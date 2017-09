FOLKETS HUS (VG) Like før midnatt gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre på podiet og kalte valg-resultatet «en stor skuffelse for Arbeiderpartiet».

Hvis tallene slik det ligger nå blir resultatet, vil Ap gjøre sitt dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år.

Ap har ikke siden 1927 fått et så dårlig resultat i et stortingsvalg, med unntak av katastrofevalget i 2001 med 24,3 prosent. Den gang satt Ap i regjering.

Prognosen like før midnatt gir de fire borgerlige partiene 89 mandater, i det 85 prosent av stemmene er talt opp. Bildet viste seg tydelig allerede på de første prognosene tre timer tidligere.

– Vårt mål i dette valget var å gi dette landet en ny regjering. Vi visste det ville bli jevnt, og det har blitt jevnt. Det vi vet er at vår side i politikken har styrket seg, men slik det ser ut så holdt det ikke for å erstatte en Høyre/Frp-regjering med en Arbeiderparti-ledet regjering. Det telles fortsatt, men det er slik det ser ut, og det må vi være ærlige nok til å se i øynene, sier Jonas Gahr Støre fra scenen på Folkets Hus i Oslo.



– Dette valget, gode venner, er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet. Vi er fortsatt landets største parti, vi er samlet, vi har stått i valgkamp sammen, vi har stått i motvind sammen og vi skal stå sammen fremover. Vi skal lære alt som er å lære av dette valget. Vi hadde håpet på et bedre resultat for Arbeiderpartiet, det er ingen grunn til å legge skjul på det. Derfor skal vi bruke god tid på å lære, evaluere og analysere, forstå og komme tilbake, for dette partiet har enormt mye ugjort. Vi skal tilbake for å sette dagsorden i dette landet, sier Ap-lederen.

Takket Erna

Han fortsatte med å takke alle som har bidratt i valgkampen, og lovet velgerne at han og partiet skal stå på i fire nye år på Stortinget - til trampeklapp fra tilhengerne i salen.

– Til slutt vil jeg sende en personlig hilsen til Erna Solberg. Det er en raus takk for tøffe fighter. Det har vært mange av dem, det har gnistret, men fra min side har det vært en debatt og en fight med respekt for en betydelig politiker i Norge, og jeg ønsker henne lykke til med de oppgavene som nå møter henne, sier Støre.

Han gratulerer også Senterpartiet og SV med gode valgresultater.

– Vi fikk en knekk i dette valget, men vi ligger ikke nede. Vi kommer kraftfullt tilbake, sier Ap-lederen.

Ap-Raymond: – Veldig trist

Ap-byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, holdt før midnatt fast i håpet om at ting kan endre seg i løpet av natten.

– Vi må ha trua helt til alle stemmene er telt opp. Venstre er fortsatt nær sperregrensa, og vi vet at de gjør det ganske dårlig på Vestlandet, og de kan falle under sperregrensa der. Da vil det se annerledes ut enn det gjør nå. Men det telles stadig flere stemmer opp, og det ser ut som det skal bli for tøft å få det til, sier Ap-byrådslederen til VG i 23.30-tiden.

– Hva tenker du om det?

– Det syns jeg er veldig trist at vi ikke greier å få Høyre og Frp ut av regjeringskontorene, men sånn er jo demokratiet, det er velgerne som bestemmer.

– Det ser ut som dere er ganske langt unna den magiske grensen på 30 prosent, hvor vondt gjør det?

– Det er klart det gjør vondt, det har vi bare vært en gang før, etter valget i 2001. Vi skal ikke skjule at vi gjør et for dårlig valg, og det kommer helt sikkert til å bli behov for å ha evalueringer etter dette, selvfølgelig.

– Blir det samling i bunnen eller blir det kamp i toppen?

– Jeg tror samling i bunnen er det viktigste, og det å evaluere og finne ut hva som har skjedd, hvor har vi tapt, det blir naturlig å stille slike spørsmål. For meg er partiene bare virkemidler for å få til samfunnsendringer, og nå var det Høyre og Frp som vil noe annet enn oss som vi ville ha ut av regjeringskontorene. Når vi ikke lyktes med det, er ikke det bra nok.

– Må dere se på om dere trenger en ny partileder?

– Nei, det er jeg helt sikker på at vi ikke må. Nå skal vi ha en evaluering og ikke begynne å krangle og henge ut og finne syndebukker. Vi må se på politikken, har vi klart å få frem politikken vår klart nok? Har vi vært gode nok der, og så lenge vi ikke når frem der, så blir nok svaret nei.

VG-kommentator: – Slag i trynet

VGs valgdagsmåling viser at valget ser ut til å bli jevnt. Også her ser det ut til at Erna Solberg får fornyet tillit som statsminister med 88 av 169 mandater.

– Det er borgerlig seier på alle målinger og prognoser. Nå tror jeg Støre tenker på om det finnes noen muligheter i opptellingen, om dette kan endre seg. Venstre, KrF og MDG ligger rett rundt sperregrensen, ting kan endre seg, men akkurat nå datt nok hans rom sammen. Dette må ha vært et slag i trynet, sier VGs politiske kommentator Frithjof Jacobsen i VGTVs direktesending fra Arbeiderpartiets valgvake i Folkets Hus rett etter at de første prognosene kom klokken 21.

Pessimisme og vill jubel om hverandre

Få på Arbeiderpartiets valgvake ville tidligere på kvelden uttale seg om resultatet slik det ligger an, men flere og flere VG snakket med begynner å miste motet ettersom et større antall stemmer er talt opp. Folk begynte å forlate valgvaken på Folkets Hus i skuffelse over de foreløpige resultatene.

