.

– Du kan ha investert i atomvåpen?



– Jeg har ikke hatt kunnskap om hvilke selskaper de har gått inn og ut av.

– Burde ikke du tatt ansvar for å unngå at dette var noe å stille spørsmål ved?



– Jeg er den jeg er, og har det jeg har. Jeg har tatt ansvar for det, og har ingen kommentarer utover det, sier Støre.

Skulle selge seg ut – hvis han vant



Støre har allerede erkjent at han skjønte at hans egen plassering av formuen kunne bli et problem for ham. Til DN har Støre tidligere uttalt at han hadde lagt en plan om å selge seg ut av Egerton-fondet dersom han blir statsminister.

– Jeg har sagt veldig tydelig at hvis jeg blir statsminister, så vil jeg sørge for at det er innenfor de rammene som Statens fond har. Etter valget skulle jeg sørge for det. Men når det da kommer spørsmål om det, så er det helt greit at jeg kan gjøre det nå.



– Ser det ikke litt rart ut at det er først når du får spørsmål om det at du selger deg ut?

– Nei, det har hele tiden ligget i min plan å selge hvis vi vinner valget og jeg blir statsminister. Jeg kunne jo ha ventet til etter valget da.

– Hvorfor gjør du ikke det?



– Fordi det ikke skal hefte noen tvil med at dette er en helt kurant sak for meg å gjøre.

I FOKUS: Jonas Gahr Støre tar en selfie sammen med lokale Ap-medlemmer i Tønsberg. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Men det var ikke naturlig å gjøre dette før du ble statsminister?



– Men nå gjorde jeg det jo før fordi jeg mener at også for en statsministerkandidat, når vi nærmer oss et valg og det er to kandidater, så ville det være naturlig å gjøre. Det har jeg da gjort.

Naturlig

– Statsministerkandidat har du jo vært lenge. Det er ikke noe som har skjedd nå nettopp?



– Ja, men det kom spørsmål om det nå, og siden det likevel lå i min plan å gjøre det, fant jeg det riktig å gjøre det nå. Jeg har gjort alt innenfor Stortingets regelverk.



- Spørsmålet er hvorfor du selger deg ut nå?



– Fordi det var nå jeg syntes det var riktig å gjøre det. Det er nå vi nærmer oss valget. Nå kom det spørsmål om det, og da var det naturlig å gjøre det.



– Så det er først når du får spørsmål om det at du tar affære?



– Nei, det lå i min plan at jeg skulle gjøre det hvis jeg ble statsminister, men så kom det spørsmål og det ble en annen situasjon.



– Hvis du mener det ville være riktig å gjøre, hvorfor venter du ikke da?

– Fordi det kom spørsmål, så var det ingen grunn til å vente med det. Jeg hadde andeler i et bredt aksjefond forvaltet av et selskap som fulgte omlag samme strategi som norske banker, men uten å ha etiske retningslinjer på linje med SPU. Men jeg syntes det var like greit å selge nå, så det ble klart for alle.

Tjener ikke penger på det



– Hva er konsekvensen av at du selger deg ut?



– Konsekvensen er at jeg er i de fondene som jeg nå har oppgitt. Fond i Danske Bank i Norge og DNB.



– Taper du penger på dette?



– Det vil jeg ikke kommentere. Men jeg tjener ikke penger på det, sier Støre.