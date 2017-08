FORNØYD: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er fornøyd med at det blir firefelts og 110 km/t på nye E39. Her sammen med Åse Michaelsen (Frp) og prosjektdirektør for utbyggingsområdet E39 i Nye Veier, Asbjørn Heieraas (t.v.).

Foto: Petter Emil Wikøren