Sandberg i laksefeide

Flere av gigantene innen fiskeoppdrett er lei av å vente på vedtak som skal kunne gjøre deres anlegg lusefrie. – Skjerp deg, Per Sandberg, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Lier-Hansen kan rope så mye han vil, svarer Sandberg iltert.

– Ikke lønnsomt

Årsaken til kritikken er at både Marine Harvest og Norwegian Royal Salmon/Aker har klaget til Norsk Industri over det de opplever er utrolig treg saksbehandlingstid for utviklingslisenser, som skal gi lusefrie lakseoppdrett i såkalte lukkede anlegg i sjøen.

– 18 måneder er gått siden Norway Royal Salmon og Aker i mars 2016 søkte om 15 utviklingstillatelser for oppdrett av laks i Troms og Finnmark. I sommer meldte Fiskeridirektoratet at de ville gå videre med behandlingen av søknaden begrenset oppad til en havmerd, sier Lier-Hansen.

– Poenget er, sier han:

– At det ikke vil være lønnsomt å dra i gang dette med bare en lisens. Det gjør at investeringer settes på vent, arbeidsplassene kommer ikke og ledig kapasitet i leverandørindustrien blir ikke tatt i bruk. Nå må norsk fiskeriforvaltning og fiskeriminister Sandberg, skjerpe seg, sier Lier-Hansen til VG.

Kritisk Marine Harvest-sjef

Også Marine Harvest sliter, og deres mye omtalte «Egget» risikerer å ikke bli realisert, selv om de har fått tillatelse.

– Vi har foreløpig bare fått tildelt fire av 14 omsøkte tillatelser. Dette er for lite til at prosjektet kan settes i gang. Vi har påklaget avgjørelsen, og saken ligger nå til behandling hos Sandberg og co, sier Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog.

– Marine Harvest ønsker å gjennomføre store prosjekter som kan revolusjonere den norske havbruksnæringen. Da må ikke myndighetene være en bremsekloss, som hindrer oss i å gjøre hele næringen mer bærekraftig og kostnadseffektiv. Hvis de virkelig ønsker å se et taktskifte for å gjøre noe med luseproblemene, må de rett og slett sørge for at de gir nok konsesjoner til at de ulike prosjektene kan realiseres, sier han.

– Aktørene med de mest innovative og miljøriktige løsningene bør få reelle muligheter til å gjennomføre sine prosjekter. Det vil derfor være svært lite fremtidsrettet om Fiskeridirektoratet avgrenser gode prosjekter som vårt Arctic Offshore Farming, i et så stort omfang at det ikke er realiserbart, sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.

Aker-sjefen: Det haster

Deres offshorepartner er Aker.

– En forsvarlig og lønnsom prosjektgjennomføring krever lakseproduksjon over et visst nivå. Fiskeridirektoratets endelige svar avgjør om det nyskapende offshore oppdrettsanlegget blir bygget. Det haster med en avklaring, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

TO I EN SMEKK: Aker-sjef Øyvind Eriksen sier de tilbyr et konsept som politikerne etterspør: Offshore-teknologi og laks. Foto: Mattis Sandblad , VG

Han sier regjeringen må se at det i grensesnittet mellom norsk offshorekompetanse og oppdrettsnæring, ligger betydelige muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping.

– I vår søknad har vi ønsket å kombinere det beste fra Norges to industrielle paradegrener, sier Eriksen.

– Trist

Lier-Hansen sier at næringen er veldig opptatt av å løse luseproblemet, som har kostet selskapene milliarder av kroner.

– Det er levert søknader med en total investeringsramme på mellom 25-30 milliarder kroner. Det viser at aktørene har risikovilje og finansielle muskler til å utvikle fremtidens oppdrettsløsninger. Da er det trist at sen saksbehandling, manglende tilbakemeldinger og gjennomgående reduserte volumtilsagn stopper videre fremdrift.

– Handlingslammet

– Dette viser at Per Sandberg sitter igjen som en handlingslammet statsråd, som ikke evner å få gjort ord om til handling. Det å gå ut og invitere til å søke, men ikke komme med svar på søknadene, skaper frustrasjon og usikkerhet, sier Ap-medlem i Stortingets næringskomite, Else-May Botten.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lar seg ikke pille på nesen.

– Det er veldig bra at de er utålmodige: Det er jeg også. Lier-Hansen kan rope så høyt han vil på vegne av disse gigantene innen oppdrett, men hvis de tror jeg jeg skriver ut sjekker i hytt og vær til selskaper som går med milliardoverskudd, så må de tro om igjen, svarer Sandberg.

– Det spesielle er at mange av de store selskapene ikke søkte da vi tilbød fem prosent vekst til alle. Men utviklingstillatelser vil de ha. Kan det skyldes at bare en slik tillatelse har en markedsverdi på 55 millioner kroner? Tyve tillatelser gir 1,1 milliard kroner i statlig risikoavlastning, sier han og legger til:

– Vi ser at tillatelsene er verdifulle og vi gjør en grundig jobb for å vurdere søknadene, blant annet om de er nyvinninger; mange er ikke det.

Sandberg sier det bør bekymre gigantene at det er tyve prosent svinn innen norsk havbruk i dag, på grunn av sykdom, kjemikalie-bruk og lus.

– Det går rette veien; kjemikaliebruken ble halvert i fjor og 15. oktober er foreløpig syv områder så friskmeldte at det vil bli tilbudt seks prosent vekst. Det kan bli flere områder. Så får vi se om gigantene er interessert eller om det bare er tillatelser med risikoavlastning de er ute etter.