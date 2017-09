GRAND HOTEL (VG) VGs valgdagsmåling viser at Frp gå 1,6 prosentpoeng tilbake fra jubelåret 2013. Det får Per Sandberg (Frp) til å juble.

– Det er fortsatt en måling, men tallene gjenspeiler min følelse gjennom to måneder reisevirksomhet rundt i landet. Over hele landet har jeg møtt så mye optimisme, så mye positivitet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– 14,7 prosent – hva tenker du om det? Det er jo ikke noe godt resultat for Frp?

– 14,7 for Fremskrittspartiet, det er et godt resultat! Når du tenker på utgangspunktet vårt i 2013 – da vi ble dømt nedenom og hjem, og at vi har vært nede i noen bølgedaler underveis gjennom en tøff tid i regjering, gjennom fire år med utrolig mange tøffe utfordringer med økonomi, migrasjonsbølge og så videre – så 14,7 er et betydelig og godt resultat for Fremskrittspartiet.

– MDG ligger på 3,8 prosent – hva hvis de vipper opp?

– Det har jo vært diskusjonen i snart fire måneder, hvem er over og hvem er under, så det er fortsatt et spenningsmoment. Men man har jo vært med på denne type valgvaker før, og man vet at utslagene kan variere utover kvelden, sier Sandberg.

JUBLER: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var svært fornøyd da de første tallene kom klokken 21.00. Foto: Terje Bringedal , VG

Ved stortingsvalget i 2013 endte Fremskrittspartet med 29 stortingsmandater. Dersom årets valg skulle ende som VGs valgdagsmåling, betyr det ett mandat mindre for Frp.

Håper på cognac-feiring

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i partiet, er strålende fornøyd med tallene som peker mot fortsatt borgerlig regjering.

– Hvis dette blir resultatet – hva sier du da?

– Da er det nesten så denne svære kroppen skulle tatt stiften! Da skal jeg reise hjem til Ålesund i morgen kveld og åpne den beste konjakken jeg har for å feire. For dette er bare et helt fantastisk resultat for Frp!

– Blir det champagne i kveld?

– Det blir det i alle fall! Og mer til!

Satset på to saker

Frp har satset knalltøft på to saker i årets valgkamp: Innvandringsmotstand og skattelette. Det er to tradisjonelle vinnersaker for partiet, som i år har bidratt til å ta partiet fra 12-tallet i gjennomsnitt på meningsmålingene (Poll of polls) i mars/april, til 14,6 i august og september – og nå altså 14,7 på VGs valgdagsmåling.

Selv om de fleste vet at partiet ikke kan få gjennomslag verken for å fjerne den kommunale eiendomsskatten eller å kutte skattene med 50 milliarder kroner, har det underbygget bilde av at Frp er partiet du bør stemme på hvis du vil ha lavere skatt.

Og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har vært så aktiv i innvandrings-manesjen, at hun ikke bare tidvis, men ofte, har satt partileder Siv Jensen i skyggen.

INTERVJUES: Både Christian Tybring-Gjedde og Per Sandberg (Frp) er blant de mange populære intervju-objektene på Fremskrittspartiets valgvake. Foto: Terje Bringedal , VG

Listhaug blir av mange ansett som den natulige arvtakeren til Jensen.

Selv om Lishaug har mange år bak seg i politikken, har hun aldri vært valgt av folket tidligere. Det endrer seg i kveld. Ved dette valget er hun førstekandidaten på Frps liste i Møre og Romsdal.

Vurderingen av Frp de siste årene er at de har klart seg overraskende godt: Mange har ventet på at partiet skulle bli truffet av samme smellen som SV gikk på da de inntok regjeringskontorene og etterhvert opplevde stor slitasje.

Frp nådde 10,4 prosent som bunn på målingene i mars 2015, men har aldri vært under den magiske ti-grensen.

Skuffet i 2015

Kommunevalget i 2015 ble en stor skuffelse for Frp. På landsbasis fikk partiet kun 9,5 prosent av stemmene, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Men direkte elendig gikk det i Oslo, der partiet stilte med sin grand old man, Carl I. Hagen, på topp: Kun seks prosent stemte Frp i hovedstaden.

MOR OG STØTTESPILLER: Monica Kjelsberg har møtt opp for å heie frem datteren Sin Jensen. Foto: Terje Bringedal , VG

Hvordan det går i Oslo, vil også bli meget spennende i kveldens valg. De siste valgene har Frp gjort det bedre ved stortingsvalg enn lokalvalg, men målinger før valget viste at mandatet til andrekandidat Christian Tybring-Gjedde kan være utsatt.

Helt siden valgdagsmålingene så dagens lys ved stortingsvalget i 1993, har SV ofte blitt overvurdert og Fremskrittspartiet ofte kommet dårligere ut enn hva som ble det endelige valgresultatet, skriver NTB.