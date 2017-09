Solberg: Nå må selv Støre avlyse krisen

TRONDHEIM/ULSTEINVIK/ÅLESUND (VG) Etter å ha kriget med Ap i flere år om det er ledighetskrise i Norge, slipper statsminister Erna Solberg jobbjubelen løs. – Nå må selv Støre avlyse krisen, sier hun.

– De siste tilgjengelige tallene viser at antall nordmenn i jobb aldri har vært høyere. Jeg kan i dag avsløre at tallene i neste års statsbudsjett viser at sysselsettingsandelen vil øke mer enn befolkningsveksten i 2018 og 2019. Det er svært gode nyheter og veldig gledelig, sier hun:

– Finansdepartementet anslår at veksten i sysselsettingen i 2018 og 2019 vil være høyere enn veksten i befolkningen, sier Solberg. Hun og Ap-leder Jonas Gahr Støre har i to år kriget om det har vært og er krise i Norge, etter at oljesmellen kom for tre år siden.

– Til og med Støre



– Den krisen må til og med Støre nå avlyse. Ledigheten faller, økonomien stiger og sysselsettingsandelen har snudd og er på vei opp. Jeg ser ingen krise, jeg ser vekst og glede, sier statsministeren i en buss på vei fra Stjørdal til Trondheim.

– Det er fortsatt mange ledige?

– Det er fortsatt for mange som går ledig i Norge, men i dag kan vi fastslå at ledigheten jevnt og trutt har falt gjennom 2017. Vi jobber hver dag for å redusere den ytterligere, blant annet gjennom tiltak for å gi ledige kompetansehevning. Vi tror også at aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, som tvinger dem til aktivitet, vil bidra til at mange av dem etter hvert kan komme i jobb.

– Høyeste noensinne

Hun utfordrer Støre.

– Når Støre ikke lenger kan vise til stigende og urovekkende utvikling av ledigheten, har deres hovedargument i valgkampen vært at sysselsettingsandelen - andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som jobber – har falt:

– De siste sesongjusterte AKU-tallene viser at sysselsettingsandelen nådde et bunnpunkt i januar 2017, da andelen sysselsatte var 66,7 prosent. Gjennom første halvår har den steget moderat til 66,9 prosent: Antallet sysselsatte har økt med 24.000 gjennom 2017. I andre kvartal var 2,8 millioner nordmenn i jobb. Det er det høyeste tallet noensinne, sier hun.

Ut på tur



Solberg la lørdag morgen ut på en omfattende tre dagers valgkampturne til Midt-Norge og Vestlandet. Lørdag besøkte hun Hell, Stjørdal, Trondheim, Ulsteinvik og Ålesund. Søndag og mandag går turen videre sydover langs Vestlandet og Sørlandet.

– Det blir det litt rart å høre Støre si at deres mål er at det skapes 300.000 nye jobber de neste ti årene. Det blir 30.000 i året. Vi har altså skapt 24.000 jobber allerede i år, i det Støre mener er krisetid. Tenk hva vi kan få til når krisen til Støre er over.

– Dere er blitt anklaget for at veksten i stor grad har kommet i offentlig sektor: Bare rundt en fjerdedel i privat sektor?

– Det har også snudd; nå er litt over halvparten av veksten i private virksomheter, sier Solberg.

Samtidig varsler statsministeren mindre bruk av oljepenger.

– Det har vært viktig for oss i en vanskelig tid med nedgang innen oljesektoren, å sørge for at folk fikk jobb. Vi har satt inn tiltak som har hjulpet og det var nødvendig. Nå som økonomien er i bedring, kan vi vende tilbake til «normalen».

– Du varsler at oljepengebruken vil bli redusert i statsbudsjettet?

– Når økonomien går bedre, er det ikke like stort behov for tiltak for å motvirke ledighet.

– Burde takke LO

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Solberg ikke forteller hele sannheten om arbeidsmarkedet:

– Erna Solberg tilslører en alvorlig utvikling som vi har sett over flere år, og under H og FrP har vi nådd den laveste andelen folk på jobb på over 20 år. Det er nok ikke regjeringen som kan ta æren for at konjunkturene nå er bedre, utviklingen kunne kommet tidligere med mer målrettet politikk, sier Støre til VG.

Han mener tvert i mot det er det sterke samarbeidet i arbeidslivet som gjør at pilene snur.

– De viktigste bidragene har kommet fra en gunstig kronekurs og at arbeidstakerne har hatt de svakeste lønnsoppgjørene på flere tiår. Det er den norske modellen som har levert. Solberg burde takke LO og arbeidstakerne som har holdt igjen på lønnskrav i en tid der hennes egen regjering har sløst bort store penger på ineffektive skattekutt til de rikeste, sier Støre.