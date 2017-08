Sp-Trygve kan halvere Aps skatteøkning

BERGEN/VAKSDAL/VOSS (VG) Blir Sp dobbelt så store og Ap krymper, da blir det vanskelig for Jonas Gahr Støre (Ap) å få Sp med på 15 milliarder kroner i økt skatt. Sp vil bare være med halve veien.

På valgturné gjennom Hordaland med VG på slep, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at skatt blir en forhandlingssak dersom han får velgernes støtte til sin drømmeregjering: En Ap og Sp-basert regjering ledet av Jonas Gahr Støre.

– 15 milliarder er deres tall. Vi har vurdert at dette er for høyt. I fjor vurderte vi at det var riktig å ta inn halvparten av dette i vårt alternative statsbudsjett, sier Vedum til VG.

Økt skatt over 700 000 kroner



– Men det er vanskelig å svare tydelig på hva skattenivået bør være om fire år. Vi har også vært kritisk til å la avgiftsøkninger finansiere skatteøkninger slik regjeringen har gjort. Derfor var vi imot økningen av dieselavgiften, fordi vi mener at Norge er mer enn Oslo og at noen har glemt hvor avhengig folk er av bilen. Derfor vil vi også øke pendlerfradraget, legger han til.

Sp har programfestet lavere skatt for lave inntekter og høyere skatt for dem som tjener mye.

– Alle som har tjent under 700 000 kroner, ville få en moderat skattelette i fjor med vårt opplegg, sier Sp-lederen.

Sp: Høyere trinnskatt



I Aps opplegg er skjæringspunktet 600 000 kroner. Alle som tjener mindre enn dette skal ifølge Ap få liten lettelse, eller om lag uendret skatt.

I fjor høst ønsket Sp å øke trinnskatten på inntekt med to milliarder mer enn Ap, mens de la seg lavere enn Ap i nivå på formuesskatten.

Sp har også programfestet et høyere pendlerfradrag og et særskilt skattefradrag for folk i lønnet arbeid.

Fryser dieselavgiften



Men det er avgiftene Sp vil gå til kamp mot om de kommer i regjering:

– Vi har vært uenig i Ap, Høyre og Frps profil på avgifter. Avgifter skal brukes for å nå visse formål, men det er viktig å understøtte et progressivt skattesystem som skjermer de med de laveste inntektene. Det gjør ikke avgifter, som alle må betale, sier Sp-lederen.

– Hvilke avgifter tenker du på da?

– Vi var sterkt imot avgiftsøkningene i fjor. Å heve dieselavgiften har ingen klimabegrunnelse, men kan dempe lokal forurensing. Men det hjelper ikke på dårlig luft i Oslo at folk i Finnmark må betale mer i dieselavgift, sier Vedum.

– Vil dere presse Ap til å senke dieselavgiftene igjen?

– Det skal i alle fall ikke bli noen flere løft, sier Sp-lederen.

– Vi lover ikke gull og grønne skoger slik Frp gjorde. Men vi ønsker avgiftspolitikken tar hensyn til at Norge er mer enn Oslo.

BEREDSKAP: Trygve Slagsvold Vedum møtte nødetatene på Voss, som etter flere branner og togulykker langs Bergensbanen har satt en spesialbygget jernbanevogn i beredskap for større aksjoner. Foto: Odin Jæger , VG

Forskyver maktbalansen



Om valgresultatet blir som målingene antyder, endres maktforholdet drastisk mellom Sp og Ap.

Ap er nå helt avhengig av at Sp blir store for at Jonas Gahr Støre skal bli statsminister.

Men Vedum er tydelig på at det er forskjeller mellom Ap og Sp som det skal forhandles om, dersom velgerne peker på de rødgrønne:

– Vi går til valg på en regjering med Ap og Sp fordi vi mener det er best for landet. Velgerne bestemmer styrkeforholdet mellom partiene. Og får vi sjansen, skal vi forhandle ut fra den styrken velgerne har gitt oss, sier Vedum.

Men likevel avstår Vedum fra å innkassere politiske seire på forhånd:

– Uansett hvor mange ganger VG spør, så kommer jeg ikke til å stille ultimatum i noen saker, sier Sp-lederen.

Drikker kaffe



Han følger den såkalte kaffekopp-strategien som han lanserte i 2014. Den handler om at valgkamp er like mye å lytte som å holde appeller.

Vedum har servert tusen kopper kaffe og sikkert drukket nesten like mange. Han sier at det er viktig å ta folk på alvor, og mener at partiet får uttelling for det nå.

– Byråkratisering er sentraliseringens halvbror, banker han inn i velgerne. Det er periferiens misnøye med sentrum. På repertoaret står politireformen, kommunesammenslutninger og beredskap. Selv sier han at han appellerer til trygghet. Derfor alt dette fokuset på politi, forsvar og beredskap.

– Lokalkunnskap betyr alt, bedyrer han.

Vedum om samarbeid



– Hvis du fikk bestemme partnerne i en rødgrønn regjering, vil du ha med Rødt og MDG?

– Nei, det anser jeg for uaktuelt.

– Vil du ha med KrF?

– KrF har tatt et annet valg enn oss. Vi ønsker en Sp og Ap-basert regjering,

– Vil du ha med SV?

– Vi er tydelig på hva vi ønsker. Det er en Sp og Ap-basert regjering.

GÅRDSBESØK: Trygve Slagsvold Vedum hilste på sauene på Myklestad plantegård i Blomsterdalen i Bergen. Foto: Odin Jæger , VG

Kan stenge for eggdonasjon



En annen trøbbel-sak mellom Sp og Ap er Aps landsmøtevedtak om å åpne for eggdonasjon. Ap vil også åpne for at tidlig ultralyd skal bli et offentlig tilbud for dem som ønsker det.

Sp vil ikke tillate noen av delene.

– Dette er viktige saker for Sp, sier Vedum.

– Denne typen saker krever brede flertall som står seg over tid. Vi er tydelig på hva vi ønsker. Høyre og Frp har motstridende syn, og Ap og Sp har motstridende syn.

– Så med 10 prosent eller mer av velgerne bak Sp, så må Ap se bort fra forslaget?

– Ap får fremme sine saker. Vi har ikke satt noen absolutter. Velgerne får avgjøre styrkeforholdet. Men det har alltid vært et grunnprinsipp hos oss at den som bærer fram barnet er barnets biologiske mor. Det vil være et stort steg om man går bort fra det, sier Vedum.

Pensjonsslippen



Men på et folkemøte på Voss tirsdag kveld var han krystallklar om dette:

– Jeg vil at pensjonister som ønsker det, skal få pensjonsslippen i posten, Alle skal få et brev, og de som krysser av for en lapp i posten, skal få det, sier Sp-lederen.

PS: Størrelse betyr noe: Da Sp og SV gikk tilbake i oppslutning i 2009, sørget statsminister Jens Stoltenberg (Ap) for at de to partiene mistet en statsrådspost hver, og Ap fikk to flere enn de hadde fra 2005 til 2009. Dette husker selvsagt Sp.