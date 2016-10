Riksmegge starter Helsepartiet

Riksmegge Lise Askvik (47) fikset kreftopererte damers rett til å rekonstruere brystpartiet. Nå starter hun Helsepartiet.

– Jeg synes først det var en syk idé med et nytt en-saks-parti. Men stadig flere, ikke minst fra helsevesenet selv, gikk på meg og sa det var nødvendig med et eget helseparti. Jeg hadde ikke lyst, jeg hadde ikke tid. Men dersom det er dette som skal til for at helse skal tas på alvor i politikken, så skal jeg jaggu meg starte parti. Og jeg har ikke klart å kvitte meg med tanken, sier Lise Askvik til VG.

Programlederprofilen fra P4 fikk respekt fra Helse-Norge da hun tok opp kampen for at brystkreftopererte skulle få rekonstruert puppene sine.

Etter brystkreften: Går ikke rundt og er redd

Nå går hun løs på en ny kjempeoppgave ved siden av jobben som programleder i radio.

Målet er i første omgang 5000 underskrifter før jul, for å stille liste til valg i stortingsvalgåret 2017. Etter en drøy måneds jobbing har hun allerede passert 3000 signaturer.

ENGASJERT: Lise Askvik prater på inn- og utpust om helsebyråkrati, pasientrettigheter og et altfor kuttorientert sykehusvesen. Nå vil den kjente P4-programlederen starte Helsepartiet. Foto: Erlend Daae , VG

– Når du har et system der økonomiske mål blir så mye høyere prioritert enn menneskeverd, så må noen ta til motmæle. Pris trumfer menneskeverdet nå. Derfor trengs et nytt parti, sier Askvik.

Hun ser på seg selv som en partisnekker. Men vil selv ikke være kandidat til stortingsvalget.

Full puppejubel: Fikk støtte til rekonstruerte bryster

– Jeg har ikke lyst. Det er også en demokratisk utfordring at vi har et så sterkt byråkrati. Det er i stor grad Finansdepartementet som styrer Norge, og helsesektoren styres i praksis av en del veldig sterke helsebyråkrater. Da blir Stortinget dessverre en gjeng med velmenende amatører. Og mine talenter gjør seg nok best fra utsiden av konformiteten, sier Askvik til VG.

Trenger kandidater



Så da må det bli gjort av andre enn henne selv.

– Vi er i dialog med mange flinke folk. Men mange av dem kan ikke stikke hodet frem i den prosessen vi er nå. Vi vet jo ikke sikkert at befolkningen ønsker dette her.

– Vi kommer hverken fra høyre eller venstre i politikken, men nedenfra – fra pasientene og de helseansatte, fulle av kraft, – fulle av f ..., illustrerer Askvik.

En av ressurspersonene som forstår behovet for Helsepartiet, er Høyre-politiker og leder av Forbrukerrådet, Kristin Moe.

STØTTER HELSEPARTIET: Kristin Moe. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Jeg tror det er behov for et parti som fokuserer på helsepolitikk og pasientenes interesser. Vi har sett en sektor som i motsetning til de fleste andre samfunnsområder har blitt utsatt for millimeter-måling av kostnader fremfor pasientenes behov, sier Moe som fortsatt er medlem i Høyre.

Les også: De Grønne ble maktparti

Hun er ikke klar for å stille på en kandidatliste for Helsepartiet. Men har sett hva et lite parti som Miljøpartiet De Grønne, kan utrette, for eksempel i Oslo.

– Og Helsepartiet vil ta seg av alle mennesker, ikke bare de som sykler, sier Moe.

Askvik er enig i at kuttisme og innsparinger i helsesektoren har tatt helt av. Hun har også sett den vanlige «forvandlingen» en politiker gjennomgår på veien fra opposisjon til posisjon.

– Bent Høie sa så mye bra i opposisjon. Men som helseminister tok det ikke så lang tid før han snakket som forgjengeren Jonas Gahr Støre, sammenligner Askvik.

– Hva lærte du om helsepolitikk når du kjempet for retten til rekonstruksjon av bryst?

– Jeg lærte hvordan politikerne driver hestehandel med folket. Forslaget som Høyre og Frp reiste om å gi oss gjennomslag ble overtatt av det daværende maktpartiet dersom de fikk æren for dette. Jeg lærte at æren for forslag og det politiske spillet, er så viktig i byråkrati og politikk. Men jeg lærte jo også at det nytter å kjempe for en sak.

– Helsepartiet eller HP, skal uttales Håpe´. HP er håpet, flirer Askvik.

– Har du fått tilbud om å stille opp for etablerte partier?

– Nei, Gudskjelov ikke. Det hadde jeg takket et jublende nei til.

– Hvordan går det med din egen helse etter brystkreften?

– Kreft er en systemsykdom som er lumsk og kan slå seg ned et sted og utvikle seg derfra. Men jeg har vært til kontroll og fått fastslått at med puppene mine går det veldig bra. Dessuten får jeg masse livskraft av å jobbe med håp – og jeg går lange turer med de to bikkjene mine, Business og Pleasure.

Les også: Fikk dødsbudskapet i Roma

– Hva ville den andre nå avdøde riksmegga, Astrid Gunnestad sagt om at du nå starter Helsepartiet?

– Hun ville først klaget over at jeg var monomant opptatt av helse. Så ville hun applaudert og sagt: Gå og ta dem!

Høie: Helsepartiet overflødig



Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie mener et nytt Helseparti er overflødig.

– Vi lever i et demokrati der alle kan stifte et parti. Men jeg er uenig med Askvik i at de etablerte partiene ikke representerer pasientene, sier Høie til VG.

STØTTER IKKE: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Mattis Sandblad , VG

Han har lagt merke til Askviks kraftige helse-engasjement blant annet i sosiale medier. Høie mener det er rom for både henne og andre innbyggere i de etablerte partiene.

– For en helsepolitiker er det viktig å understreke at helse også er dypt integrert i andre samfunnsområder, for eksempel skolen, i barnehagen og lokalsamfunnet. Denne sammenhengen er viktig. Dermed blir det tradisjonelle helsevesenet et apparat som reparerer samfunnets skader.

– Du og andre etablerte politikere kritiseres for å ikke ta pasientenes parti?

– Det er direkte feil. Helsetjenester til beste for pasientene er vår viktigste prioritet. 80.000 færre pasienter står i kø og ventetidene går ned.

– Synes du det er behov for et eget Helseparti?

– Nei, jeg ser ikke noe behov for et eget Helseparti. Et parti som kun er opptatt av å reparere skade ved ensidig å fokusere på sykehus- og helsevesen kan bli et helseskadelig parti, svarer Høie og mener det kan gå på bekostning av forebygging og sammenheng i helsepolitikken.