To sentralt plasserte kilder VG har snakket med, sier at de ikke lenger har troen på at det kan snu - og peker på at det selv med Venstre under sperregrensen er borgerlig flertall.

– Ikke sjans i havet for at dette kan snu, sier en sentral Ap-kilde til VG.

Men plutselig endret prognosene seg: Cirka klokken 22.20 viser prognosene 85-84 til de rødgrønne, og det bryter ut vill jubel i salen på Folkets hus.

Få minutter senere viste imidlertid prognosene igjen borgerlig flertall.

REAGERER: Raymond Johansen reagerer på det første valgdasmålingene under Arbeiderpartiets valgvake i Folkets hus. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Giske om VG-måling: Tilnærmet dødt løp

– Den målingen dere har et tilnærmet dødt løp, 88-81, du har MDG på 3,8, du har sperregrensa som kanskje avgjør, så det her er en måling som tyder på en lang natt, sier Ap-nestleder Trond Giske i 21-tiden om VGs valgdagsmåling.

– Men det tyder også på et borgerlig flertall, hva sier du om det?

– Et borgerlig flertall håper jeg jo ikke det blir, men vi får se utover natta.

– Men hvis dette skulle bli valgresultatet?

– Da er det for dårlig. Da blir det borgerlig flertall, og det er jo ikke det vi ønsker oss.

– Hva sier det om den valgkampen du har ledet, at dere ligger an til 26 prosent?

– Vi får se nå da, når man har talt opp stemmene. Denne målingen bekrefter det som målingene før valget viste, at dette er veldig jevnt.

– Hva er det som gir deg håp nå i kveld?

– Det er bare noen tiendedeler som skiller flertallene her, så vi får se når det er talt opp. Det blir en thriller-natt.

– Legger du din lit til at MDG vil redde flertallet?

– Nei, jeg tenker at det får natta vise.

VG-kommentator: Ser mørkt ut for Ap

– Hvis dette blir resultatet for Jonas Gahr Støre, hva bør han som leder av Arbeiderpartiet gjøre da?

– Da bør Støre spørre seg selv om det tjener partiet at han fortsetter som leder, og når han eventuelt bør overlate stafettpinnen til noen nye. Jeg tror ikke de har tenkt noe særlig på dette, men det blir nok et spørsmål som vil melde seg. Hvor lenge kan han bli sittende? Er han rett mann til å få partiet opp og stå igjen, eller er han ikke det? Slik det ser ut i dag er det vanskelig å tro, både for han selv og andre, at han har gjort noe riktig i denne valgkampen, sier VG-kommentator Frithjof Jacobsen.

– Vil han måtte ta stilling til det i kveld, om han må gå av eller ikke?

– Det har ikke Arbeiderpartiet noen tradisjon for, å gå av i affekt, men jeg vet ikke hva som rører seg i hodet hans. De håper nok kanskje at dette kan snu utover natten, mye skal telles, men akkurat nå klokken 21, når de første resultatene slippes, så ser det mørkt ut. Her døde det litt, sier VGs politiske kommentator Frithjof Jacobsen.

Han påpeker at det store sjokket er at NRK har KrF under sperregrensen på sin prognose.

– Hvis det skjer, at KrF havner under sperregrensen, da er det kveldens store sjokk - og det kan også få konsekvenser, understreker Jacobsen.

VALG-SJOKK: Rune Gerhardsen (i midten) og andre på Arbeiderpartiets valgvake reagerer på de første prognosene som kom klokken 21 valgkvelden. Foto: Helge Mikalsen, VG

Valgforsker: – Sensasjonelt dårlig valg

Også statsviter Svein Erik Tuastad mener Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har mislyktes, og kaller de første prognosene «dramatisk».

– Arbeiderpartiet har gjort et sensasjonelt dårlig valg. Det er helt uvanlig at et opposisjonsparti går tilbake på denne måten, sier Tuastad til NTB.

Valgforsker Bernt Aardal påpeker at Arbeiderpartiet har greid å heve seg i de syv siste stortingsvalgkampene, men at partiet denne gangen kun har hevet seg 0,8 prosentpoeng.

– Det viser at det er en fullstendig svikt i Arbeiderpartiets evne til å mobilisere sine egne. Lojaliteten til tidligere velgere er veldig lav, og de har ikke klart å få tilbake velgerne de har mistet, sier Bernt Aardal til NRK.

Partisekretær: Håper fortsatt på flertall

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier at selv om de første prognosene tyder på fortsatt borgerlig flertall, håper de på et annet resultat.

– Det er fortsatt veldig mange stemmer som skal telles. Det er spenning her, og det er mange partier som ligger rundt 4 prosent. Når kvelden er slutt har vi forhåpninger om et annet valgresultat enn dette, sier Stenseng til TV 2 etter at de første prognosene var klare.

Hun innrømmer at meningsmålingene under valgkampen har vært for dårlige for Arbeiderpartiet, og sier de har jobbet knallhardt og mobilisert inn til siste slutt.

– Vi skal evaluere valgkampen grundig når kvelden er over, sier Stenseng ifølge NTB.

For enkelt å peke på én sak

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen mener det blir for enkelt å skylde på én sak når de mister stemmer, og vil ikke gå med på at tilbakegangen skyldes at Ap vil øke skattene med 15 milliarder kroner.

– Det er for enkelt å peke på én enkelt sak, sier hun til NTB.

– Vi har gått til valg på å ta inn noen av de skattekuttene fordi vi mener det er riktig, så er det opp til velgerne å ta stilling til det.

AUF-leder Mani Hussaini mener valgkampen har handlet for mye om meningsmålinger.

– Vår valgkamp har vært god, men dagsordenen har vi ikke eid. Det har handlet for mye om meningsmålinger, sier AUF-lederen til TV 2.

