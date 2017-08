Støre om Ap-krisen: – En kraftig vekker for oss

TROMSØ (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner nå at partiet hans har havnet i dype problemer under to uker før valgdagen.

– Målingene er for dårlige for Arbeiderpartiet. Dette er en kraftig vekker for oss. Vi må ta det på det alvoret det er, sier Støre til VG sent tirsdag kveld.

Han og statsminister Erna Solberg (H) barket tidligere på kvelden sammen i NRKs direktesendte statsministerduell fra Tromsø, hvor de to hudflettet hverandre for måten den andre driver valgkamp på.

Men tirsdagens overskyggende sak ble uansett NRKs og TV 2s katastrofemålinger for Arbeiderpartiet.

På NRKs måling er Ap målt til 24,4 prosents oppslutning, mister plassen som Norges største parti og det er borgerlig flertall.

– Vi har en utfordring nå med en velgerlojalitet ned mot bare 50 prosent, som er veldig lavt til å være Arbeiderpartiet. Men vi har også en ganske stor ambisjon, og har tro på at vi kan få den opp, sier Støre til VG.

Han nekter for at det er noe galt med strategien partiet har lagt.

– Jeg har tro på at når valgdagen kommer, så vil Arbeiderpartiet gjøre et mye bedre valg enn dette, sier Støre, og legger til:

– Jeg har et mål om at det flertallet som ønsker et skifte skal komme tilbake, og at det skal komme til uttrykk på valgdagen 11. september.

– Tror du fortsatt dere kan komme over 30 prosent?

– Jeg har ikke satt noe mål om oppslutning eller noen tallgrense. Jeg tror vi kommer til å gjøre et bedre valg enn det målingene viser nå, sier Støre.