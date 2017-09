Støre: KrF-samarbeid ikke lenger aktuelt

Ap-leder Jonas Gahr Støre smeller døren igjen i ansiktet på KrF-leder Knut Arild Hareide etter at Hareide garanterte at han ikke vil felle Høyre/Frp-regjeringen.

Støre sier til VG at Hareides oppsiktsvekkende avklaringer torsdag har fått ham til å trekke invitasjonen han tidligere i valgkampen utstedte til Hareide.

– Slik samarbeid er ikke det vi vil søke hvis det borgerlige flertallet ryker. Vi vil søke samarbeid og et grunnlag for ny regjering med de partiene som har pekt på en Ap-ledet regjering som er et alternativ til en Høyre/Frp-regjering, sier Støre etter partilederdebatten på TV2 torsdag kveld.

– Da er det ikke aktuelt å samarbeide med KrF hvis det er rødgrønt flertall?

– Det vil ikke være der vi da går. Hareide har fortsatt sagt at han går i opposisjon. Vi må forholde oss konstruktivt til KrF som andre partier, sier Støre.

– Er det aktuelt å samarbeide med KrF hvis det blir rødgrønt flertall?

– Ikke i et regjeringsprosjekt. Slik jeg hører Hareide i dag, er det ikke aktuelt.

Støre har sagt at han vil samarbeide med alle parti som vil felle dagens regjering. Med dagens avklaring fra Hareide, mener Støre at KrF gjør seg uaktuelle for samarbeid med Ap.

Støre sier det er kjent politikk at KrF foretrekker en sentrum-høyre regjering, men mener KrF nå legger seg på samme linje som Venstre, når de aksepterer at Frp fortsetter i regjering.

– Det mener jeg at er en klargjøring. Det gjør det enda viktigere at hvis du vil ha en annen politikk, så må det en annen regjering til. Den kan Arbeiderpartiet lede. Det er et enda sterkere argument for å stemme Ap. KrF var villig til å være et parti som får ytterpunktene ut av regjering, det Hareide har sagt i dag er egentlig en bekreftelse i dag på at de kan leve med ytterpunkter i regjering, sier Ap-lederen.

Tungen på vektskålen



Knut Arild Hareide selv var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag kveld, men hans rådgiver Emil André Erstad svarer slik:

– Hareides uttalelser i går var basert på en situasjon der KrF utgjør tungen på vektskålen og dermed vipper Stortinget, skriver Erstad til VG.

– For øvrig viser Hareide til at samarbeidsvedtaket til KrF står fast. Hvis vi ikke lykkes med en sentrum-høyre-regjering, vil vi søke andre gjennomslag for vår politikk og går vi mest sannsynlig i opposisjon, sier Erstad.

