Simen Bondevik (17): Sliter med å få unge til å digge KrF

OPPEGÅRD (VG) Simen Bondevik (17) meldte seg inn i KrFU som 13-åring. Kjell Magne Bondeviks barnebarn merket raskt at ikke alle skolevalget hadde KrF som førstevalg i skolevalget.

I ensom majestet voktet Simen Bondevik tirsdag valgurnene med riksløven på - i valgrommet på Roald Amundsen videregående skole. Med en diger Knut Arild Hareide-button på venstre bryst, markerte Bondevik tydelig hvor han hører hjemme politisk.

Men han har ingen problemer med å forstå at partier som SV, Ap og Høyre overgår Kristelig Folkeparti i oppslutning blant 16-18-åringene på skolen.

SV-seier i Oppegård



Selv på hans egen skole, Roald Amundsen videregående, oppnådde KrF 3 prosent og ti stemmer; milevis etter skolens mest populære partier, SV som oppnådde 25 prosent og Høyre (22 prosent).

– Tre prosent og ti stemmer er likevel mer enn en dobling fra i 2015, da vi fikk fire stemmer. Dette er faktisk det beste KrF-valget her siden 1995. Jeg er fornøyd, men det hadde vært gøy med enda større oppslutning, sier Simen til VG.

STEMTE AP OG HØYRE: Skolevalg på Roald Amundsen videregående skole i Oppegård torsdag. Vg3-elevene Pia Arnesen (17) (til venstre) og Leah Marie Burøe (17) stemmer henholdsvis Ap og Høyre både ved skolevalget og stortingsvalget. Foto: Terje Bringedal , VG

Liten oppslutning til tross: Simen går helhjertet inn for en politisk karriere og bli valgt inn på Stortinget om noen år. Som 11-åring skaffet han seg samtlige partiprogrammer og leste alle.

Dagen etter at han fylte 13, meldte han seg inn i KrFs ungdomsparti. Nå er han leder av Follo KrFU.



Simen er selv personlig kristen, men er opptatt av å formidle at man ikke trenger være kristen for å stemme- eller være medlem i KrF.

– Er det ikke tungt å være med i et så lite parti blant unge?



– Man merker i skoledebatter at på forhånd er stemningen litt trykket mot KrF. En del har nok en del fordommer mot oss, dette blir bare forsterket når andre partier kommer med påstander om oss som ikke stemmer. Men målet vårt er å komme mer ut med egen politikk, svarer Simen. Han skulle gjerne sett at noen faktasjekket påstandene i skoledebatene om KrF. – De ville fått en kjempekrevende jobb, flirer han.

KJENT BESTEFAR: Simens bestefar, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), feiret sin 70-års dag sist fredag. I forgrunnen statsminister Erna Solberg (H). Foto: Terje Bringedal , VG

– Hvor er du og bestefar Kjell Magne uenige om KrFs politikk?

– Vi er litt uenig rundt spørsmålene om abort og likekjønnet vigsel, samt om fraværsgrensen Men det er nok små forskjeller, svarer Simen.

Resultat skolevalg Roald Amundsen vgs. SV – 88 (24,6%) H – 79 (22,1%) Ap - 49 (13,7%) Frp – 28 (7,8%) Venstre – 22 (6.2%) Piratpartiet – 22 (6.2%) Liberalistene – 19 (5,3%) MDG – 13 (3,6%) Kystpartiet – 11 (3,1%) KrF – 10 (2,8%) Rødt – 6 (1,7%) Alliansen – 5 (1,4%) Senterpartiet – 3 (0,8%) Pensjonistpartiet – 2 (0,6%) Totalt: 357 stemmer

På skolen møter vi også vg3-elevene Pia Arnesen (17) og Leah Marie Burøe (17).

Pia har brukt valgomater og lest seg opp litt for å finne sitt parti.

Hun bestemte seg for å gi sin stemme til en av skolevalgets vinnere, Arbeiderpartiet, både i skolevalget og på selve stortingsvalget mandag.

– For meg er en av de viktigste sakene en satsing på helsesøstre i skolen, styrking av tilbudet om psykisk helse. På denne skolen er det bra, men det står dårlig til mange steder, sier Pia, som også synes Ap har den beste holdningen til den nye fraværsgrensen i videregående som hun synes er for streng og firkantet.

Leah Marie stoler mer på Erna og vil stemme Høyre på mandag - som hun gjorde torsdag under skolevalget.

SKOLEVALG: Tre elever velger parti-liste før den høytidelig legges i valgurnen på Roald Amundsen videregående skole i Oppegård. Foto: Terje Bringedal , VG

– Skolepolitikken er viktigst. Høyre har mye bra å si om den. Jeg tok en tur sammen med en venninne langs valgbodene på Karl Johan, og ble møtt med gode svar fra Høyre. Jeg synes Erna bør få fire år til som statsminister, sier Leah Marie.

Både Simen, Leah Marie og Pia gjør det krystallklart at de har funnet frem til hvilket parti de skal stemme på helt uavhengig av foreldrenes partivalg. De mener likevel at politikk og partivalg gjerne kan bli et tema allerede i ungdomsskolen.

Leah Marie Burøe har fulgt med på noen skoledebatter, og har funnet et paradoks som hun reagerer kraftig på.

– Noen politikere snakker mye om at de ville ha bort mobbing, men ved hvert valg så sitter de jo selv nærmest og småmobber hverandre. Jeg kommer nok ikke til å bli politiker selv, sier Leah Marie.