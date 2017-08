Støre kjemper i motvind: – Vi følger en plan

AMMERUD (VG) Jonas Gahr Støre og hans røde armé kjemper mot klokken for å klare å snu krisestemningen. Ap-lederen sier han merker at velgerne ikke er like interessert i årets valg.

– Jeg liker å si det sånn: Jeg går mye på ski, og jeg har et bilde av en femmil. Og nå er vi på 40 kilometer. Det å stoppe etter 40 kilometer og spørre «hvordan var dette rennet?», det gir ikke mening for meg, sier Jonas Gahr Støre.

Onsdag ettermiddag tok Støre T-banen fra Jernbanetorget til Ammerud i Oslo for å delta på husbesøk sammen med partikolleger i Groruddalen.

Fallet



Uten å nevne de dårlige målingene med ett eneste ord, holdt Støre en appell til sine egne før de dro ut i nabolagene på Ammerud for å forsøke å overbevise velgerne om å stemme på sitt kriserammede parti.

Det er snart gått én måned siden Arbeiderpartiet fikk valgkampens første velgersmell, på InFacts måling for VG. Da falt Ap ned 1,9 prosentpoeng til 30 prosent. Det er et nivå partiet 11 dager før valget må se langt etter – nedenfra.

Onsdag kveld fikk Støre et lite lys i mørket: TV 2s ferske måling viste en liten oppgang til 26, 7 prosent. Skulle dette blitt valgresultatet ville det fortsatt være Aps dårligste valg fra opposisjon på over 90 år.

VG har snakket med en rekke kilder internt i Ap, men ingen kan forklare hva som er årsaken til det plutselige fallet på målingene i august.

Plan og strategi



Støre sier han og partiet ikke har tenkt å gjøre noen strategiske endringer for å forsøke å få velgerne tilbake, og sammenligner valgkampen med et skirenn:

– Det er femmil som gjelder, og det er 11. september som gjelder. Nå er det et strekk inn, vi følger en plan, en strategi, lytter og tilpasser hvordan vi jobber ut fra ønsket om å nå frem med budskapet.

– Du høres litt ut som en Petter Northug, som skal spurte på slutten?

– Jeg er glad for at du sa det, så jeg slapp å si det. Men Northug vil neppe ligge foran i feltet etter fire mil. Det vet vi. Men spøk til side: Det er alvor. Fordi det er én million velgere som ikke har bestemt seg. Kanskje ikke alle bestemmer seg. Men det er en mulighet for oss til å nå ut til dem. Det er gjerdesittere fra 2013, som stemte Arbeiderpartiet. Min jobb er å sørge for at det gjerdet er det godt å komme ned fra, sier Ap-lederen.

En million på gjerdet



IKKE ROSENRØDT: Støre delte ut roser til alle han møtte og som ville ha da han gikk på husbesøk nær Ammerud onsdag ettermiddag. Foto: Frode Hansen , VG

I en kommentar skriver NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand at det nå er drøyt 900.000 velgere som ikke har bestemt seg for hva de skal stemme. Dermed kan det ligge an til å bli svært lav deltagelse ved høstens stortingsvalg.

– Det er et annerledes engasjement blant velgerne. På noen områder er det veldig intenst. Jeg møter folk som er veldig opptatt av at de vil bytte denne regjeringen ut. Jeg møter folk her på Ammerud som sier de vil ha Arbeiderpartiet inn. På andre områder kan engasjementet være mer søkende, og ikke helt avklart. Men det er også litt av en valgkamps indre motor, at det trekker seg litt inn mot valgdagen. Om det er to uker før, fem dager før … Det tror jeg vi skal vente og se hva blir.

– Når nær en million velgere sitter på gjerdet, og veldig mange av dem er tidligere Ap-velgere, ser du selv at du og Ap har et problem med å engasjere?

– Jeg er skrudd sammen sånn at jeg ser at der er det en mulighet, og den skal jeg gå etter.

– Ser du ikke også at det er et problem?

– Jeg ser mulighet.

– Ingen problemer?

– Egentlig ikke, sier Støre.