Rødt hardt ut mot Støres samarbeids-nei: – Han er arrogant overfor velgerne

SANDNES/OSLO (VG) Rødt og Miljøpartiet De Grønne misliker sterkt at Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre nekter dem å komme i regjering eller få en samarbeidsavtale etter valget.

– Støre sier at han foretrekker å sitte i regjering med borgerlige partier foran et samarbeid med Rødt. Med tanke på alt Støre sier om viktigheten av fagorganisering og bekjempelse av økende forskjeller, er dette et paradoks, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, og fyrer løs:

– Det henger ikke på greip. Han er arrogant overfor velgerne som er lei de borgerlige og som vil ha en ny politikk for Norge, sier Moxnes til VG.

I et intervju med VG tirsdag kveld avklarte Støre for første gang at det er uaktuelt å samarbeide med Rødt eller Miljøpartiet De Grønne (MDG) etter høstens valg. Dette faller ikke i god jord hos Moxnes.

Har vilje til å samarbeide

– Jeg mener at LO burde kreve pengene tilbake fra Arbeiderpariet. Alt det LO er for, er Venstre mot, sier partilederen.

Moxnes mener at Arbeiderpartiet med dette veivalget selger ut de standpunktene som ga grunnlag for at LO ga Arbeiderpartiet 10 millioner i valgkamp-penger i vår.

Han trekker fram den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, pensjonsrettigheter, sikring av velferd i offentlig regi og allmengjøring av tariffavtaler som kampsaker Arbeiderpartiet både Rødt, LO og Arbeiderpartiet er enige om. Venstre er derimot på den andre siden av den politiske skalaen, mener han.

– Støres utspill burde gjøre det enkelt for velgere som står mellom Arbeiderpartiet og Rødt. Stemmer man på Arbeiderpartiet kan man få Venstre på kjøpet. Stemmer man på Rødt får man fortsatt Støre som statsminister, men i tillegg Rødt som drar han i riktig retning, sier han.

– En konstruktiv partner



Støre uttalte at samarbeid er umulig på grunn av at Rødt er et revolusjonært parti med en politikk som er for fjern fra Arbeiderpartiet sin på en rekke felter.

Moxnes sitt svar på dette er at partiet har evner til å forhandle, noe samarbeidet med Byrådet i Oslo har vist.

– Vi ønsker grunnlegende forandring av samfunnet, og det tror jeg er grunnen til at Rødt vokser. Men selv om vi tenker utenfor boksen, er vi er også en konstruktiv partner som både gir og tar, sier Moxnes.

Men noen saker forhandler han ikke bort.

– Der vi ikke har noe å gi, er i kampen mot velferdsprofitørene. Det vil Støre merke om han skal forhandle budsjett med oss. Det er nok grunnen til at Ap-ledelsen er bekymret for et sterkt Rødt. De skjønner at vi vil trekke politikken kraftig til venstre og det ønsker de ikke, sier Moxnes og legger til:

– Men mange av Støres velgere er nok derimot enige med oss i at millarder av skattekroner ikke skal havne i lommene på velferdsprofitører, sier han.

Han sier at det er uaktuelt for Rødt å bli en del av en regjeringskoalisjon, men er mer positiv til ideen om å bli et støtteparti til en Arbeiderparti-ledet regjering.

– I regjering ville vi nok måtte svelget for mange kameler, sier han.

– Blir for drastisk



IKKE KLIMAVENNLIG: Une Bastholm i MDG mener at Arbeiderpartiet burde prioritere klima og mijø i større grad. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg tenker at Arbeiderpartiet med dette utsagnet kommer ut av skapet og bekrefter at de har lave ambisjoner for klimaet, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG.

Bastholm mener at det er MDGs oljeultimatum som har blitt for vanskelig å svelge for Arbeiderpartiet. Støre har ikke bekreftet dette selv, men nestleder Trond Giske sier til NRK onsdag at kravet om å slutte å lete etter olje blir for drastisk.

– De gjør dette i et forsøk på å gjøre oss lite relevante. Støre prøver å dempe fokus på

klima og miljø siden dette er noe Arbeiderpartiet ikke er gode på. De glemmer at grønne jobber er de tryggeste jobbene nå, sier hun.

Bastholm sier hun ikke er skuffet over Støres kalde skulder. Hun håper at MDG kan komme i en vippeposisjon til høsten og at det kan få partilederen til å ombestemme seg.

– Da må Støre velge mellom å samarbeide med oss og bli en del av tidenes mest klimavennlige regjering, eller ha oss som støtteparti. Alternativet er å sitte i opposisjon med Erna Solberg som fortsatt statsminister, sier Bastholm.

Hun presiserer at partiet er åpne til å samarbeide med alle partier i en regjering bortsett fra Fremskrittspartiet.