Retoriker om den første duellen mellom Erna og Jonas: Teknisk og litt kjedelig å se på

Retoriker Jens Kjeldsen synes statsminister Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) var litt vel tekniske i sin første valgkampduell.

I de første debattene i 2015 ble Støre møtt med lave terningkast og kritikk fra kommentatorene. Nå er det første gang han leder Arbeiderpartiet inn mot et stortingsvalg – hvor han utfordrer den erfarne og lengesittende partilederen Erna Solberg.

VGs politiske kommentator Astrid Meland og politisk redaktør Hanne Skartveit kårer begge Støre til vinner av statsministerduellen mandag morgen.

Retoriker Jens Kjeldsen sier Støre var hakket bedre enn Solberg, men mener imidlertid at vinneren av denne debatten er folket.



– Ikke sirkus



– I en tid hvor vi har debatter med Donald Trump i USA, og i tillegg ser valgene i England og Danmark, hvor debattene stadig blir mer onelinere, aggressive og politisk spinn, så synes jeg vi kan si at velgerne vant, sier Kjeldsen, som er professor ved Universitetet i Bergen, til VG.

Han sier debatten ikke akkurat var «verdens beste», men er glad for å se at det politiske sirkuset ikke har fullstendig tatt over de norske debattene.

– Jeg er dansk og jeg liker argumenter og en god krangel, men det er grenser, og jeg synes noen av de danske debattene har blitt mer som kamper og sportsgrener, med personangrep. Det blir kamp mellom personer enn kamp mellom ideer. Og folk blir lei, gidder ikke se på og mister tilliten til politikerne, påpeker Kjeldsen.

– Så selv om det kanskje ble litt kjedelig å se på, synes jeg vinneren av denne debatten er velgerne. For det viser at norske politikere enda ikke er blitt et offer for fullt politisk spinn. At de faktisk diskuterer ideene og politikken, og at det ikke bare handler om hvem som fikk inn det beste slaget på motstanderen, sier Kjeldsen.



– Mer tempo enn temperatur



Samtidig mener han likevel at det ble litt i overkant da de to statsministerkandidatene mandag morgen barket sammen.

– Utfordringen for disse to kunnskapsrike politikerne er at det kan bli litt teknisk og litt mange tall og prosenter. Det er litt problematisk, for det blir vanskelig for oss vanlige folk å følge med når det kommer så mange tekniske forklaringer på for eksempel ulike pakkeløsninger i helsesystemet, sier Kjeldsen.



Ratna Elisabet Kamsvåg, retoriker ved Handelshøyskolen BI, er ikke enig i at debatten var litt kjedelig, men påpeker at den nok ikke var tilrettelagt for førstegangsvelgere.

– Jeg opplevde det ikke som tørt, tvert imot synes jeg det var interessant å få litt mer av det såkalt tørre, og litt mer fyldige resonnement. Men jeg tror debatten først og fremst snakket til dem som allerede har en høy grad av interesse for politikk, sier Kamsvåg.



– Det er en duell som bar mer preg av mer tempo enn temperatur. I debatten mellom Hareide og Listhaug i dag derimot, der var det temperatur, påpeker hun.

– Støre var mer slagferdig og presis



«Vingle-Jonas» og «tåkefyrste» har vært flittig brukte begreper fra høyresiden siden Støre tok over som partileder i Arbeiderpartiet.

– Jeg synes det står ganske likt etter debatten. Det er Jonas Gahr Støres første valgkampinnspurt i et stortingsvalg, og selv om han har møtt Erna Solberg under kommunevalget og flere andre steder, har det vært knyttet litt spenning til hvordan han gjør det som debattant. Støre fremsto forberedt og komfortabel. Erna er stødig og flyter på rutine. Jeg synes at de står relativt jevnt, sier Kamsvåg.

Kjeldsen er enig med VGs kommentatorer i at Støre hadde flest onelinere.

– Jeg synes Jonas gjorde det veldig bra, og han har åpenbart forberedt og var mer slagferdig og presis enn vi har sett før. Hans problem har vært at han gjerne vil ha alle detaljene med, og jeg synes det er viktig, men det kan bli litt mye. Jo flere detaljer du får med, jo mer risikerer du at det blir uklart, sier han.

