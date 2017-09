Sjekk vinnerne og taperne i ditt fylke

Slik stemte ditt fylke i valgthrilleren som kulminerte med borgelig flertall.

Med over 95 prosent av stemmene talt opp, tyder alt på at det blir fire nye år med Solberg-regjeringen. Tross noe tilbakegang hos partiene i den blå-blå regjeringen, var Arbeiderpartiets nederlag så markant at venstresiden aldri klarte å tukte den sittende makten.

For selv om det var knyttet usikkerhet til støttepartiene Venstre og KrF, klarte begge å klatre over den magiske sperregrensen.

På landsbasis ble Senterpartiet den store vinneren med en prosentoppgang på 4,8 prosent, og ytterligere åtte nye mandater på Stortinget. Arbeiderpartiet ble valgets taper med en nedgang 3,4 prosentpoeng fra Stortingsvalget i 2013 – og seks færre mandater.

Under kan se hvilket parti som fikk flest valgsedler i ditt fylke – og hvilke landsdeler som hadde høyest og lavest valgoppmøte:

Akershus

Høyre 31,1 prosent

Ap 26,3 prosent

Frp 15,1 prosent

Venstre 6,1 prosent

Sp 6 prosent

SV 5,2 prosent

MDG 3,6 prosent

KrF 2,3 prosent

Rødt 1,9 prosent

Andre 1,9 prosent

Oppmøte 80,3 prosent

Aust-Agder

Høyre 25,7 prosent

Ap 25,5 prosent

Frp 17,4 prosent

KrF 9,8 prosent

Sp 8,3 prosent

SV 3,9 prosent

Venstre 3,2 prosent

MDG 2,5 prosent

Rødt 1,2 prosent

Andre 2,5 prosent

Oppmøte 76,3 prosent

Buskerud

Ap 28,4 prosent

Høyre 26,9 prosent

Frp 17,4

Sp 10,8 prosent

SV 4,9 prosent

Venstre 3,6 prosent

MDG 2,6 prosent

KrF 2,6 prosent

Rødt 1,5 prosent

Andre 1,3 prosent

Oppmøte 77 prosent

Finnmark

Ap 32 prosent

Frp 18,1 prosent

Sp 14,9 prosent

Høyre 14,4 prosent

SV 8,7 prosent

Venstre 4,2 prosent

MDG 2,1 prosent

KrF 2,1 prosent

Rødt 1,5 prosent

Andre 1,9 prosent

Oppmøte 69,9 prosent

Hedmark

Ap 35,6 prosent

Sp 22,3 prosent

Høyre 15,3 prosent

Frp 11,8 prosent

SV 5,6 prosent

Venstre 2,3 prosent

MDG 1,8 prosent

KrF 1,8 prosent

Rødt 1,2 prosent

Andre 2,2 prosent

Oppmøte 75,9 prosent

Hordaland

Høyre 30, 5 prosent

Ap 22,9 prosent

Frp 15,2 prosent

Sp 7,5 prosent

SV 7 prosent

KrF 5,5 prosent

Venstre 4,2 prosent

MDG 3,4 prosent

Rødt 2,1 prosent

Andre 1,6 prosent

Oppmøte 80,8 prosent

Møre og Romsdal

Høyre 23,7 prosent

Frp 22,4 prosent

Ap 21,3 prosent

Sp 13 prosent

KrF 6,1 prosent

SV 3,8 prosent

Venstre 3,4 prosent

MDG 2,1 prosent

Rødt 1,2 prosent

Andre 2,9 prosent

Oppmøte 76,6 prosent

Nord-Trøndelag

Ap 34,2 prosent

