Støre åpner for budsjettsamarbeid med Rødt

SANDNES (VG) Dersom Rødt eller Miljøpartiet De Grønne skal få innflytelse på statsbudsjettene til Jonas Gahr Støre (Ap), så må de akseptere hans skatteultimatum.

– Det er lite sannsynlig at vi vil ha forhandlinger om budsjettet med Rødt og MDG. Men en regjering skal sikre flertall for sin politikk, og kan derfor ikke utelukke kontakt med noen partier i Stortinget, sier Støre til VG.

Tirsdag kveld avklarte Støre i et intervju med VG at han ikke vil ha noe forpliktende samarbeid med MDG eller Rødt etter valget hvis han blir statsminister.

Han sier det er flere grunner til at et slikt samarbeid er uaktuelt.

– Når det gjelder MDG, så holder det å vise til at de tidligere i sommer sa at det var uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering som åpnet for å fortsette leteaktiviteten på norsk sokkel. Det er et standpunkt Arbeiderpartiet ikke kan akseptere, sier Støre.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener Støre forsøker å lure velgerne, og at Ap-lederen egentlig planlegger et nært samarbeid med Rødt og MDG.

– Dette er typisk Støre å forsøke å tåkelegge og spre uklarhet. Greit nok at han ikke skal ha dem i regjering, men hva med statsbudsjettet? Det er den viktigste saken en regjering lager i løpet av et år. Jeg merker meg at han ikke har sagt noe om det, sier Siv Jensen til VG.

Hun mener Støre bevisst forsøker å tåkelegge overfor egne velgere hvor nært og tett han kan komme til å samarbeide med Rødt og Miljøpartiet De Grønne dersom han blir statsminister.

Jensen viser også til at Arbeiderpartiet styrer flere norske byer sammen med Rødt. Særlig trekker hun frem hvordan Rødt presset på for den kraftige eiendomsskatten i Bodø, som vekket nasjonal oppsikt.

– Jeg har understreket Arbeiderpartiets åpenhet for samarbeid i saker hvor vi har felles interesser. I dag har det kommet nyttige avklaringer fra Rødt om at de ikke ser for seg et regjeringssamarbeid. MDG har tidligere i sommer utelukket regjeringssamarbeid med partier som vil ha fortsatt leteaktivitet på sokkelen. Også Trine Skei Grande og Venstre har i dag klart og tydelig sagt nei til et forpliktende samarbeid med Arbeiderpartiet. Det er avklarende, men det hindrer ikke at vi kan finne gode løsninger i Stortinget i saker der vi har felles syn, sier Støre.

– Hva kan dere samarbeide om?

– Vi kan forhandle om saker. Vi ønsker en Ap-ledet regjering som i tillegg kan bestå av et eller flere av partiene Senterpartiet, KrF og SV. Da er det naturlig at budsjettene avklares i samarbeid med disse partiene, sier Ap-lederen.

Han minner om at Arbeiderpartiet også tidligere har inngått utradisjonelle budsjettavtaler.

– I 2004 inngikk vi et forlik med Høyre, Venstre og KrF da de satt i regjering, sier Støre.

På spørsmål fra VG svarer Støre med å stille ultimatum til Rødt og MDG, samt et løfte til velgerne.

– Vi er helt tydelige. Vi vil øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. Det er ikke aktuelt å gå utover det nivået.

– Hva er ditt løfte til velgerne?

– Jeg kommer ikke til å lede en regjering som øker skattene og avgiftene utover dette nivået. Det er mitt løfte til velgerne, sier Støre.

– Velgerne har krav på å vite hva han egentlig mener. Statsbudsjettet er ingen tilfeldig sak. Den legger premissene for de fleste statsråder i et helt år. Skal Rødt ha innflytelse på skattepolitikken fremover? Da må folk tviholde på lommeboken sin. Det er uklart for meg hva han egentlig avlyser, sier Jensen, og legger til:

– Hvis han virkelig mener at han ikke skal samarbeide med disse partiene, så må han være konsekvent, sier Frp-lederen.