Raja og Rotevatn hetest som nye Venstre-statsråder

Trine Skei Grande, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby oppgis som Venstres fire heteste statsråd-kandidater. Men først må partiet si ja til Ernas stående invitasjon om å gå i regjering.

Flere kilder sentralt i Venstre nevner uavhengig av hverandre de fire navnene Grande, Raja, Rotevatn og Melby som de mest aktuelle kandidatene i et Venstre-comeback i regjeringen.

Omkvedet blant sentrale Venstrefolk er at nå har partiet virkelig sjansen til å få hendene på rattet og sette enda sterkere preg på regjeringen og styringen av landet.

Partileder Trine Skei Grande sa til VG etter partiets sentralstyre tirsdag at hun var lei av å få gjennomslag for mange viktige saker som støtteparti for regjeringen, men uten å få «kred» for jobben.

– Det er nok en større lyst i Venstre til å komme i regjering nå enn ved forrige anledning. Det er nok en følelse etter fire år utenfor regjeringen av å ha fått til mye, men at vi har fått æren for lite, sa Skei Grande til VG.

GOD KJEMI: Partileder Trine Skei Grande og sentralstyremedlem Guri Melby regnes begge som opplagte kandidater til de tre eller fire plassene Venstre kan få i Solberg 2-regjeringen. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Viktig med hånd på rattet



Den markante Venstre-ordføreren Alfred Bjørlo fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane tok allerede dagen etter valgdagen tydelig til orde for at Venstre nå er nødt til å gå i regjering - for å være med på den daglige styringen av landet.

Hans egen samfylking Sveinung Rotevatn (30) bør være høyaktuell som ny Venstre-statsråd, mener Bjørlo.

– Jeg tror Sveinung Rotevatn er en het kandidat, sier Bjørlo til sin egen lokalavis Fjordabladet.

Han karakteriserer Sogn og Fjordane Venstres listetopp som en dyktig og kunnskapsrik allrounder som kan bekle det meste, fra nærings- og klimapolitikk til sosialpolitikk og utenriks-området.

Bjørlo ønsker ikke å utdype sitt syn, men bekrefter overfor VG at han står ved uttalelsene han har gitt til lokalbladet.

– Jeg tror personlig at det er svært viktig å være med og ha den daglige styringen.(...) Nå er det borgerlig flertall, vi bør alvorlig vurdere å søke regjeringsmakt, sier Bjørlo.

RESPEKTERT: Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid er frittalende og høyt respektert i partiet. Han er fast bestemt på at Venstre nå må benytte sjansen og komme seg inn i regjering. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Nordfjording



Sveinung Rotevatn fikk onsdag vite at han ikke ble gjenvalgt til Stortinget.

Han synes det er hyggelig å bli nevnt som statsråd-kandidat.

Hadde tre statsråder * Venstre deltok sist i regjering under Bondevik 2-regjeringen fra oktober 2001 til oktober 2005. * Da hadde partiet tre statsråder i regjeringen: * Odd Einar Dørum var justisminister. * Lars Sponheim var mat- og landbruksminister. * Torild Skogsholm var samferdselsminister.

– Det er alltid hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng. Men akkurat nå er jeg ikke på vei inn i regjering, men på vei ut av Stortinget, sier Rotevatn til VG onsdag kveld.

Han planlegger å gjøre ferdig sin juristutdanning - etter at han ikke ble gjenvalgt.

Til Rotevatns fordel som statsrådkandidat, nevnes det at han som nordfjording representerer distrikts-Norge. Ingen i dagens regjering er fra Sogn og Fjordane. Rotevatn sees også på som en svært kunnskapsrik og allsidig politiker som «kan» Stortinget.

Pakistansk bakgrunn



Noe av det samme sies også om Abid Raja (41), som ble gjenvalgt som stortingsrepresentant sist mandag. Raja, som har familiebakgrunn fra Pakistan, er utdannet jurist og har en innholdsrik CV. Blant annet har han vært leder av Utlendingsnemnda (UNE) og forsvarsadvokat, samt ambassadesekretær ved den norske ambassaden i New Delhi.

Raja kommenterer sitt eget navn som en potensiell minister sammen med Høyre og Frp-statsråder slik:

– Det er veldig hyggelig å bli nevnt, men dette er en prosess som partiet nå skal ta. Det er Trine Skei Grande som skal lede den prosessen. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Oslo-trøndere



Trine Skei Grande (47) fra Gamlebyen i Oslo har selv har flere ganger mer enn antydet at hun kan tenke seg å jobbe med skole og utdanning i en regjering. Dersom Venstre beslutter å gå i regjering, regnes det som selvsagt at partilederen med bakgrunn fra Overhalla i Trøndelag tar en statsrådpost.

– Når vi går i forhandlinger, er det først og fremst med sikte på en treparti-regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, slik vi er bedt om av velgerne, sier Skei Grande til VG.

GOD TONE: Trine Skei Grande satte pris på at statsminister Erna Solberg allerede dagen etter valget inviterte de tre andre partilederne på borgerlig side «hjem til seg». Her er de på vei til NRKs partilederdebatt tirsdag kveld. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Hva med å sitte i samme regjering som Frp?

– Vi er ikke der nå. Først må vi forhandle, svarer Skei Grande.

Venstrefolk antyder uansett at en løsning for å få Skei Grande til Kunnskapsdepartementet kan være en gjeninnføring av delt løsning med to statsråder: En egen minister for barnehage, grunnskole og videregående- og en statsråd som tar seg av forskning og høyere utdanning. Slik kan det også unngås at utdanningsorienterte Høyre slipper å gi fra seg et departement.

Guri Melby (36) fra Orkdal i Sør-Trøndelag er den fjerde kandidaten som nevnes som en fremtidig Venstre-statsråd. Hun har markert seg mest som en debattsterk og handlekraftig Oslo-politiker med byrådserfaring fra miljø- og samferdsel.

Melby er en del av partilederens innerste krets - og sees på samme måte som Raja og Rotevatn på som en av dem Venstre skal bygge sin fremtid rundt.

KrF: Uaktuelt å gå i regjering med Frp



KrF legger i likhet med Venstre opp strategien for hvordan de skal møte Høyre, Frp og Venstre i forhandlinger i slutten av neste uke. KrF-leder Knut Arild Hareide tar torsdag og fredag fri, men fra mandag pågår strategiarbeidet for fullt.

– KrF har avholdt møter med sentralstyret, landsstyret og den nye stortingsgruppen. Forberedelsene til møtet i neste uke fortsetter og vil intensiveres i begynnelsen av neste uke. Det vil også være et naturlig tema på partiets landsstyremøte neste helg, sier nestleder Olaug Bollestad til VG.

Det er ikke aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp. Det gjelder også selv om Venstre gjør det, ifølge partiledelsen.