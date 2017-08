Sjokktall i Ap-bastionene: Faller kraftig i røde fylker

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) kan komme til å lede Arbeiderpartiet til sitt dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år, viser nye målinger.

Under tre uker før valgdagen er krisen et faktum for Støre og partiet han leder:

• På VGs ferske målinger fra Ap-bastionene Hedmark og Oppland faller Ap kraftig, og ligger an til å gjøre sine verste valg i disse fylkene siden 2. verdenskrig. Under Aps valgseier i 2009 var det i disse to fylkene at Ap hadde høyest oppslutning.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Støre er i krise

• Tirsdag kveld publiserte Dagens Næringsliv en partimåling hvor Ap får dramatiske 27 prosents oppslutning nasjonalt. Ap har ikke siden 1927 fått et så dårlig resultat i et stortingsvalg, med unntak av katastrofevalget i 2001 med 24,3 prosent. Dengang satt Ap i regjering.

• På snittet av målingene ligger Ap nå på 28,9 prosent, ifølge valgforsker Bernt Aardal. Den siste uken har hele fire målinger vist at Ap ikke klarer å nå den viktige 30-grensen.

Ap vil øke skattene: Sjekk hvordan du rammes

– Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok. Vi har ikke klart å få ut budskapet vårt tydelig nok til velgerne, og vi trenger en sterk mobilisering de tre neste ukene for å hente tilbake velgerne våre som har satt seg på gjerdet. Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

– Vi ligger for lavt. Vår jobb frem til valgdagen 11. september er få ut budskapet vårt til alle, om at eldreomsorg og skole er viktigere enn skattekutt, sier Aps nestleder Trond Giske til VG.

Stor jobb



På VGs lokalmåling får Arbeiderpartiet rekordsvake 35,1 prosent i Oppland og 37 prosent oppslutning i Hedmark.

Det er en nedgang på henholdsvis 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i Hedmark sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden.

Hvis dette skulle bli valgresultatet, vil det være det svakeste valget for Arbeiderpartiet i Hedmark og Oppland mellom 1945 og i dag. Det er til og med dårligere enn i katastrofevalget 2001.

Usikker på hva du skal stemme? Ta VGs superenkle valgomat

I røde Hedmark har Arbeiderpartiet i alle stortingsvalg hatt over 40 prosent, med unntak av katastrofevalget i 2001. Da fikk partiet 37,6 prosents oppslutning, noe som likevel er bedre enn resultatet på VGs måling.

– Vi har en stor jobb med å mobilisere og få ut budskapet vårt i Oppland og ellers i landet. Tallene i målingen fra Oppland er altfor dårlige, sier Stenseng, som selv kommer fra Oppland.

Aps lokallagsleder på Hamar kommenterer tilstanden slik:

– Hedmark er en stor Arbeiderparti-bastion. Vi har pleid å gjøre gode valg her. Tradisjonelt sett har vi ligget 10 prosent over det som blir landsresultatet. Det viser vel cirka hvor vi står nå, så får vi jobbe livskiten ut av oss de nestre tre ukene, sier Thomas Langeland Jørgensen til VG.



Ut å stjele velgere

Ifølge VGs måling er Senterpartiet det partiet som stjeler størstedelen av Arbeiderpartiets velgere: I Oppland oppgir 8,5 prosent av dem som stemte Ap sist, at de vil stemme Sp i år. I Hedmark vil 11,8 prosent av dem som stemte Ap i 2013, stemme Sp i år.

Men det er ikke bare i Innlandet at tallene er til å gråte av for Jonas Gahr Støre:

I seiersåret 2009 var Finnmark Aps tredje beste fylke, målt i oppslutning. I Finnmark viste VGs måling forrige uke at partiet fallermed 8,9 prosentpoeng til 30,9 prosent.

Sliter med grasrota



VG har snakket med flere sentrale Ap-kilder. De tegner et bilde av et parti som famler i blinde, og som ikke har noen klar forklaring på hvorfor velgerne setter seg på gjerdet og hvorfor partiet faller.

Støre om velgerfallet: – Ingen teori om hvorfor

Likevel er kildene klare på at ingen markante stemmer internt har tatt til orde for å endre partiets valgkampstrategi.

Samtidig erkjenner også VGs kilder at partiet har flere utfordringer:

1. LOs medlemmer og tillitsvalgte, som er selve grunnfjellet i Ap, har et lavt engasjement for Støre og hans regjeringsprosjekt. Bekymringen er at disse velgerne har satt seg på gjerdet, slik de også gjorde i 2013. Dette har særlig blitt synlig etter at Støre gikk ut i VG og inviterte Venstre til regjeringssamarbeid.

2. Ap har problemer med å forklare hvorfor de mener det er nødvendig å øke skattene i Norge med 15 milliarder kroner. Internt i Ap omtales det av flere som «en risikosport» å gå til valg på å øke skattene.

– Kravet om skatteøkning og flørten med Venstre og KrF har falt mange tungt for brystet, sier en sentral kilde.

Vanskelig å følge med valg? Les alt du trenger å vite her

Trond Giske mener årsakene må ligge et annet sted:

– Åpningen for et slikt samarbeid visste folk om også da Ap hadde en oppslutning på 40 prosent. Jeg er trygg på at vi havner på 30-tallet når velgerne skal velge mellom skattekutt og helse/omsorg/skole.

Jonas Gahr Støre var ikke tilgjengelig for VG tirsdag kveld.