Sp 24,5 prosent

Høyre 14,8 prosent

Frp 11,6 prosent

SV 5 prosent

KrF 2,7 prosent

Venstre 2,2 prosent

MDG 1,7 prosent

Rødt 1,6 prosent

Andre 1,8 prosent

Oppmøte 76,6 prosent

Nordland

Ap 26,1 prosent

Høyre 20,3 prosent

Sp 18,6 prosent

Frp 16,6 prosent

SV 6,9 prosent

Rødt 2,9 prosent

Venstre 2,6 prosent

KrF 2,4 prosent

MDG 2,1 prosent

Andre 1,6 prosent

Oppmøte 74,3 prosent

Oppland

Ap 35,2 prosent

Sp 21,2 prosent

Høyre 16,8 prosent

Frp 12,3 prosent

SV 4,6 prosent

Venstre 2,5 prosent

MDG 2,3 prosent

KrF 2,1 prosent

Rødt 1,6 prosent

Andre 1,4 prosent

Oppmøte 75,9 prosent

Oslo

Ap 28,4 prosent

Høyre 26,4 prosent

Frp 9,6 prosent

SV 9,3 prosent

Venstre 8,4 prosent

Rødt 6,3 prosent

MDG 5,9 prosent

KrF 2,1 prosent

Sp 2,1 prosent

Andre 1,5 prosent

Oppmøte 80 prosent

Rogaland

Høyre 28,8 prosent

Ap 22,4 prosent

Frp 19,8 prosent

KrF 8,4 prosent

Sp 7,5 prosent

SV 3,9 prosent

Venstre 3,5 prosent

MDG 2,5 prosent

Rødt 1,1 prosent

Andre 2 prosent

Oppmøte 77,9 prosent

Sogn og Fjordane

Sp 29,8 prosent

Ap 24,5 prosent

Høyre 18,7 prosent

Frp 10 prosent

KrF 4,3 prosent

SV 4,3 prosent

Venstre 4 prosent

MDG 2,2 prosent

Rødt 1,2 prosent

Andre 0,8 prosent

Oppmøte 78,5 prosent

Sør-Trøndelag

Ap 32,8 prosent

Høyre 20,8 prosent

Frp 11,7 prosent

Sp 10,7 prosent

SV 7,6 prosent

Venstre 4 prosent

MDG 3,9 prosent

Rødt 2,9 prosent

KrF 2,7 prosent

Andre 2,8 prosent

Oppmøte 78,2 prosent

Telemark

Ap 32 prosent

Høyre 20,1 prosent

Frp 16,6 prosent

Sp 12,9 prosent

KrF 5 prosent

SV 4,9 prosent

Venstre 2,6 prosent

MDG 2,4 prosent

Rødt 2,1 prosent

Andre 1,4 prosent

Oppmøte 74,4 prosent

Troms

Ap 24,1 prosent

Høyre 20,6 prosent

Frp 18,3 prosent

Sp 15 prosent

SV 10,1 prosent

Venstre 2,9 prosent

MDG 2,8 prosent

KrF 2,7 prosent

Rødt 2,3 prosent

Andre 1,4 prosent

Oppmøte 74,6 prosent

Vest-Agder

Høyre 28 prosent

Ap 21 prosent

Frp 17,2 prosent

KrF 12,6 prosent

Sp 6,5 prosent

SV 4,2 prosent

Venstre 3,6 prosent

MDG 2,8 prosent

Rødt 1,3 prosent

Andre 2,7 prosent

Oppmøte 76,5 prosent

Vestfold

Høyre 30,2 prosent

Ap 28 prosent

Frp 16,9 prosent

Sp 6,3 prosent

SV 4,9 prosent

Venstre 3,8 prosent

KrF 3,7 prosent

MDG 2,9 prosent

Rødt 1,8 prosent

Andre 1,5 prosent

Oppmøte 77 prosent

Østfold

Ap 32,1 prosent

Høyre 23,8 prosent

Frp 17,6 prosent

Sp 8,7 prosent

SV 4,3 prosent

KrF 4,2 prosent

MDG 2,6 prosent

Venstre 2,4 prosent

Rødt 2,1 prosent

Andre 2,2 prosent

Oppmøte 74,5 prosent