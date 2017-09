PST om den dramatiske valgendringen: – Tetter en såbarhet

PST sier at å kreve manuelle tellinger av stemmer er med på å tette en sårbarhet i det norske valgsystemet. Men NSM har ikke prøvehacket denne delen av valgsystemet.

Bare ti dager før valgdagen bestemte regjeringen at hundretusenvis av forhåndsstemmer over hele Norge må telles manuelt, noe rundt halvparten av kommunene har gjort elektronisk til nå. Beskjeden slo ned som en bombe i flere av landets kommuner.

Klokken 13.30 i dag skal valgstyret i Oslo kommune møtes for hvordan de nå skal få telt alle forhåndsstemmene for hånd – uten å forsinke valgresultatet. Per i dag har de fått inn 114.000 stemmer.

Bakgrunn: Valgforsker mener endringen kan forsinke valgresultatet i flere dager

– Tetter en sårbarhet



Det er ikke en ny trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som er bakgrunnen for endringen. PST viser til at de i sine trusselvurderinger advarer om at russiske og kinesiske aktører tidligere har forsøkt å kompromittere datasystemer.

– Vi skriver i den forrige trusselvurdering at flere aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer i Norge, og det valget Kommunaldepartementet gjør nå, med å også telle manuelt, er med på å tette en sårbarhet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.



NRK skrev tidligere i sommer om IT-eksperter som var bekymret for at valget kunne bli manipulert uten at det oppdages – fordi alt telles med maskiner.



– Å telle manuelt er et tiltak som tetter en sårbarhet, understreker Bernsen.



NSM har ikke prøvehacket tellingen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at heller ikke de har kommet med en ny trusselvurdering nå. De har heller ikke prøvehacket disse tellesystemene ute i kommunene – som nå blir endret til manuelle tellinger.



– Det har ikke vært en del av oppdraget vårt fra Valgdirektoratet. Det oppdraget gikk på de sentrale valgsystemene, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til VG.



– Men vi har gitt råd og veiledning, og det er viktig å jobbe med avdekking av sårbarheter. Det har vi hatt en god dialog med valgdirektoratet på, sier Arnøy.

Hun vil ikke kommentere om de har funnet sårbarheter når de har prøvehacket de sentrale valgsystemene.

– For en stund siden testet vi de sentrale valgsystemene, som Valgdirektoratet ba oss om. Jeg kan ikke gå i detaljer på hva vi har testet og hva resultatene av de testene er. Vi har hatt en dialog i etterkant om lukking av eventuelle avvik.

– Har dere funnet noen alvorlige avvik?

– Det kan vi ikke kommentere på, men i prosessene vil det være dialog med virksomhetene for å få lukket eventuelle avvik, sier Arnøy.



Ikke bestemt deg enda? Partiene på 60 sekunder

– Vi vil unngå spekulasjoner



Regjeringen har understreket at det ikke er noen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke det norske valget.

– KMD og Valgdirektoratet har gjort en ny vurdering av trusselbildet i nær dialog med NSM og PST, som er enig i at vi iverksetter nye tiltak, skrev kommunalminister Jan Tore Sanner i en epost til VG søndag.

– Dette er en vel gjennomtenkt beslutning. Vi vil unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valggjennomføringen og valgresultatet og vi skjerper derfor sikkerheten ytterligere. At alle stemmer telles manuelt i den foreløpige tellingen er et enkelt tiltak for å sikre tilliten til valget, skrev Sanner.

Sanner om sjokkbeskjeden: Nekter for at han kunne gitt kommunene bedre tid