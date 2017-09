Slik vil Ap-Jonas tvinge MDG til å velge side

Miljøpartiet de grønne er på vippen mellom blokkene i VGs siste måling før valglokalene åpner. Men Jonas Gahr Støre har en plan for å tvinge dem over på sin side.

På dagens måling gjennomført av Infact for VG får SV, Sp og Ap 83 mandater, bare to mandater unna flertall. SV-Auduns fremgang sørger for ny giv, men for å styre må de se mot MDG eller Rødt. For at Ap-Jonas skal styre må et av disse partiene la være å felle en Jonas-regjering.

– Det kan jo bli krevende for meg personlig, men det vil være det beste for norsk politikk, sier parti-talsmann Rasmus Hansson til VG om muligheten for å bestemme mellom rød-grønn og borgerlig blokk.

Torsdag kveld avklarte både Erna Solberg (H) og utfordreren Jonas Gahr Støre hva som vil skje om Stortinget blir sammensatt slik at MDG kommer på vippen.

Erna Solberg sa til VG at hun la Jonas Gahr Støre forhandle med opposisjonen og så avvente resultatet:

– Med det MDG har sagt nå i valgkampen, er det helt naturlig at Jonas starter samtaler. Så skal vi sitte i regjering til de har avklart hva som skjer, sa hun.

Ap vil tvinge MDG

I partilederdebatten på TV 2 sa Støre at han – om nødvendig – vil fremme mistillitsforslag mot regjeringen slik at MDG blir tvunget til å velge side:

– De vi vil samarbeide med er SV og Sp, om det blir i regjering eller i form av et annet samarbeid, avhenger av valgresultatet, sa Støre til VG etter debatten.

– Men vil du snakke med MDG eller Rødt om de kommer på vippen?

– Det er naturlig å ha samtaler med alle partier. Men med de to er ikke regjeringsdeltagelse aktuelt, slik jeg har klargjort tidligere. Og jeg vil understreke at de også har uttrykt seg slik at det heller ikke er deres prioritet.

Rødt: Kan kaste Jonas

Rødt ligger helt til venstre i den norske partifloraen. Partileder Bjørnar Moxnes (R) vil kaste Solberg, men lar ikke Jonas gjøre som han vil om han får makt.

På VGs måling får Rødt tre mandater og kan dermed sikre en ny Ap-regjering.

– Vi vil kreve et krafttak mot sosial dumping, som nå ødelegger flere bransjer. Vi vil også stanse velferdsprofitørene. På forsiden i dagens avis viser VG at skattepenger som skulle gå til barnevernsbarn er blitt blant dem mest lønnsomme forretningene i Norge. Denne galskapen må vi stoppe, sier Moxnes til VG.

RØDT: Partileder Bjørnar Moxnes (R) advarer Jonas mot å tro at han får en blankofullmakt til regjeringsmakt. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Før han vil forhandle om et Ap-budsjett står Moxnes på et ultimatum: inngangsbilletten til forhandlinger er at barnehageloven endres.

– Hvis Støre ikke kommer oss i møte, gir vi ikke blankofullmakt i fire år, sier han.

– Betyr det at dere kan felle en Ap-regjering?

– Ja, hvis Støre velger velferdsprofitørene, da velger han samtidig å videreføre Frp-politikk. Det er hans ansvar hvis han går av på det. Vi skal ha gjennomslag. Her har vi støtte fra et overveldende flertall av hans egne velgere og en samlet fagbevegelse.

MDG: Daff strategi

Rasmus Hansson mener at han har sterke kort på hånden. Hvis valgresultatet blir som i målingen og MDG kommer på vippen, kommer de til å presse på for å få gjennomslag for miljøet.

– Det Støre beskriver er en daff politisk strategi. Vår utfordring til Jonas Gahr Støre og Erna Solberg vil våre å diskutere hovedprioriteringene i norsk politikk, sier han.

– Men dere har jo stilt et ultimatum Støre ikke vil oppfylle?

– Det vi sier at vi har en politikk som skal ta Norge framover, i en tid hvor verden endrer seg. Nå blir de karibiske øyene flådd av det verste uværet verden har sett. Det er klimaendringer. Hvis ikke de vil snakke med oss om det, ja så blir jeg veldig skuffet. Men inntil videre har jeg stor tro på at de vil sette seg ned og snakke med oss.

– Etter at Frp er kastet ut av regjering, presiserer Hansson.

LEDER: Talsperson Rasmus Hansson (MDG) ber Ap om å ikke undervurdere partiet. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Slipper ikke inn

– Men ingenting tyder på at noen av sidene vil slippe dere inn?

– Ja, i sluttspurten av valgkampen sier både Støre og Solberg at de er reddere for Miljøpartiet de grønnes påvirkning på oljepolitikken, enn norsk oljevirksomhets påvirkning på klima og barnas fremtid. Det er ubegripelig, sier Hansson.

– Hvem ville du foretrukket å snakke med først, Jonas eller Erna?

– Vi får se hvem som har lengst bein. Vi samarbeider gjerne med de som vil samarbeide med oss, sier Hansson.