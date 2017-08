Sp-veteran beklager luestunt

Under en miljøduell ville Per Olaf Lundteigen (Sp) sette på MDG-topp Une Bastholm en stor pelslue. Det var ikke særlig populært.

Det er nå 19 dager igjen av den norske valgkampen og overalt barker politikere i hop i dueller. Og noen blir mer originale enn andre.

I dag skapte en lue bråk da MDG og Sp skulle debattere miljøpolitikk.

Mot slutten av duellen tok nemlig Sps Per Olaf Lundteigen frem en pose med en pelslue, og forøkte å sette den på hodet til MDGs Une Bastholm, en kjent motstander av pelsdyr.

Bastholm sier Lundteigen nok vet godt at hun ikke bruker pels.



– Jeg vil i beste fall karakterisere det som klumsete, fordi det er noe som veldig lett ser ut som et forsøk på å latterliggjøre meg som politiker. Men jeg følte meg ikke latterliggjort, sier hun til VG.

Det lille debattstuntet har skapt reaksjoner blant flere MDG-ere.

Marion Godager Tveter, politisk rådgiver i MDG, sier hun ikke tror Lundteigen hadde reagert positivt hvis noen hadde prøvd å ta på ham en EU-hatt.

– Både De grønne og Sp er opptatt av at flere skal engasjere seg i politikken, og da må debatten være trivelig nok til at folk skal ville være med. Og så er det også spesielt at han gjør dette mot en ung, kvinnelig partileder. Jeg tror ikke han hadde gjort dette mot Rasmus, sier hun til VG.

FINSK LUE: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier til VG at han tok med luen på debatten fordi den er fra en mårhund, som er svartelistet i Norge. MDG-leder Une Bastholm påpekte at hun synes pels er finest på levende dyr. Foto: Senterpartiets fb-sending

Oslo-byråd Rina Mariann Hansen (Ap) kommenterte et innlegg om opptredenen på Facebook, og skrev at dette ikke var grei debattstil.

– Mulig det var artig tenkt. Men hvis han ikke har tenkt over at dette kan ha dimensjonene alder/kjønn/etablert politiker, så er det litt underlig, sier hun til VG.



Bakgrunnen for luestuntet



Lundteigen påpeker at luen var fra en finsk mårhund. Og det var grunnen til at han tok den med på debatten.

– Det er en svartelistet art i Norge. Dermed er det bestemt at mårhund kan utryddes, skriver Lundteigen i en SMS til VG.

Lundteigen skriver på Facebook at det aldri var hans intensjon å tvinge Bastholm til å ta på seg noe hun ikke ville – og at han beklager dersom hun opplevde det sånn.

– Jeg spurte Une om hun ville ta den på og gjorde klar ørelappene. Da jeg fikk beskjed om at hun ikke ville prøve luen til et pelsdyr som MDG vil utrydde, så satte jeg den selvsagt på eget hode, sier han til VG.



