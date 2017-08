Støre: – Døren er nå lukket og låst til Venstre

AP-leder Jonas Gahr Støre sier at Trine Skei Grandes garanti er en nyttig avklaring for velgerne.

24 dager før valget tok Venstre-leder Trine Skei Grande bladet fra munnen:

– Jeg og Venstre kommer ikke til å gjøre noe som kan bidra til at Jonas Gahr Støre blir statsminister. En stemme på Venstre er en stemme på Erna Solberg som statsminister, sier hun i dagens artikkel i VG.

AP-leder Jonas Gahr Støre er ikke overrasket over Grandes utsagn.

– Til det vil jeg si: Ta det med ro, Trine, vi har fått det med oss! Men at hun sier det så tydelig, er en nyttig avklaring for velgerne. Arbeiderpartiet har vært åpen for samarbeid med dem som vil bytte ut Frp og Høyre. Døren er nå lukket og låst til Venstre, noe som avklarer at et sterkt Arbeiderparti er det som kan sikre et regjeringsskifte, sier han.

– Når man binder seg til Høyre, må velgerne vite at Høyre har valgt Frp. Det blir en del av Solbergs ettermæle – hun har valgt Frp og har ikke tenkt å velge dem bort, sier Støre.

– Et haleheng



– Venstre har vært et støtteparti for Høyre og Frp i fire år; de har vært støttet en arbeidslivspolitikk som har svekket tryggheten for norske arbeidstagere og har vært et haleheng i en politikk som har gitt store skattekutt, har økt underskuddene og har økt forskjellene i Norge, sier Støre og fortsetter:

– Grande vil samarbeide om klimapolitikk med klimafornektere og om kunnskapsløft med et parti som prioriterer å kutte mange titalls milliarder i skatt til dem som har mest.

KVARTETT: Finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Han forteller at Venstre-folk han har møtt rundt omkring i Norge har vært tydelige kritikere av Frp

– De har snakket om partiet som bremsekloss i klimapolitikken, splittende innen integrering og pådriver av store skattekutt.

Grande ville felle Høyre/Frp-regjeringen



SV-leder Audun Lysbakken er ikke overrasket, men han synes det hele er «litt spesielt».

– Venstre har vært i konflikt med Frp om viktige verdispørsmål i en periode. Jeg tror at veldig mange liberale mennesker mener at Frp bidrar til polarisering og hysteri i integreringsdebatten, sier han.

PÅ HØY TID: SV-lederen er glad for avklaringen. – Det er fortsatt tid for folk til å ta stilling til hva de skal stemme, sier Audun Lysbakken.Foto: BRIAN CLIFF OLGUIN

I forkant av Venstres landsmøte i mars uttalte Skei Grande til VG at hun ville felle statsminister Erna Solbergs Høyre/Frp-regjering for å tvinge Frp ut av den, og innsette seg selv og KrF.

Kort tid etter beklaget Grande uttalelsene overfor landsstyret i Venstre, men først nå avklarer hun hvordan hun ser for seg et borgerlig samarbeid etter valget 11. september.

Lysbakken mener at det er var på høy tid at avklaringen kom.

– Nå er det endelig klart at en stemme til Venstre etter all sannsynlighet betyr at Listhaug og Frp fortsetter i regjering. Nå vet folk hva de har å forholde seg til. Det er fortsatt tid for folk til å ta stilling til hva de skal stemme.

– Grande har mistet grepet



– Det de holder på med på rødgrønn side, er en utelukkelses-lek seg imellom, der de slår garantier og krav i hode på hverandre. På borgerlig side lærte vi i fjor høst at det er en kjempedårlig måte å samarbeide på, sier Skei Grande.

Til det svarer Støre:

– Skei Grandes valg av Frp gjør at hun nok mister grepet på det som skjer på den andre siden i politikken. Det som forener de rødgrønne partiene er en klar ambisjon om å bytte ut Høyre og Frp, og prioritere skole og eldreomsorg fremfor skattekutt til dem med mest fra før.

Audun Lysbakken tar uttalelsen fra Skei Grande med et smil:

– Med det kaoset som har vært på borgerlig side ville jeg passet meg for å belære andre om samarbeid. Alle kan se at det har vært bråk i borgerlig leir. SV, Sp og Arbeiderpartiet er enige om det viktigste: Å felle regjeringen og ha Støre som statsminister – og deretter skal vi forhandle om politikk.

Mener KrF er uklare



KrF har vedtatt at de ikke ønsker Frp i regjering, og åpnet for at KrF kan gå i regjering med Arbeiderpartiet hvis det borgerlige flertallet ryker. Støre sier at han har merket seg at det er en ulik holdning i de to sentrumspartiene.

– KrF er tydeligere på at de ønsker Frp ut av regjering, men samtidig klarer de ikke helt å gi et svar på om en stemme til KrF er en stemme til fortsatt Frp- og Høyre-regjering. KrF er et mer usikkert valg, mener Jonas Gahr Støre.