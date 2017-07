Slaget om Vestlandet: Jonas starter valgkampen i Bergen

Ap-leder Jonas Gahr Støre innrømmer at Ap brukte for lite tid på Vestlandet før valgsmellen i 2013.

I 2013 fikk Norge sin første statsminister fra Bergen på nær 80 år, og Erna Solberg gjorde et brakvalg på Vestlandet.

Resultatet gjorde at Ap endret sin håndtering av Vestlandet, påpeker Ap-leder Jonas Gahr Støre.



Førstkommende søndag åpner han Arbeiderpartiets valgkamp i Bergen.



– Hva var grunnen til at Høyre tok Vestlandet sist gang?

– Ap tapte i hele landet. Vi tapte 2013-valget, også på Vestlandet. Jeg tror at mange viktige kunnskapsmiljøer og industrimiljøer opplevde for lite oppmerksomhet fra Ap. Og det har det vært viktig for meg å rette opp i ved å si at vi bruker mer tid på Vestlandet. Ikke som et skippertak, men som den nye normalen, sier Støre til VG.

– Jeg mener at vi har jobbet systematisk med dette siden 2013. Jeg har vært tydelig på at vi må bruke mer tid på Vestlandet enn vi gjorde i deler av vår regjeringstid, sier Ap-lederen.

– Men dere ligger ikke an til noe brakvalg på Vestlandet…

– Det er to måneder til valget, og jeg er optimist, svarer Støre.

MÅLINGER: Hordaland: * 2013: I Hordaland fikk Høyre hele 31,3 prosent i 2013, mot Aps 24,9. * Målinger nå: I en undersøkelse Respons Analyse gjorde for Bergens Tidende i slutten av juni i år, fikk Ap 24,2 prosent og Høyre 27,1. Rogaland:

* 2013: I Rogaland fikk Høyre 30,1 prosent, mens Ap fikk 22,6. * Målinger nå: I en Sentio-måling Ap bestilte i slutten av mai i år, fikk Ap 22,6 prosent mens Høyre fikk 30,1. I en Infact-måling for Haugesunds Avis i slutten av juni, fikk Ap 30 prosent og Høyre 20,7. En forklaring på den store forskjellen mellom de to målingene, er at InFact vekter mot 2015-valget (da Ap gjorde det bedre på Vestlandet), mens Sentio vekter mot 2013-valget (da Ap gjorde det dårlig).

I Hordaland fikk Høyre hele 31,3 prosent i 2013, mot Aps 24,9. I Rogaland fikk Høyre 30,1 prosent, mens Ap fikk 22,6.

Terje Sørensen, som jobber som valg-tallknuser for TV2, mener Ap ikke kan vinne valget uten å gå frem i Hordaland og Rogaland.

– Uten fire mandater i Rogaland og fem i Hordaland, kan jeg ikke se at Ap kan vinne valget. Det er faktisk en del mandater som skal skifte hender fra forrige valg, om de skal vinne, og Sp kan ikke bære hele fremgangen, sier Sørensen til VG.

Sørensens vurdering er at det ikke ligger an til store bevegelser på mandatene i Møre og Romsdal. Hvis KrF mister et her, kan også Sp ta det. Han mener Høyre må gjøre et dårlig valg for at Ap skal få et mandat i Sogn og Fjordane.

– I Rogaland og Hordaland ligger de så lavt, så hvor i all verden skal de få økt oppslutningen om ikke de får det til her? Jeg har vanskelig for å tro at det går da. Sånn sett er det helt riktig av Ap å satse blytungt på Vestlandet, sier Sørensen.

– Uten i alle fall to mandatgevinster i Vestlandsfylkene, tror jeg ikke dette vil gå for Ap. Da må de ha et lappeteppe av partier for å få flertall, sier han.



Johan Giertsen i Pollofpolls, som sammenfatter meningsmålinger fra hele landet, sier spenningen om Vestlandet har økt det siste året.

– I fjor høst var det ikke spenning om hvilket parti som var størst i Rogaland og Hordaland. Det var Ap. Så har Aps gradvise nedgang i 2017 skapt økende usikkerhet om hvilket parti som blir størst i disse fylkene, sier Giertsen, som for ordens skyld også er Høyre-medlem.

Erna: Vestlendinger har hørt dette før



Førstkommende søndag starter Støre Arbeiderpartiets valgkamp i Erna Solbergs hjemby Bergen, før det blir en turné nedover kysten og opp til Vestfold.

Til at Ap har som mål å vinne Vestlandet, sier statsminister Erna Solberg:

– Vestlendinger har hørt dette før. Ap sa det i 2009, 2013 og de klarte det ikke. I kommunevalget 2015 vant de litt mer, men meningsmålingene nå tyder ikke på noe skred for Ap på Vestlandet. Vestlendingene er sindige nok til å vite at det ikke er erklæringer som er viktig. Det er hvilken politikk man har, sier Solberg til VG.



VALGSEIER: Erna Solberg presenterte her sin nye regjering etter valgseieren i 2013. Erna Solberg vil fortsatt holde fortet på Statsministerens kontor etter valget i høst. Foto: Helge Mikalsen , VG

Statsministeren mener Ap ikke treffer på selvbildet til vestlendingene og det de er opptatt av.

– Arbeidsliv er Aps viktigste sak i valgkampen. Det er stort fokus på ledighet, og fortrinnsvis på Vestlandet. Er du redd for at Aps budskap skal bite seg fast på Vestlandet og utfordre Høyres posisjon?

– Vestlendinger kommer fra den mest omstillingsorienterte kulturen i Norge. De vet at de lever i en konkurranseutsatt verden, de vet at når ting endrer seg rundt dem, må også de endre seg. Det har de vist fra seilskutetiden til dampbåt til oljetiden. Man må tilpasse seg markedene. Budskapet til Ap om å ikke ha endring, men si nei til endring og reversering ting, det tror jeg faller i dårlig jord på Vestlandet, sier Solberg.

Støre: Jeg mener vi ligger i en god posisjon



I 2015 åpnet Støre Arbeiderpartiets valgkamp i Bergen, før kommunevalget. Før valgnederlaget i 2013 åpnet Jens Stoltenberg også valgkampen der.

Støre skal ha offisiell åpning av den nasjonale valgkampen i august, som vanlig er, men starter på søndag med en sommerturné.

– Er at du åpner valgkampen på Vestlandet en erkjennelse av at dere ikke ligger godt nok an der?

– Nei, fordi jeg mener vi ligger i en god posisjon. Men det er en erkjennelse av at det er et viktig område for oss, for Norge. Det er det området hvor mest har stått på spill for Norge de siste årene, hvor Frp- og Høyre-regjeringens politikk har vært for svak og vi mange steder fortsatt sliter med høy ledighet, spesielt blant de unge, svarer Ap-lederen.

– Vestlendingene sa hva de mente om politikken i 2015, og da mistet Høyre viktige bastioner på Vestlandet til Ap, sier Støre.

