PST undersøkte om Trine-hets var russisk påvirkningskampanje

Venstre ville granske om hetsen mot Trine Skei Grande på ulike Facebook-grupper var en svertekampanje fra utlandet for å påvirke det norske valget. PST avkrefter nå at det er en påvirkningsoperasjon.

Venstre ba tidligere i sommer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) granske om ulike Facebook-grupper med hets av Trine Skei Grande var knyttet til en utenlandsk påvirkningskampanje mot Venstre.

PST har undersøkt saken og om den eventuelt har bånd til Russland, men kan avkrefte at dette er snakk om en påvirkningsoperasjon.

– Vi har ikke funnet noen tegn på at dette er en påvirkningsoperasjon. Vi har ikke funnet en slik link til Russland, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til VG.

Heller ikke Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ser noen grunn til å gå videre med saken.

Venstre: Grov hets og sjikane mot vår partileder



Overfor aldrimer.no sa Venstre-nestleder Ola Elvestuen tidligere i sommer at deler av den negative oppmerksomheten mot Trine Skei Grande hadde sin opprinnelse fra eller i tilknytning til Baltikum.

Venstre-leder Trine Skei Grande ønsker ikke selv å kommentere saken nå, og henviser til kommunikasjonsavdelingen.

– I lys av grov hets og sjikane mot vår partileder, har vi bedt NSM undersøke om det er utenlandske ressurser som bidrar i svertekampanjen og som forsøker å påvirke utfallet av valget i Norge, sier kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær i Venstre.



– Dersom NSM slår fast at dette ikke er tilfelle, har jeg full tiltro til deres konklusjoner, understreker han.



Skei Grande har tidligere sagt til VG at partiet hennes står høyt på interesselisten til både Russland og Kina. Hun ble tidligere i år nektet visum til Russland.

– Når vi ikke får innreise, viser det hvor vi er på rangstigen. Og når vi også vet at et Venstre over eller under sperregrensen avgjør hvem som blir statsminister i Norge, så er det ikke usannsynlig at vi er i målgruppen til noen som ønsker å påvirke et valg i Norge, sa Skei Grande til VG.

Ba om sjekk av Facebook-gruppe



NSM opplyser de så langt ikke har sett noen hackerangrep relatert til det norske stortingsvalget. Venstre har også bedt om at norske myndigheter undersøker om det, generelt, pågår en påvirkningskampanje mot Venstre før Stortingsvalget.

PST kan ikke utelukke at Russland eller andre land vil prøve å påvirke det norske valget, men har per nå ikke identifisert en påvirkningskampanje mot Venstre.

– NSM har sett på henvendelsen fra Venstres partiledelse i forbindelse med aktiviteten til en konkret Facebook-gruppe. Vi undersøkte saken og fant ikke grunnlag for å gå videre med den her hos oss, skriver avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM i en e-post til VG.

Etter forespørselen fra Venstre tok NSM kontakt med Facebook.

– Ytringer på nett kan ofte balansere mellom hva som er en naturlig del av ytringsfriheten og hva som kan være strafferettslig problematisk, påpeker Arnøy i NSM.

– NSM har hatt dialog med Facebook som har vurdert den aktuelle aktiviteten og innhold etter sine retningslinjer, uten at de har funnet grunnlag for å stenge gruppen/siden. NSM ser på det nåværende tidspunkt ikke grunn til å gå videre med saken, men har på generelt grunnlag økt oppmerksomhet knyttet til ulik nettaktivitet foran stortingsvalget, sier hun.

PST mener andre land er mer interessante for Russland



PST har hatt møter sammen med NSM med alle partiene før valget, med påvirkningskampanjer på agendaen. Men PST har tidligere påpekt at Russland nok har lite å tjene på å påvirke stortingsvalget.

– Russland-politikken i Norge er preget av konsensus, derfor kan evnen og viljen til å påvirke være større i enkeltsaker som for eksempel utplassering av amerikanske soldater eller militært utstyr, Aamodt i PST.

– Statlige aktører som kan ha evne og vilje til å gjennomføre slike operasjoner vil prioritere både sin innsats og sine ressurser. Og alle land er ikke like interessante i så måte. Det er flere europeiske land som skal ha valg i år, eller som har hatt det, hvor det politiske landskapet egner seg bedre for potensiell påvirkning enn i Norge, sier hun.

Aamodt påpeker at det kan være viktigere for Russland å påvirke debatten i land som ikke er i NATO, som Sverige og Finland, enn i Norge og Danmark

– Vi har hverken National Front, Alternative für Deutschland eller Sverigedemokraterna. Norske medier utviser generelt god vurderingsevne og sist men ikke minst har Norge en relativt liten russisk diaspora, sammenlignet med andre land, sier Aamodt.

