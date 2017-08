Rødgrønt flertall på ny VG-måling

Etter flere krisemålinger, ender Arbeiderpartiets oppslutning opp på 29 prosent på ny VG-måling.

En meningsmåling InFact har utført for VG, viser en oppslutning på 29 prosent for Arbeiderpartiet. Partiet går med det opp 1,3 prosentpoeng fra VGs forrige måling, selv om dette ikke er en signifikant oppgang.

– Nå har vi målt Ap to ganger under 30 prosent. Det er første gang på flere år så vidt jeg vet, men de fortsetter ikke fallet i henhold til våre målinger, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Barometeret viser resultater fra to målinger med 1000 respondenter per måling. Dette skal gjøre tallene mer stabile.

– Konklusjonen er at Ap spretter litt tilbake fra det voldsomme negative bildet som har vært. Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier han.

Arbeiderpartiet har stupt på målingene den siste tiden og nådde et foreløpig bunnivå da de på en NRK-måling var nede på 24,4 prosent.

Sjokktall i Ap-bastionene: Støre faller kraftig i røde fylker

Rødgrønt flertall

Målingen viser et rødgrønt flertall. Senterpartiet går ned med 0,8 prosentpoeng og ender på 11,2 prosent. SVs oppslutning er på sin side på 6,6 prosent, som er der de lå også på forrige VG-måling.

– Her får de rødgrønne tidligere regjeringskameratene flertall alene, mens de nåværende regjeringspartiene ligger et godt stykke bak. Dette er et annet bilde enn det som har blitt tegnet i andre målinger, sier valgforsker Bernt Aardal ved UiO.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Norges tristeste statsminister

Han påpeker at de rødgrønne ofte ligger litt høyere i InFactmålinger enn målinger fra andre institutter.

– Men det viktigste her er at det er ingen bevegelse fra forrige måling – ingen av endringene er signifikante. Denne målingen viser stor stabilitet.

En måling utført for TV 2 som ble publisert torsdag kveld, viser imidlertid borgelig flertall. På denne målingen er de fire borgelige partiene inne med 86 stortingsmandater.

Les også: Støre om Ap-krisen: – En kraftig vekker for oss

Gode nyheter for MDG

På TV 2s måling får MDG bare 3,2 prosent. Weberg i InFact påpeker at målingen utført for VG viser gode tall for for partiet, som for andre gang blir målt godt over sperregrensen.

– Det er andre gang vi måler MDG ganske høyt over fire prosent, så det ser ganske solid ut. Hvis dette blir resultatet blir det vanskelig for Ap å komme seg rundt MDG med 8 mandater.

Valgforsker Bernt Aardal er enig i at målingen er godt nytt for MDG.

– Absolutt, både i denne målingen og i gjennomsnittet av de andre målingene som har kommet denne uka er MDG over sperregrensen. Det blir en del mandater av det.

Får du økt skatt med Ap? Sjekk med VGs skattekalkulator

Tajik: – Det kommer til å bli jevnt

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, tar den siste målingen med stoisk ro.

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å tolke målingen for mye. De kommer til å fortsette å variere. Den viktigste målingen er den som kommer 11. september. Det kommer til å bli jevnt, og jeg håper de som ønsker å dytte vekk denne sittende regjeringen, stemmer på Arbeiderpartiet, sier hun til VG.

Helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie, slår fast at det eneste som gjelder nå er valgdagen.

– Vi opplever et enormt engasjement i hele partiet fram mot valgdagen, og vi tror ikke det er noe ønske i befolkningen om regjeringsskifte. Mange ser at Høyre trenger fire år til, sier han.