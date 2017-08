Senterpartiet femdobler oppslutningen i Finnmark

KIBERG (VG) I nord har mange mistet troen på både Ap og Høyre. Nå fosser Senterpartiet frem i kystopprørets hjemfylke.

Pliktsystemet * På 1980- og 1990-tallet ble systemet med leveringsplikt for torsketrålere innført. * Pliktsystemet består av tre deler: tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt. * Trålere som var eid av fiskeindustrien, ble pålagt å levere fisk til anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle hindre spekulasjon med råstoff og sikre drift ved anleggene. * På 1990-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av fiskeindustrianlegg. * Bare ett selskap, Havfisk ASA, er i dag pålagt aktivitet. Aktivitetsplikten gjelder virksomheten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. * I 2003 ble leveringsplikten redusert til en tilbudsplikt, der det er nok å tilby fisken til industrien. * Bearbeidingsplikten ble innført i 2006. Den innebærer et pålegg til industrien om å videreforedle mesteparten av torsken som er kjøpt under tilbudspliktordningen. * Bearbeidingsplikt ble innført fordi det viste seg at enkelte anlegg kjøpte fisk for deretter å selge den videre ubearbeidet. * Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter. Kilde: NTB

– Det er umulig for vanlige folk å kjøpe fiskekvoter nå. De koster millioner av kroner, sier fisker og leder i Øst-Finnmark Kystfiskarlag, Jens Stensen (63).

Det er grytidlig om morgenen i den lille bygda Kiberg i Vardø kommune i Finnmark. En iskald sommervind blåser inn over et dusin båter som ligger til kai. Du kommer ikke særlig lenger øst i Norge enn dette.

Ble kritisert for å avbryte: Her svarer programlederne

Vanligvis ville Jens og sønnen Kenneth Stensen (28) vært ute på havet for å fiske torsk på denne tiden av døgnet, men været har satt en stopper for arbeidet. Det er likevel frustrasjonen over norske politikere - ikke naturen - som fyller fiskebua på land.

– Regjeringer på begge sider har utvidet adgangen til kvotene gradvis og ekskludert store deler av kystfiskerne. Folk selger nå båter til én krone fordi kvotene er verdt så mye. Hele systemet er rigget slik at små kystfiskere skal selge ut til de med kapital. I tillegg vet alle at tilbudsplikten har blitt en vits, sier Jens.

Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet, men endte med å trekke forslaget. I VGs måling oppgir 64,7 prosent av finnmarkingene at de er negative til å avvikle ordningen. Blant dem som oppgir at de vil stemme Sp er over 80 prosent negative.

Stemmer Sp for å redde bygda

Kenneth, som eier 51 prosent av den 35 fot lange fiskebåten like utenfor, har ennå ingen planer om å selge, ta pengene og forlate Kiberg.

– Så lenge det er et fiskemottak her, kan jeg vel fortsette, men det er vanskelig å vite hvor jeg er om tjue år, sier han.

Ny måling: Borgerlig flertall

Faren er derimot mer bekymret for fremtiden.

– Vi har kommet til et punkt hvor det snart er for sent å snu. Hvorfor skal man bo i Kiberg hvis ressursene forsvinner? Jeg kommer nok til å stemme på Senterpartiet i håp om politikere som slår i bordet for en sterkere distriktspolitikk, sier han.



Valgforsker: – Finnmark er i en ekstrem situasjon

Stensen er ikke den eneste i Finnmark som nå vurderer å stemme Sp. I VGs lokalmåling for Finnmark, gjennomført av Infact, oppgir hele 17,9 prosent at de ville stemt på partiet dersom det var stortingsvalg i morgen. Det er en oppgang på hele 14,2 prosentpoeng, og en femdobling fra valget i 2013. Samtidig faller både Ap og Høyre kraftig, med henholdsvis 8,9 og 7,7 prosentpoeng.

Om målingen Utfører InFact Norge AS

Populasjon Finnmark, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 1.017

Vekting Kjønn, alder, bosted og kommunevalg 2015

Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 10.-11.august 2017

– Så store endringer er veldig, veldig uvanlige. Det dreier seg ofte om fylker som befinner seg i en ekstrem situasjon, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Den første partilederdebatten: Sjekk terningkastene

Han mener flere saker, inkludert fiskeri, forklarer Sps voksende oppslutning.

– Fiskeripolitikken vil bli en helt essensiell og veldig følsom sak. Det samme gjelder for fylkessammenslåing, politireform og rovdyrforvaltning. Finnmark er et enormt stort fylke med et næringsliv under press, men problemene der blir ofte relativt små i den nasjonale sammenheng. Jeg skjønner derfor at folk føler en viss desperasjon, sier Todal Jenssen.

– Kan bli et nytt distriktsopprør

Det er likevel ikke sikkert at Senterpartiet vil klare å dempe uroen blant fiskerne i Norges nordligste fylke, ifølge valgforskeren.

– Sp har i utgangspunktet en motstand mot sentralisering, men fronter ikke dette like sterkt i fiskeripolitikken. Det skyldes nok prinsippet om grunneiers rettigheter. Hvis man støtter hjemfall av fiskekvoter, kan dette utfordre rettigheter til skog og fossefall som Sp-velgere nyter godt av. Problemstillingen er jo den samme: det er privatpersoner som tjener penger på et fellesgode.

Todal Jenssen tror derfor at det kan ligge an til et nytt distriktsopprør.

– Sist gang vi så slike voldsomme velgerbevegelser må ha vært under Kystpartiets og Aune-listens storhetstid.

Anders Aune ble kjent som Ap-politikeren som meldte seg ut og ble valgt inn på Stortinget for den lokale listen Framtid for Finnmark i 1989.

Vedum: – Må bruke mer politisk makt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener økningen skyldes «summen av sentralisering».

– Vi har vært en tydelig stemme mot regjeringens mange former for sentralisering. Finnmarkinger oppfatter regjeringens politikken som virkelighetsfjern, sier han.

Vedum tror politisk styring kan redde dagens kvote- og pliktsystem.

– Norge trenger en kombinasjon av kystflåte og trål, men vi må tørre å bruke mer politisk makt for å sikre at pliktene blir overholdt. Det vil nok bli en del motstand mot det, fordi det er snakk om så store økonomiske interesser, men vi er opptatt av lokal verdiskapning og eierskap. Norske naturressurser tilhører fellesskapet, sier han.