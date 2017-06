Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), mener vanlige folk må betale prisen for at Venstre prioriterer regjeringssamarbeid i sin nye strategi. – De holdt oss for narr, mener han.

Mandag denne uken skrev VG om Venstres nye valgkampstrategi for å unngå å havne under sperregrensen. Etter fire år med krangling og bråk med Høyre/Frp-regjeringen, skal Venstre frem til valgdagen 11. september være statsminister Erna Solberg og Høyres beste venner.

– Nå skal det ikke være noen tvil om at Venstre er garantisten for en borgerlig regjering. Hver dag vi kan skal vi klistre oss til Erna Solberg helt frem til valget, sa en sentral Venstre-kilde.

Det første synlige resultatet av strategien, som trådte i kraft i slutten av mai, kom under forhandlingene om jordbruksoppgjøret tidligere i juni.

Da overrasket Venstre med å bryte forhandlingene med opposisjonen, og inngikk istedenfor en avtale med Høyre og Frp om jordbruksoppgjøret. En Venstre-kilde sier til VG at enigheten med regjeringspartiene var et resultat av den nye strategien.



Det får Senterpartiet til å steile:

– Det er vanlige folk rundt om i landet som må betale prisen for det partiet nå har gjort. For eksempel taper landets bønder 150 millioner kroner på Venstres vingling for å sikre flertall for Frps landbruksminister, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Han mener distriktspartiet Venstre kan erklæres for dødt.

Holdt for narr



Ifølge VGs kilder var det klart at Venstre ikke ønsket å bruke like mye penger på bøndene som de andre opposisjonspartiene, men en like medvirkende årsak til bruddet skal ha vært frykten for å bli klistret sammen med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre (56).

Det ville passe dårlig med den nye strategien.

– Symboleffekten av at de ble enige med Ap og Sp ville vært enorm, sier en sentral kilde i forhandlingene.

PROTESTER: Norges Bondelag arrangere flere protester mot jordbruksoppgjøret og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Her går de i tog fra Grønland til Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Pollestad er leder i Næringskomiteen, og var selv med på forhandlingene med Venstre i oppgjøret. Han mener det allerede da var tydelig at Venstre ikke ville bli enige - uansett hvordan Sp, Ap, KrF og SV nærmet seg dem.

Pollestad mener partiet holdt dem for narr helt frem til de pakket sakene sine og forlot rommet noen dager senere. Det skjedde til tross for at Venstre en måned tidligere hadde uttrykt at de delte ønsket om å redusere inntektsforskjellene mellom jordbruk og andre grupper.

– Det er forkastelig av et parti å ofre politikken og kun satse på spill og taktikk. Noen må betale prisen, og i første omgang er det matprodusentene, sier Pollestad.

Han mener Venstres strategi er spesiell, og at Venstre nå gir opp å få gjennom mest mulig av sin politikk til fordel for samarbeid.

– Det er noe ekstremt maktsykt over den nye strategien til Venstre, sier Sp-politikeren.

AVVISER: Venstre-nestleder Terje Breivik, her sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande i stortingssalen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Spekulativt



Venstre på sin side avviser Senterpartiets kritikk.

– Dette sier mer om Senterpartiet, når de vil ha en sak med uttalelser basert på et spekulativt VG-oppslag med anonyme kilder, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik til VG.

Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.

Resultatet av forhandlingene er i tråd med føringene fra Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 16. juni.

Rammen for oppgjøret er økt fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.

