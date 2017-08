Slik svarer programlederne på debattkritikken

Jarle Roheim Håkonsen og Ingunn Solheim tar i bruk politikernes egne stunt etter å ha blitt kritisert for avbrytelser.

Mandag kveld møttes lederne fra ni politiske partier til dyst i den første av høstens partilederdebatter.



I etterkant av debatten har programlederparet Roheim Håkonsen og Solheim fått kritikk for at de både avbrøt og pratet i munnen på hverandre.

Selve debatten fikk terningkast fire av VGs kommentatorer. Roheim Håkonsen og Solheim fikk skryt for å vøre myndige og styre med stødig hånd.

Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita, har i et debattinnlegg publisert hos Dagbladet telt over antall avbrytelser. Han kom fram til at det var 81 tilfeller der en av partilederne ble avbrutt eller forstyrret midt i en setning. Av disse var det 59 som de andre partilederne sto for, og 22 som kom fra programlederne.

Usikker på hva du skal stemme? Ta VGs superenkle valgomat

For mye avbrytelser



Samfunnsredaktør i NRK, Kyrre Nakkim, sier til bransjebladet Journalisten at det ble for mye avbrytelser under mandagens debatt.

– Ja, det var litt for mye prating i munnen på hverandre i går. Vi ba dem ikke gjøre det. Det ble ikke bra. Vi får se hvordan vi skal unngå det senere. Jeg tror de var overtent og fulle av adrenalin fordi det var den første partilederdebatten, svarer Nakkim.

Nå har programlederne valgt å svare på kritikken – selvfølgelig med en liten politisk vri.

Debatten: Sjekk hvem som fikk terningkast 6!

I forkant av valget har nemlig Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF) delt meldingsutvekslinger om medieoppslagene om KrFs valgkamp.



Meldingene ble til mellom Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes og Hareide selv. Svein Tore Marthinsen, forfatter og ekspert på politisk kommunikasjon, har fortalt til VG at han mente dette var en interessant måte å fremme politiskkommunikasjon på.

ORIGINALEN: Slik så meldingsutvekslingen mellom Hareide og Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes ut. Foto: , BERIT ROALD, NTB SCANPIX / MONTASJE VG

Ekspert etter SMS-grepet til Solberg og Hareide: – Spørsmål om det er genuint

Hermet etter politikerne



Roheim Håkonsen og Solheim valgte å bruke samme taktikk og eksakt samme ordlyd.



– Vi måtte forbi Modern på vei fra Arendal til Oslo, og da fikk jeg ideen om å ta et bilde. Da vi satt der tenkte jeg at vi måtte ta den helt ut for å tulle litt, sier Roheim Håkonsen.



– Først så tenkte jeg, er dette verdens kleineste idè, så tenkte jeg at dette var faktisk ganske morsomt, sier Ingunn Solheim og legger til på klingende dialekt:



– Dagens helt er uansett Modern Gunhild som inviterte på kaffi, jordbær og skive med bringebærsyltetøy.

Roheim Håkonsen forteller at det hele ble gjort med en god dose humor.



– Valgkamp blir veldig seriøst, så det var godt å tulle litt. Det er gjort som et uformelt stikk til politikerne og PR-rådgiverne deres.

Fra start til slutt: Få hele debatten oppsummert i VGs valgstudio.

Grubler



Han forteller at han og makkeren Solheim har fått kritikk både for å avbryte for lite og for og avbryte for mye. Programlederen forteller at han er enig i at det ble for mye «kakling» under mandagens debatt, og det nå skal diskuteres og vurdere hva som skal gjøres for å unngå dette. Han får støtte av Solheim.



– Jeg grubler på hvordan man skal avbryte en som avbryter en som kanskje avbryter en tredje, sier Solheim til VG dagen derpå og legger til:

– Vi, sammen med politikerne, må ta ansvar overfor seeren. Avbrytelser er ikke måten å nå frem med et politisk budskap på. Vi ber om oppmerksomheten til folk i 1,5 time, så da må vi gjøre det på en smart måte.



Hun forteller at hun og makker Roheim Håkonsen opprinnelig var mer redde for at det skulle bli langtekkelige innlegg i den første partilederdebatten.



– Det høres kanskje naivt ut, men jeg ble tatt litt på senga av at de var så gira alle sammen, sier hun.

Fikk du med deg? Dette gjør politikerne før kamera skrus på