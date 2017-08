Partilederdebatt i kveld: Dette gjør politikerne før kamera skrus på

«Siv Jensen står kampklar, Erna Solberg er på mobilen og Knut Arild Hareide tester vitsene sine». Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen røper hva som skjer bak kamera under partilederdebattene.

De to skal lede årets partilederdebatter på NRK, og VG møter dem i kanalens lokaler på Marienlyst i Oslo, hvor de er noe stresset over at åpningsdebatten nærmer seg.

– Vi er stressa! Vi får ikke tak på denne valgkampen. Den mangler de opplagte sakene og det har vært lite hendelser, sier Ingunn Solheim.

Første debatt sparkes i gang allerede mandag 14. august under Arendalsuka, og selv om valgkampen såvidt er i gang, er programlederne frustrert over årets valgkamp.

– Ofte vet vi ganske tidlig hva vi skal diskutere, men i år er det kaos. Norske verdier – hva er egentlig debatten!? Spør Solheim ut i luften.

Presses fra politiske rådgivere

Partilederdebatten * Årets partilederdebatter på NRK ledes av Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen. * Første debatt sparkes i gang under Arendalsuka mandag 14. august. * Andre debatt blir fra kanten av Jostedalsbreen 23. august. * Tredje blir statsministerduellen som avholdes i Tromsø 29. august. * Siste blir den tradisjonelle partilederdebatten 8. september i Bergen.

Det er imidlertid ikke mangel på forslag og press fra rådgivere som er opptatt av å få sine politikere til å skinne, og få sakene de tjener politisk på på dagsorden.

– De prøver å sjarmere oss, kritisere oss og dytte oss i deres retning av saker som de vet de kan vinne heller enn å tape velgere på, forteller Håkonsen.

VG mener: Jonas best i første duell

– De kan for eksempel late som at de er veldig skuffet, eller si «det tror jeg ikke folk er opptatt av» om for eksempel innvandring, fortsetter Solheim.

De forteller at Jens Stoltenberg en gang krevde å få med seg en ekstra i en debatt, og at Erna Solberg truet med å sende Jan Tore Sanner til en helsedebatt.

– Men til partilederdebatten stiller de alltid opp, legger de fort til.

Verste: – Å kalle Jonas for Jens

– Hva er det verste som kan skje på en live-debatt?

– Det verste som kan skje er at man kaller Jonas for Jens, det har jeg gjort en gang, innrømmer Håkonsen.

BRUKER LANDET: NRK-profilene Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen skal lede partilederdebatten på NRK fra alt annet enn Oslo. først ute er Arendal, så Jotunheimen, Tromsø og Bergen. Foto: Odin Jæger , VG

– Eller at man begynner på en innledning til et spørsmål og så innser man at man ikke har peiling på hva man skal spørre om. Det har også skjedd, legger han til.

Les også: KrF nekter å drive valgkamp med Erna og Siv

De er imidlertid enige om at det verste ikke er om de selv kommer dårlig ut, men om debatten blir dårlig for de som ser på fra stua.

– Hvis Knut Arild Hareide ikke har flere vitser på lager. De er vi avhengige av for at debatten skal være litt morsom, sier Solheim.

Hvordan partilederne takler nervøsitet

– Er toppolitikerne ofte nervøse før en debatt?

– De viser nervøsiteten på forskjellige måter. Siv Jensen står kampklar før en debatt, forteller Håkonsen mens han prøver å demonstrere med å småbokse ut i lufta.

De forteller at SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sitter på bakrommet og terper på argumentene sine, mens KrF-leder Knut Arild Hareide tester om vitsene hans vil slå an. Høyre-leder Erna Solberg gjerne sitter på mobilen, og tidligere AP-leder Jens Stoltenberg legger seg gjerne nedpå.

VG lanserer skattekalkulator: Sjekk din Jonas-skatt

– Hva med dere da? Hvilke ritualer har dere før dere går på scenen?

– Jeg går ut i salen for å snakke med publikum. Jeg hilser ikke på alle, men det føles mindre farlig når jeg har snakket med dem og har sett rommet fra forskjellige vinkler, forteller Håkonsen.

Det er uaktuelt for Solheim. Hun holder seg bak. Det å snakke med publikum vil bare gjøre henne mer nervøs.

Solheim: – Å avbryte er vanskeligst

De innrømmer at det å være debattleder ikke alltid like lett.

– Å klare å avbryte partilederne er det vanskeligste. Vi får kjeft hvis vi avbryter og vi får kjeft hvis vi ikke avbryter, sier Solheim.

Jobben har også sine fordeler, og debattlederne gleder seg spesielt over at de skal reise rundt om i Norge. Mest gleder de seg til debatten fra kanten av Jostedalsbreen mot slutten av august.

Hans Petter Sjøli kommenterer: Men hvem skal vi stemme på?

– Mange synes at det fokuseres mye på Oslo, så vi skal prøve å være flinkere til å bruke hele landet. Blant annet skal vi diskutere distrikts-Norge fra det flotteste vi har i Norge, forteller Solheim.

I Tromsø planlegger de videre en statsministerdebatt med direktespørsmål fra salen, litt som «townhall»-debatter man kjenner fra presidentvalgkampen i USA.

– Før var det ikke tvil om at TV-debatten var viktigst for partilederne. Nå er det mange andre kanaler som konkurrerer. Det er mulig TV dør, men mye saktere enn folk tror, konkluderer Håkonsen.