Rødt åpner for å godta Støres skatteultimatum - på én betingelse

Ap kan få Rødts støtte til budsjett og skattepakke, men da må barnehageloven endres.

– Hvis Ap viser samarbeidsvilje, er vi positive til å sikre et flertall for et budsjett, som også inneholder ting vi er i mot. Men vi gir ingen blankofullmakt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Moxnes åpner dermed for å komme Jonas Gahr Støres skatteultimatum i møte - forutsatt at Støre innfrir ett enkelt krav fra Rødt:

– Hvis Arbeiderpartiet vil forhandle statsbudsjett med Rødt, må vi først få en garanti fra Støre om å endre barnehageloven slik at det skal bli lovlig for kommuner å prioritere ideelle barnehager foran profittbarnehager, sier Moxnes.

Skatteultimatum

I VG i sommer har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gjort det krystallklart at det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å ta Rødt inn i regjering eller å ha en samarbeidsavtale med partiet.

Men Ap-lederen åpnet opp for at Rødt kan få innflytelse på statsbudsjettet, dersom de godtar hans skatteplan, nemlig at skattene ikke skal øke utover 15 milliarder kroner.

– Vi mener Aps skattepakke har en helt feil innretning, men vi vil forhandle med en Støre-regjering hvis Støre godtar vårt krav, sier Moxnes.

Røde trusler

Enkelte meningsmålinger viser at Arbeiderpartiet er avhengig av blant annet støtten til Rødt for å få flertall for budsjett på Stortinget etter valget.

Skulle Støre nekte å innfri Rødt-lederens krav, vil en Støre-regjering leve farlig dersom Rødt er på vippen, mener Moxnes.

– For oss er denne saken lakmustesten på samarbeidsviljen i Arbeiderpartiet. Hvis Støre sier nei, stiller han regjeringsalternativet sitt så langt til høyre at han kan glemme å se på Rødt som en garantist for noe som helst i Stortinget. En slik regjering lever farlig, mener Moxnes.

– Kan ikke Rødt spille seg helt ut på sidelinjen med dette kravet? Hvis Ap sier nei, og Rødt ikke kan garantere noe støtte til en ny regjering, er det da noe vits å stemme på Rødt?

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor Ap skulle si nei til noe så selvsagt som at rødgrønne kommuner skal ha lov til å føre en rødgrønn politikk. Hvis Støre ikke kommer oss i møte, tror jeg enda flere vil vurdere å stemme på oss. Rødt over sperregrensen vil forhindre at Støre roter seg bort i borgerlig politikk.

Vil prioritere ideelle barnehager



Oslo har det rødgrønne byrådet inngått en samarbeidsavtale med Rødt som slår fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo. Isteden skal nye barnehager etableres av kommunen eller av ideelle, private aktører.

I sommer slo regjeringen ned på dette. Kunnskapsdepartementet slo fast at det ikke er lov å gi avslag til en kommersiell barnehage fordi den er kommersiell.

Det er denne lovtolkningen Rødt vil at Arbeiderpartiets skal forplikte seg til å endre på.

– Det forrige blå byrådet i Oslo vedtok å stoppe all kommunal barnehageutbygging, og slapp løs de kommersielle. Det var lovlig. Da blir det helt absurd at det skal være forbudt for rødgrønne kommuner å prioritere ideelle fremfor kommersielle. For Rødt handler dette om å stanse at penger vi skatter til velferd går til privat profitt. Støre bør se at når penger forsvinner til privat berikelse, svekkes folks skattevilje og at når store summer tappes ut av felleskassa, truer det bærekraften i velferdsstaten.