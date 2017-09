Revansje for Rødt - inn på stortinget for første gang

INGENSTEDS, OSLO (VG) Rødt får en oppslutning på 2,6% og sine første stortingsrepresentanter noensinne. – Et historisk gjennombrudd, sier partileder Moxnes.

Det er stinn brakke på Rødts valgvake på utestedet Ingensteds ved Akerselva i Oslo. Barkøen vokste raskt i det dørene åpnet, folk danser til musikken og stemningen er god.

– Her blir det definitivt fest, sier nestleder Marie Sneve Martinussen til VG.

Og Rødt-velgere har god grunn til å feire. Det lille revolusjonære partiet gjør comeback på stortinget med en oppslutning på 2,6%.

– Historisk gjennombrudd

Det er en glad, men avventende partileder Bjørnar Moxnes som ankommer vaken.

– Dette er et historisk gjennombrudd. Rødt ligger i hvert fall an til en dobling fra siden forrige stortingsvalg. Det skyldes vårt tydelige budskap gjennom hele valgkampen. På stortinget kan vi gjøre mye mer enn størrelsen vår tilsier, slik vi har vist i Oslo, sier Moxnes.

Rødt får dermed sitt første mandat noensinne. Erling Folkvord ble valgt inn i 1993, men partiet het da Rød Valgallianse (RV).

– Ap har mye av skylden

Moxnes lå an til å bli viktig for Ap i kampen for et rød-grønt flertall på stortinget. Jonas Gahr Støre utelukket å danne regjering med Rødt, noe som fikk Moxnes til å kalle ham «arrogant», men forble åpen for et budsjettsamarbeid. Moxnes åpnet deretter for å støtte et rød-grønt budsjett dersom barnehageloven endres.



I skrivende stund går det mot fire nye år for Erna Solbergs borgerlige regjering. Moxnes mener AP må ta skylden for at valget har blitt så jevnt.



– Ingenting er klart og mye kan skje, men det kan se ut som om Erna får fire nye år. Støre burde ikke stengt døren for MDG og Rødt, sier Moxnes.



– Det har vært en del snakk om utseendet ditt denne valgkampen. Vil håret ditt bli gråere etter fire år på stortinget?

– Hvis det blir fire nye år med Erna Solberg vil håret mitt helt klart være gråere om fire år, sier Moxnes.

– Folket ønsker en forandring

Rødt ligger an til å tredoble oppslutningen fra forrige stortingsvalg.

– Dette viser at folket ønsker en forandring, og at spesielt den yngre generasjonen har et behov for å stemme på en utfordrer som vi er, sier nestleder Martinussen.

Hun depper ikke over at de ikke ser ut til å komme seg over sperregrensen.

– Det har aldri før skjedd at noen har gått fra null mandater på stortinget til å nå opp til sperregrensa.

Men hun vil likevel ikke slippe jubelen løs.

– Vi har en historie med å gjøre det godt på målingene, så nå får vi se. Det viktigste for oss er uansett å komme oss inn på stortinget.