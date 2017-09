Sp mot kjempevalg – uten innflytelse

HÅNDVERKEREN (VG) Det kunne blitt skikkelig Senter-party i festsalen da valgprognosen spredte seg. Men den rødgrønne blokken ligger an til å bli for liten og for langt fra regjeringsmakten.

Alt lå til rette for en heidundrende Senterparti-valgvake i festsalen på Håndverkeren i Oslo.

Den ene av nestlederne, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, grep mikrofonen og sang av full hals sammen med Åsmund Nordstoga på valgvake-scenen.

Den andre nestlederen, Ola Borten Moe, gikk bare rundt og smilte. Men stemningen sank betydelig da prognosen viste at det går mot fire nye år med Erna som statsminister.

For Senterpartiet ligger det imidlertid an til et kjempevalg. Den første prognosen viste 9,4 prosent oppslutning for partiet. En halvtime senere hadde partiet krøpet over 10 prosent. Det er nesten en dobling av oppslutningen på 5,5 prosent som partiet fikk ved valget i 2013.

VGs valgdagsmåling viste 9,8 prosent oppslutning for partiet.

– Vi må uansett bruke dette resultatet til å manøvrere oss inn i posisjoner som gjør at vi kan bruke innflytelsen og størrelsen vår, sier Tvinnereim til VG.

Borten Moe gir nåværende partileder Trygve Slagsvold Vedum mye av æren for fremgangen til partiet – på fire prosentpoeng fra siste stortingsvalg.

– Han har vært en veldig viktig person for partiet spesielt i de to-tre siste årene. Han har mange gode personlige egenskaper, og har vært med på å bygge partiet, sier Borten Moe.

Fakta om Senterpartiet * Stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet. Nåværende navn fra 1959. * Leder: Trygve Slagsvold Vedum * Partiet har i dag 10 stortingsrepresentanter * Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,5 prosent * Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 8,0 prosent * Oppslutning siste kommunevalg (2015): 8,5 prosent * Beste stortingsvalg: 16,7 prosent (1991) * Dårligste stortingsvalg: 5,5 prosent (2015) (Kilde: NTB)

– Har gjort vår del av jobben

Nestlederen vil ikke kommentere noe rødgrønt nederlag før resultatet er helt klart.

– Vi har i hvert fall gjort vår del av jobben, så får vi se hvordan dette ender, sier han til VG.

– Blir det ikke tungt med en stor gruppe på Stortinget uten å være del av noe flertall?

– Jeg vil ikke kommentere noe om det før vi er nærmere sluttresultatet, svarer Borten Moe.

– Resultatet ligger nå og vipper over- og under sperregrensen for en del partier, så la oss vente og se på det endelige resultatet, sier han.

– Utrolig god jobb

Tidligere partileder og Sp-statsråd Liv Signe Navarsete (58) overlot lederstolen i Senterpartiet til Slagsvold Vedum for to år siden.

Hun er mandag kveld på valgvake i Førde i hjemfylket Sogn og Fjordane sammen med partifeller i fylkespartiet. Navarsete mener etterkommer Slagsvold Vedums betydning for fremgangen ikke kan overvurderes.

– Han har definitivt betydd veldig mye, og har gjort en utrolig god jobb som leder. Trygve har vokst veldig med oppgavene og fått våre saker på dagsorden. Jeg er imponert over hvor tydelig han er, samtidig er han flink også som lagbygger internt, skryter Liv Signe Navarsete.

Hun mener partilederens busstur rundt til lokal- og fylkeslag i hver grend, hvert dalføre og hvert nes tidlig i valgkampen, har vært viktig. I tillegg til Vedums slurping av utallige kaffekopper til alle døgnets tider med kreti og pleti.

Fire nye år uten makt



Partilederen selv har så langt ikke kommentert de foreløpige tallene overfor pressen på partiets valgvake.

Tidligere på valgdagen hadde Slagsvold Vedum egentlig planlagt å treske korn hjemme på gården på Ilseng på Hedmarken. Men bøttevis med regn gjorde at han måtte la treskeren stå. Dermed ble det litt sjelden tid til shopping og kjøp av bursdagsgaver til døtrene.

VG får streng beskjed om å ikke avsløre hva Trygve har kjøpt. Men kan hinte om at det er store, harde pakker som kanskje ikke forbindes først og fremst med flatbygdene i Hedmark.

Pappa Trygves største gave er uansett en stor og solid Sp-gruppe på Stortinget som må belage seg på fire nye år uten makt og regjeringsplass. Det kan bli tungt for et parti som trives best med makt og posisjoner.