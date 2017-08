Sjekk skattekartet: Slik vil Ap øke skattene i ditt fylke

Arbeiderpartiet tar hele landet i bruk når de foreslår å øke skattene i Norge med 15 milliarder kroner de fire neste årene.

En oversikt analysebyrået Menon Economics har laget på oppdrag fra Høyre, viser hvordan Arbeiderpartiets foreslåtte skatteøkninger vil slå ut i alle Norges 19 fylker.

– Tallene er basert på tilgjengelig skattestatistikk fra Statistisk sentralbyrå, og vi mener dette gir et relativt godt bilde av hvilke fylker som vil få skatteøkninger med Arbeiderpartiets forslag, sier partner og avdelingsleder Sveinung Fjose i Menon til VG.

Oslo får skattesmell



Aps foreslåtte skatteøkning består av fem milliarder i økte avgifter, fem milliarder i økt formuesskatt og to milliarder i økt inntektsskatt.

Totalt er Aps skatteøkning på 15 milliarder, men tre av disse milliardene består av gjennomføringen av skatteforliket i Stortinget. Dette forliket står alle partiene, med unntak av SV, bak.

Aps skatteøkninger vil, ifølge Menon-rapporten, i hovedsak ramme Oslo og Akershus. Innbyggerne og bedriftene i Norges hovedstad og Støres hjemby, Oslo, vil alene måtte betale til sammen rundt 2,2 milliarder kroner av Aps skatteøkning på 12 milliarder.

Hordaland og Rogaland får nær halvparten av skatteøkning til Oslo med Aps opplegg. Rogaland må betale 1,2 milliarder mer i skatt, mens Hordaland må punge ut med 1,1 milliarder kroner.

Det er likevel skatteregningen til Vestlandet som Høyre uroer seg mest for.

Mindre på Vestlandet



– Vestlandet kommer til å få en kraftig avgifts- og skatteregning fra Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre på flere milliarder kroner. Det er det siste folk og bedrifter på Vestlandet og i Rogaland trenger nå som optimismen er på vei tilbake, sier Bent Høie, nestleder i Høyre og stortingskandidat fra Rogaland.

– Tallene viser at det er Akershus og Oslo som får den største skatteregningen?

– I den situasjonen vi står i nå, er det Vestlandet som merker omstillingen kraftigst. Det er behov for at lokaleide bedrifter investerer, får flere bein å stå på slik at de ikke er like oljeavhengige i fremtiden, sier Høie.

– Tallene er vel ikke så overraskende. Det er vel ikke så rart at de mest folkerike fylkene med størst verdiskapning, må skatte mest?

– Når vi diskutere skatt på et nasjonalt nivå, kan det fort fly høye tall gjennom luften uten at man tar innover seg hva det betyr for arbeidsfolk og jobber lokalt. Det er i de små og store lokalsamfunnene verdiene skapes og det er her jobbene er, sier Høie.

Støre innrømmer: – Vanlige folk kan få skatteøkning

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen kvitterer ut Arbeiderpartiets skattekart med et angrep på Høyre:

– Høyre har gang på gang blitt tatt i tallbløff i valgkampen og gang på gang vært ute og tegnet krisescenarioer for ulike landsdeler ved et regjeringsskifte. Jeg tror folk rundt om i landet trekker lett på skuldrene av skremselspropagandaen, skriver Marthinsen i en epost til VG.

SENTERPARTI-LEDER: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Aps mest sannsynlige regjeringspartner dersom det blir et skifte i september, Sp, er ikke imponert:

– Arbeiderpartiet er på enkelte områder mer enig med regjeringen, mens vi mener avgiftsøkningen til Høyre og Frp på over fire milliarder, økt drivstoffavgift pluss kutt i pendlerfradraget, er feil. Senterpartiet ønsker istedenfor å endre skattene og avgiftene på en måte som er bra for hele landet uten å treffe skjevt, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.