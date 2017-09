Per-Willy Amundsen beklager 22. juli-sitat

Justisministeren beklager upresis formulering om Arbeiderpartiet.

«Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli»

Slik svarte Justisminister Per-Willy Amundsen da Hadia Tajik gikk ut i VG og mente at det vil bli ansatt flere politifolk i distriktene med Ap i regjering.

Svaret førte til kraftig reaksjoner i sosiale medier, hvor Amundsens uttalelse ikke falt i god jord. Blant dem som reagerer er tidligere AUF-leder Eskil Pedersen.

Også sekretæriatsleder i Arbeiderpartiet, Hans Kristiaan Amundsen etterlyser svar fra Erna:

Beklaget på Facebook



Sent lørdag kveld, noen timer etter at VG publiserte saken på nett, gikk Amundsen ut og beklaget formuleringen på sin Facebook-side.

– I denne saken har jeg vært upresis, og det beklager jeg. Til VG sa jeg at Arbeiderpartiet skjønte poenget med flere ansatte i politiet etter 22. juli. Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen. Det er leit dersom sitatet ble oppfattet som støtende. Det var ikke intensjonen, skriver Amundsen.

Kort tid etter innlegget på Facebook var Amundsens politiske rådgiver Arne-Petter Lorentzen i kontakt med VG for å gjøre oppmerksom om Amundsens innlegg. Han ønsket også at sitatet skulle justeres i teksten. VG har valgt ikke å gjøre om sitatet, siden det før publisering var skriftlig godkjent av justisministeren.

– Nedrig



KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen , VG

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, lar seg ikke imponere av Amundsens beklagelse.

– Vi har en justisminister som ikke klarer å stå i en vanlig justispolitisk debatt uten at det blir nedrig. Når sitatet er skriftlig godkjent før publisering, kan jeg ikke se at noen annen grunn til at han nå beklager sitatet enn at han syns alle reaksjonene er ubehagelige, sier Tajik til VG.

Hun forteller at hun lørdag kveld fikk en rekke tilbakemeldinger fra bekjente som reagerte på Amundsen-sitatet.

– Amundsen har et mønster i sine uttalelser. Han har sagt at han frykter at et nytt korstog er nødvendig og han har tatt til orde for boikott av en avis fordi han ikke likte kritiske spørsmål. Til tross for dette er han valgt og støttet av Erna Solberg. Hvor lenge skal Erna støtte ham?, spør Tajik.

VG gjorde natt til søndag Amundsen-leiren kjent med kritikken fra Tajik, men Amundsen var da ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer.