Skolevalget: Brakvalg for SV - Ap største parti

SV får størst fremgang i skolevalget, og surfer inn på 10 prosent. Både Ap og Høyre går noe ned siden 2015, mens sistnevnte halveres siden skolevalget i 2013.

SV-leder Audun Lysbakken hadde allerede fått prognoser som indikerte et godt skolevalg for partiet før de endelige tallene kom klokken 19. Da fikk han bekreftet at partiet oppnår ti prosent i skolevalget, noe han er strålende fornøyd med.

– Vi har hatt en veldig solid fremgang, og at vi er det partiet som går mest frem. Og det er selvsagt en kolossal inspirasjon, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Han mener et godt skolevalg betyr masse for et parti som i lengre tid har slitt kraftig på målingene. Men som de siste ukene har hatt fremgang.

Få med deg: Unge Bondevik: Sliter med å få unge til å digge KrF

At såvidt mange unge stemmer SV, tolker han dithen at partiet har truffet med sine valgkampsaker.

– Pekepinn



– Det viser at rettferdig fordeling og miljø er viktig blant de unge. Samtidig pleier skolevalgene å gi en pekepinn på trenden i valget. Skolevalgresultatene viser litt av det samme som meningsmålingene i valgkampen viser - at det finnes en voksende uro rundt skjevhetene i makt og rikdom i samfunnet samt klimaproblemene. Dette er politiske saker de store partiene ikke fanger opp, mener Lysbakken.

Les også: Høyre frem, men Ap leder fortsatt

Tirsdag kveld er han på skolevalgvake sammen med SVs ungdomsparti SU.

Der sto stemningen i taket med mange unge SU-ere, stinn brakke servering av pizza, hvorav en stor stor andel av pizzaene er vegetarpizzaer.

– Der skal jeg skryte av dem, sa Lysbakken til VG tidligere tirsdag kveld.

– Ungdom vil ha ny regjering



I Arbeiderpartiets ungdomsparti, AUF, er stemningen også høy, selv om partiet må tåle en nedgang i oppslutning fra skolevalget for to år siden.

SUVERENT STØRST: Ap-leder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Mani Hussaini slipper jubelen løs da de får vite resultatet av skolevalget på valgvaken i Torshovteatret tirsdag kveld. Foto: Trond Solberg , VG

AUF-lederen velger å sammenligne mest med skolevalget før stortingsvalget i 2013:

– Arbeiderpartiet har gjort det beste skolevalget før et stortingsvalg noensinne. Det viser at ungdom vil ha en ny regjering, sier AUF-leder Mani Hussaini. Nesten det samme sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som er sammen med AUF-erne på valgvake på Torshovteatret i Oslo.

– 28 prosent er et fantastisk godt resultat i skolevalget for oss. Fremgangen er enorm siden skolevalget foran siste stortingsvalg, sier Jonas Gahr Støre til VG på valgvaken.

Han mener valgresultatet kan være et frampek foran selve stoprtingsvalget kommende mandag.

Rundt 150.000 elever på 389 videregående skoler har deltatt i skolevalgene de siste dagene.

Høyre gjør det noe dårligere enn for to år siden, mens sammenlignet med skolevalget i 2013, innebærer resultatet i dag om lag en halvering.

Høyre og Frps oppslutning til sammen er mindre enn Aps oppslutning ved skolevalget.