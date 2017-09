Slik var kampen om makten: Thriller om sperregrensen

Opptellingen klokken 00.50 viser et blått flertall og fortsatt Solberg-regjering. Med Venstre over sperregrensen ser det ut til at de redder både seg selv og Erna.

Fakta om sperregrensen * Sperregrensen er den nedre grensen for oppslutningen et parti kan få, og fortsatt få tildelt de viktige utjevningsmandatene. * Sperregrensen er på fire prosent, og utløser kamp om 19 utjevningsmandater. * Utjevningsmandatene fordeles på de partiene som har flest «bortkastede» stemmer på landsbasis, når mandatene i hvert fylke er fordelt ut. * Ordningene skal sørge for at partier som har liten oppslutning i enkeltkretser blir riktigere representert på Stortinget, sett i forhold til deres nasjonale oppslutning.

VGs valgdagsmåling viste et borgerlig flertall, der dagens regjeringspartier Høyre og Frp – samt støttepartiene KrF og Venstre får 88 mandater, tre flere enn enn det som trengs for å ha flertall.

Den offisielle prognosen fra Valgdirektoratet viste imidlertid et jevnere kappløp. For mens VGs valgdagsmåling viste at både Høyre og Frps støttepartier Venstre og KrF begge var på trygg grunn over sperregrensen, var realiteten en ganske annen.

Gjennom opptellingen gjennom kvelden og natten var det en thriller der Venstre vippet såvidt over, på og under sperregrensen på fire prosent. Men da de forsinkede stemmene fra Bergen ble talt opp, hentet de seg inn og økte oppslutningen.

Ved 00.50-tiden, med 93,8 prosent av stemmene talt opp, hadde blå blokk 89 mandater mot rød blokk sine 79. Samtidig hadde KrF en oppslutning på 4,2 prosent, mens Venstre hadde 4,3 prosent.

I likhet med VGs valgdagsmåling viser TV 2s prognose at de borgerlige partiene beholder flertallet i Stortinget. Deres prognose viser at de får 91 av 169 mandater.

Hvis tallene slik det ligger nå blir resultatet, vil Arbeiderpartiet gjøre sitt dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år.

Ap har ikke siden 1927 fått et så dårlig resultat i et stortingsvalg, med unntak av katastrofevalget i 2001 med 24,3 prosent. Den gang satt Ap i regjering.

Like før midnatt gikk partileder Jonas Gahr Støre på talerstolen på Aps valgvake på Folkets hus.

– Dette valget er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet, sier han og fortsetter:



– Vårt mål ved dette valget var å gi Norge ny regjering. Vi visste det ville bli en tøff oppgave. Vi visste det ville bli jevnt, og det ble jevnt. Slik det ser ut holdt det akkurat ikke til å erstatte Høyre og Frp.

Erna: – Fått støtte til fire nye år

På Høyres valgvake på SAS-hotellet på Holbergs plass i Oslo var det lenge en avventende stemning, men de kunne slippe jubelen løs like etter midnatt.

– Når vi har fått støtte til fire nye år, så er det fordi vi har levert resultater. Vi har levert på det vi lovet, sier Solberg i en takketale.

Den sittende statsministeren sier at hun har invitert partilederne i Frp, KrF og Venstre for samtaler om hvordan de skal føre samarbeidet videre.

– Det ser ut som det blir et tydelig ikke-sosialistisk flertall i dette valget, sa Solberg, som fikk blå konfetti over seg da hun gikk av scenen.



Tidligere på kvelden fulgte statssekretær Sigbjørn Aanes, samt Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes og datteren Ingrid Solberg prognosene.

– Det er god stemning, men også avventende. Dette er veldig jevnt, sa Finnes til VG.

– Ubehagelig spennende

Allerede ved 23-tiden begynte Aps valgvake å tømmes for folk, med en laber stemning i bunn. Flere og flere har nå mistet troen på at dette går mot rødgrønt flertall, melder VGs reporter på stedet.

Fra talerstolen på KrFs valgvake tok Knut Arild Hareide selvkritikk for det dårlige valgresultatet.

– Jeg tar min del av ansvaret for at vi ikke kom gjennom med vårt budskap.

– Dette kommer til å bli en spennende kveld, mer spennende enn vi hadde ønsket. Ja, jeg vil si ubehagelig spennende, fortsatte han.

Valgforsker: – Overraskende

Forskjellen på en prognose og en valgdagsmåling er altså at en prognose baserer seg på innrapporterte resultater, mens en valgdagsmåling er en undersøkelse som gjennomføres på valgdagen ved å spørre velgere på vei ut av valglokalene om hva de har stemt.

Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning sier følgende om resultatet av VGs valgdagsmåling.



– Hvis denne går inn er det en svært stor seier for den sittende regjeringen, sier han og legger til:

– For det første går hverken Frp og Høyre særlig mye tilbake. For det andre, og det er mest overraskende, gjør både Venstre og KrF det vesentlig bedre enn på tidligere målinger og er trygt inne på denne. Dette redder et klart borgerlig flertall.