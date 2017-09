Rødt-sjefen har hatt barn i kommersiell barnehage

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil stanse alle private, kommersielle barnehager. At han selv har hatt barn i en kommersiell barnehage, mener han ikke er en sak.

VG spurte Moxnes fredag om det medfører riktighet at han for to år siden hadde barnehageplass i en privat og kommersiell barnehage på Bolteløkka i Oslo.

Han svarte at han i dag har barna sine i en ideell barnehage, men at han måtte komme tilbake til spørsmålet etter å ha sjekket med kona.

Han kom aldri tilbake, men la fredag ettermiddag ut følgende melding på sin Facebook-side:

«I Oslo har Rødt inngått en avtale med byrådet som sier at vi vil ha flere ideelle barnehager. Jeg har selv sønnen min i en ideell barnehage som er et samvirkelag, der også datteren min har gått. Det vi ikke ønsker mer av er de kommersielle. Så jeg håper journalistene snart slutter å tåkelegge denne debatten ved å framstille det som at Rødt er mot alt som er privat.

– Ikke noe imot kommersielle



For Rødt handler ikke standpunktet vårt mot profittmotivert velferd om at vi har noe imot de som jobber i kommersielle barnehager og sykehjem eller de som bruker tilbudet. Datteren min gikk i en kommersiell barnehage fra hun var ett til hun var to og et halvt år, fordi vi ikke hadde noe alternativ. Hun ble født etter 1. september, som den gang var fristen for rett til barnehageplass i hovedopptaket. Da hun fylte ett år var foreldrepermisjonen slutt, og vi trengte en barnehageplass sånn at vi kunne begynne i jobb igjen. Men da var det ikke ledig plass i noen ikke-kommersielle barnehager i nærheten.

Nå prøver en avis å lage en sak om dette. Det skal vel bli et oppslag om forskjell på liv og lære. Men dette handler ikke om å kjøpe seg forbi en kø ved å bruke et kommersielt tilbud. Dette handler om at det ikke var nok ikke-kommersielle barnehager i Oslo på den tida. (Og nå gjør Rødt noe med dét siden vi sørger for at alle nye barnehager i Oslo blir ikke-kommersielle).

Så hvis dette er en sak for media, så bør de lage en sak neste gang Siv Jensen kjører gjennom en bomring, siden Frp er mot bomringen. Det kan bli travle tider for den gravende journalistikken.»

Vil ikke la seg intervjue



Han ønsker fredag ettermiddag ikke å la seg intervjue av VG om saken, men viser til sitt Facebook-innlegg.

I vår tok han til orde for et kompromiss i spørsmålet om profittfrie barnehager: Han foreslo en Oslo-løsning på barnehagefloken.

I første omgang vil han la kampen for profittfrie barnehager gjelde fremtidige barnehageutbygginger:

– Look to Oslo, Jonas! Her har dine egne partifeller blitt enige med Rødt om å stanse alle nye kommersielle barnehager. Dommedagsprofetiene haglet fra den kommersielle barnehageindustrien, men det har gått veldig bra. Vi bygger mange flere barnehager enn da Høyre styrte, vi stiller høyere kvalitetskrav, og vi gjør det helt uten kommersielle selskaper. Det er fullt mulig å få til det samme på landsbasis, men da må Støre slutte å være så firkantet.

Han la imidlertid til at «Vi mener selvsagt at neste skritt må være å sikre at skattepenger ikke tas ut i profitt fra eksisterende, kommersielle barnehager».

