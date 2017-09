Sp med nytt skattekort: Skatterabatt til alle i jobb

VERDAL (VG) Ola Borten Moe (Sp) vil ha Ap og Jonas Gahr Støre med på et nytt jobbeskattefradrag, slik at det skal bli mer attraktivt å jobbe enn å motta trygd.

Om velgerne kaster Erna Solberg (H) og innsetter Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister ved stortingsvalget på mandag, vil Sp gi lavtlønte som er i arbeid et ekstra skattefradrag.

– Et slikt skattefradrag for dem som har jobb eller kommer i jobb, kan stimulere flere til å velge arbeid i stedet for trygd, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe til VG.

Sverige og USA er blant landene som har innført et slikt skattefradrag for å stimulere overgangen fra trygd til arbeid.

2000 kroner mer i måneden



I den svenske ordningen, som ble innført etter at den borgerlige Alliansen kom til makten i 2006, fikk lønnsmottagere opptil 2000 kroner mer i måneden, sammenlignet med pensjonister og andre som passivt mottar trygd på samme nivå.

Nå vil han og Sp teste denne «gulroten» i Norge. Borten Moe mener at dette også kan løse Støres gjentatte anklage mot Høyre-Frp regjeringen om at arbeidsdeltagelsen – andelen av alle i arbeidsfør alder som er i jobb – har gått dramatisk ned de siste årene.

– I 2007 hadde Norge høyere arbeidsdeltagelse enn Sverige. Ti år senere er vi grundig forbigått av Sverige, sier Ola Borten Moe.

– Det svenske finansdepartementet har beregnet at dette tiltaket alene har tilført mellom 100 000 og 120 000 ekstra årsverk, sier Sp-nestlederen.

Så stort at det virker



Han vil ikke angi nivå på fradraget nå, men sier at det må være stort nok til at det virker, og at det stimulerer folk til søke seg inn i arbeidsmarkedet.



– Man trenger ikke å dekke inn krone for krone. Erna Solberg har ikke klart å dokumentere såkalte dynamiske effekter av deres skattelettelser. Men dette virker med en gang: Øker andelen sysselsatte med en prosent, er det 30 000 flere i jobb. Da er det 30 000 flere som betaler skatt, og 30 000 færre på trygd. Kommer vi på svensk nivå i arbeidsdeltagelse, betyr det 150 000 flere i jobb, sier Borten Moe.

– Men det må være målrettet mot lavere og midlere inntekter, for eksempel opp toil til om lag 500 000 kroner i årslønn, legger han til.

Traff bedre enn formuesskatten



Sp-nestlederen mener at Sverige både gjorde det mer lønnsomt å jobbe enn å motta trygd, at den sosiale profilen på skattelettelsen traff bedre enn den norske regjeringens fokus på å redusere formuesskatten, og at Sverige har bedret sin konkurranseevne ved at flere arbeidsoppgaver nå gjøres av svensker i Sverige.

– Det er ingen grunn til å tvile på at effektene vil være de samme i Norge som i Sverige, sier han.

Ap: Mer enig med Sp



Marianne Marthinsen, Aps finanspolitiske talskvinne, skriver i en epost til VG at hun er mer enig med Sp om at skattekuttene bør gå til folk med vanlige og lave inntekter, enn med regjeringen «som har gitt 160 ganger mer i skattekutt til de rikeste enn til det store flertallet»:

«Dette kan løses for eksempel ved å øke minstefradraget eller redusere satsen på de første trinnene i trinnskatten, men jeg vil ikke låse meg til en modell. Vi går til valg på lavere eller om lag lik inntektsskatt for folk med inntekter opp til 600 000 og noe økt skatt for dem med millioninntekter og store formuer», uttaler Marthinsen.

Sverige: Trapper ned



Men den nåværende svenske regjeringen under sosialdemokraten Stefan Löfven er ikke like glad i jobbskattefradraget. Han har varslet at forskjellen i beskatning mellom pensjonister og lønnstagere skal trappes ned:

– Jobbskattefradraget hadde en betydelig negativ effekt: Det ble altfor stor ulikhet, og dermed en stor konflikt, mellom pensjonister og lønnsmottagere, sier Gösta Brunnander, pressesekretær i Finansdepartementet i Stockholm, til VG.

– Pensjon er etter vår mening utsatt lønn, og vår regjering ønsker over tid å fjerne denne forskjellen, legger han til.

I statsbudsjettet vår foreslo Löfven-regjeringen å sette ned skatten for 1,4 millioner pensjonister for å utjevne skattenivået mellom lønn og pensjon igjen.

Høyre droppet forslaget



De borgerlige partiene i Norge har heller ikke omfavnet jobbskattefradraget. Høyre og Frp lovet å utrede det i Sundvolden-erklæringen i 2013, men har senere droppet ideen.

Unge Høyre har kjempet videre for ordningen. Men både i Høyres programkomité og på Høyre-landsmøtet i vår ble Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises forslag om et jobbskattefradrag, nedstemt.

PS: Sp har også lovet velgerne 7000 kroner mer i pendlerfradrag allerede i 2018 dersom partiet kommer i regjering etter valget. Marianne Marthinsen (Ap) viser til at de også tidligere har fremmet forslag om økt pendlerfradrag.



