Slik vil Ap holde unge unna NAV

BÅNNKALL GÅRD (VG) Thorbjørn Berntsen advarer mot at NAV blir en karrierevei. Ap lover ekstraundervisning, jobbgaranti og en miliard til satsing på yrkesfag.

– Det er de unge, vet du, Hadia, som dere må prioritere. De må komme i jobb, sier Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen (82) til Aps stjerneskudd, Hadia Tajik (34).

Vi sitter i tunet på Bånnkall gård i Groruddalen og spiser moreller og wienerbrød til kaffen.

Uføret I mai gikk alarmen om at andelen unge uføre fortsetter å øke. Veksten i antallet uføre er størst for de unge mellom 18 og 29 år. Uføre Det er per mars 2017 321 000 uføre i Norge. Eksperter advarer mot at andelen unge har økt over tid. Det er nå 13 400 uføre mellom 20 og 29 år. Det er dobbelt så mange som i 2008. Mange har utviklet psykiske problemer. Endel av veksten skyldes endringer i trygdeordningene og befolkningssammensetningen. NAV melder at hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, får stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder.

– Far ble født på denne gården og jeg tilbrakte mye tid her i barndommen, sier Berntsen.

Det er ikke første gang Berntsen kaster seg inn i valgkampen - han har tidligere gitt Stein Erik Hagen en skyllebøtte for sitt syn på formueskatt.

Men de unge som ikke kommer seg i jobb engasjerer ham vel så mye.

– Det var jo lettere for unge gutter før. Vi gikk på syv års folkeskole og så begynte du i «læra». Jeg begynte på skipsrørleggerlæra, broren min på pølsemakerlæra og Egil fetter på bokbinderlæra. Jeg vet det er andre tider i dag, hvor mange av jobbene, som murere og jernbindere, i stor grad er tatt over av utlendinger. Men det er helt avgjørende for hindre unge å droppe ut fra videregående, at de har tilbud om lærlingeplass. Og støtten til lærlingeplasser må økes, sier Berntsen.

Ap lover millardsatsing



Aps tiltak Aps fem punkter for å forebygge unge uføre. – Intensivopplæring mellom ungdomskolen og videregående. – En milliard kroner til yrkesfagsatsning. – Skolehelsetjeneste på alle skoler. – IPS i alle fylker – Jobbgaranti til unge under 30 år.

Nestleder Hadia Tajik lover nå to nye tiltak for å hindre at ungdom faller ut av utdanningsløpet.

–Vi vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. For å hindre frafall må grunnleggende ferdigheter være på plass, og vi vil gi intensivopplæring mellom ungdomsskolen og videregående for å sikre at elevene har det grunnlaget de trenger for å lykkes med den videregående opplæringen, sier Tajik.

– I tillegg vil vi at IPS-ordningen skal gå fra en prosjekt-ordning til å bli et permanent tilbud i alle fylker, sier hun.

IPS-ordningen er et tilbud til unge med psykiske problemer, hvor de i stedet for å jobbe i en vernet bedrift, får hjelp til å jobbe i en ordinær bedrift.

– Hvordan skal den nye intensivopplæringen skje? I et par måneder mellom 10.-klasse og videregående-start i august?

– Det er i denne fasen viktig å hjelpe utsatte elever til å fortsette videre på skole. Det kan være direkte hjelp for å bedre kunnskapene, enten som et tilbud sommeren mellom ungdomsskolen og videregående, eller som et styrket tilbud i den videregående skolen.

– Hvem skal gjør dette?

– Det er et tilbud som bør organiseres av kommunene og fylkeskommunene i samarbeid, sier Aps nestleder.

I tillegg har Ap lovet en milliard kroner til yrkesfagsatsing, skolehelsetjeneste på alle skoler og jobbgaranti til unge under 30 år.

Tajik viser til at NHO har beregnet at det bare innen bygg og anlegg er behov for 30.000 folk med fagbrev til 2030.

– Vår oppgave som politikere er å sørge for at norsk ungdom fyller det rommet og tar videregående slik at de får de jobbene. Velferdsstaten knekker sammen hvis vi ikke lykkes med å øke andelen unge i arbeid. 70.000 unge står i dag utenfor arbeid og utdanning. Vi har ikke råd til at en så stor andel unge aldri kommer seg inn i arbeidslivet.

FLERE GENERASJONER: Hadia Tajik og Thorbjørn Berntsen rusler sammen med hunden Mira 2 i Groruddalen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Vrakgods

VG har i en reportasjeserie i sommer rettet fokus på unge som risikerer å bli uføre.

– Vi ser at mange utvikler psykiske lidelser fordi de faller utenfor. Det er ikke så rart, det er lett å oppleve seg som vrakgods hvis ingen vil ha en, sier Tajik.

– Jeg grubler fælt over hva vi må gjøre for de unge. NAV er bare et kortsiktig alternativ. De må få seg jobb, sier Berntsen.

– NAV er til for å hjelpe folk som kan jobbe, inn i jobb, det er ikke en karrierevei. Vi må være veldig klare på det gamle slagordet om at du jaggu meg må gjøre din plikt før du kan kreve din rett, sier han.

Berntsen er på hjemmebane i solsteiken denne ettersommerdagen. Han mimrer og ler.

– Vi plukka poteter og hersa høy. Og så la vi på magan nede i Tokerudbekken og fanget ørret med hendene.

– Det der er ei skrøne, ikke sant?

– Nei, det er helt sant. Vi fanga ørret med henda flere ganger i uka. En av gutta fikk hendene fulle en dag. Men det kjentes litt rart ut. Da han holdt den opp i været, var det en stor vannrotte!