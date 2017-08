Skulle finne skatteløsning i regjering - har fortsatt ikke svar

FLEKKEFJORD (VG) Erna Solberg lovet at hun skulle bruke ekspertene i Finansdepartementet til å løse Høyres skattepine med nullskatteytere. Fire år senere har hun fortsatt ingen løsning.

– Det er ikke konkludert med noen modell, sier statsministeren til VG.

Før stortingsvalget i 2013 lovet Erna Solberg at hun ikke skulle fjerne formuesskatten helt før hun hadde klar en skatteplan som garantert hindret at det ble flere nullskatteyter.

– Vi sitter ikke på Stortinget og snekrer skattesystem. Endringer og konsekvenser må selvsagt utredes skikkelig. Vi fjerner ikke formuesskatten helt før vi har på plass et system som gjør at alle med skatteevne betaler skatt, sa Solberg den gang.

Men nå, etter snart fire år i regjeringskontorene, har Solberg fortsatt ikke noe svar på hvordan hun skal unngå flere nullskatteytere.

MØTE: Erna Solberg på valgkamp i Hordaland og Rogaland, her i møte med rådgivere på fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg. Foto: Harald Henden , VG

Nytt skatteløfte



VG omtalte tirsdag at Solbergs nye skatteløfte, å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, vil være en milliardgave til Norges aller rikeste. 3900 flere vil bli nullskatteytere.

– Vi har vært i en situasjon hvor vi har sett at vi ikke kommer så langt, og derfor har vi gått videre med å si at vi skal fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Vi vil få god tid til å finne en modell, sier Solberg.

– Hvordan skal du få til det?

– Det kan du gjøre på ulike måter. For det første er det fortsatt mye av beskatningen på formue som vil være igjen. Bolig og andre eiendeler og lignende, sier Høyre-lederen.

PROVOSERT: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Line Møller , VG

Lysbakken: – Arrogant



SV-leder Audun Lysbakken er provosert, og mener Solberg er arrogant.

– Det er skandaløst at Erna Solberg fortsatt ikke kan svare på hvordan hun skal unngå at Norges aller rikeste slipper å betale skatt med hennes skattepolitikk. Velgerne har krav på å få et svar på det. At hun ikke gir det er arrogant, sier Lysbakken.

Han har selv vært statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering, hvor SV frem til 2009 hadde finansministeren.

– Regjeringen har de fremste ekspertene i Norge på skatt. At de i løpet av fire år ikke har klart å komme opp med en løsning på dette viser bare at Høyre enten ikke er interessert i at de rikeste skal betale noe skatt eller at de ikke kan finne noen løsning på det. Jeg vet ikke hva som er mest alvorlig, sier Lysbakken, og legger til:

– Uansett avslører det Erna Solbergs bløff. Erna Solberg har null troverdighet når hun nå forsøker å gjenta dette løftet. Alle ser at det er de rikeste i samfunnet som kommer til å tjene på hennes skattepolitikk, sier Lysbakken.