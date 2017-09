Støre får kritikk for vennetjeneste

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk meglervennen Knut Brundtland til å forhandle for seg da Støre solgte seg ut av det omstridte byggeprosjektet, uten å betale for vennetjenesten, ifølge NRK.

Støre tjente 4,5 millioner da han solgte seg ut av det omstridte byggeprosjektet, over tre ganger mer enn han gikk inn med.

Ifølge NRK tilbudte Brundtland selv å ta på seg forhandlingen for Gahr Støre, og tok telefoner og gikk i forhandlingsmøte for Støre. Støre skal ha tilbudt Brundtland betaling for jobben, men Brundtland ønsket ikke å motta noe økonomisk vederlag for jobben fordi det han hadde gjort var så lite i omfang.

Det var DN som først omtalte at Brundtland hadde bistått Støre.

– Problematisk



Jusprofessor Hans Petter Graver mener Støre likevel burde betalt for vennetjenesten.

– Det som er problematisk er at dette er gaver han får for sin næringsvirksomhet. Rent personlige gaver som han får i forbindelse med familiebegivenheter eller vennebegivenheter er ikke noe problematisk, men når man har en utstrakt næringsvirksomhet som Støre har, og man har den posisjonen han har, så bør han ikke motta eller gi gaver i den forbindelse, sier jusprofessor Hans Petter Graver til NRK - men understreker at Støre ikke har gjort noe formelt galt.

– Støre sender et veldig uheldig signal ved å ikke betale for meglertjenesten, og blander vennskap og næringsvirksomhet. Sånne ting bør man holde fra hverandre, sier Graver til VG.

KRITISK: Jusprofessor Hans Petter Graver. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Burde insistert



Graver mener at selv om Knut Brundtland ikke ønsker å ta imot betaling, burde Støre insistert.

– Aller helst burde han ha brukt en annen rådgiver. Men Støre har altså ikke gjort noen formell feil, men burde handlet annerledes etisk, sier han.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, sier til VG at han ikke ser noen problemer med at Støre mottok hjelp fra Brundtland.

– Dette er en triviell sak. Slik saken er fremstilt i media synes jeg hjelpen fra Brundtland ligger godt innenfor rammen av vennetjenester man kan motta uten noen etiske betenkeligheter, sier Bernt.

– Alle formaliteter er tatt hånd om av Støre



– Da situasjonen oppsto og Støre besluttet å selge seg ut, trengte han råd om hvordan han gikk frem. Ikke minst var det viktig for Støre at fastsettingen av pris ble gjort ryddig og her trengte han å innhente råd. Knut Brundtland tilbød seg å ta et møte med de andre eierne for å diskutere salg og pris som en vennetjeneste. Møtet tok ca. 45 minutter. Alle formaliteter rundt salget er tatt hånd om av Støre. Dette var derfor ikke et oppdrag, men en vennetjeneste, skriver Aps kommunikasjonssjef Camilla Ryste i et skriftlig tilsvar til NRK.



Til VG sier Ap-lederen at han er dypt uenig med kritikken.



– Både Hans Petter Graver og Eivind Furuseth (førsteamanuensis ved BI, journ. anm.) understreker i NRK-saken at ingen lover eller regler er brutt. Da står vi igjen med at deres personlige mening er at dette burde jeg ikke gjort. Det er jeg dypt uenig i. Knut er en av mine aller nærmeste venner, det har han vært fra vi var ungdommer. Denne tjenesten endrer ingenting på vårt forhold, og jeg er heller ikke i en posisjon hvor beslutninger jeg tar på noe vis påvirkes av mitt langvarige vennskap med Knut, skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding til VG.



Det var Dagbladet som avslørte at Støre eide aksjer i et byggeprosjekt i Oslo, som benyttet seg av løsarbeiderkontrakter.

Flere av arbeiderne i byggeprosjektet Grenselunden, hvor Støres selskap Fernstø har en eierandel på 3,26 prosent, har nettopp denne typen arbeidsavtaler som Ap-lederen har omtalt som «nulltimerskontrakter» eller «løsarbeiderkontrakter», ifølge avisen.

Kartleggingen viser at tre av åtte firmaer på byggeplassen bruker bemanningsbyrå. Seks av åtte er ikke tilsluttet noen sentral tariffavtale, og i noen tilfeller mangler også bedriftsinterne tariffavtaler som alternativ. I fire av åtte bedrifter står ansatte helt uten fagforening i ryggen.

Støre varslet raskt at han ville selge seg ut av selskapet, men overfor VG erkjenner Ap-lederen seks dager før valgdagen at han fortsatt ikke har fått gjennomført utsalget fra byggeprosjektet.

«Etter samtale med de øvrige eierne ble det inngått avtale om salg 9. juni til avtalt pris på 4,5 millioner kroner. De ba samtidig om tid til å ordne det formelle, og jeg avventer oppgjøret fra dem», skrev Støre i en tekstmelding til VG.

Støre opplyser til VG at kjøperen er Ensjøåsen Invest Komplementar AS, som blant annet investor Stein Erik Hagens familieselskap Canica AS eier en tredel av.

Solgte seg ut av fond



Forrige uke avslørte Dagens Næringsliv at Støre har investert i et fond hos investeringsselskapet Egerton Capital, som ikke følger de samme retningslinjene for etiske investeringer som myndighetene stiller til forvaltningen av Norges oljeformue.

Støre vil ikke si navnet på fondet han nå hevder at han har solgt seg ut av.

– Dette hører ikke hjemme i valgkampen. Men når folk spør meg om min personlige økonomi, så skal jeg svare på det. Det gjør jeg etter beste evne. Men min hovedsak nå er å drive valgkamp for Arbeiderpartiets politikk. Det er det jeg reiser rundt for, har Støre uttalt til VG.