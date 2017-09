Partikilder til VG: Dette var Aps syv store valgtabber

Flere sentrale Ap-folk peker nå på syv tabber i valgkampen som medvirket til partiets katastrofe-resultat.

Allerede dagen derpå den mørke valgdagen for Arbeiderpartiet mener flere å vite en del om hva som førte til et av partiets lavmål i valgresultat i moderne tid.

VG kan presentere en tabbeliste der flere av temaene allerede ble løftet frem i Arbeiderpartiets sentralstyremøte tirsdag ettermiddag om hva som gikk galt.

Tabbe 1

SKATTEØKNINGEN: Flere sentrale Ap-kilder fremholder at den største tabben var å gå til valg på løfte om skatteøkning og å tallfeste det til 15 milliarder kroner uten konkret å fortelle hva pengene skal brukes til.

Fylkesleder i Aust-Agder Ap og sentralstyremedlem Jan Rolf Næss sier: – Én ting var å gå ut med dette. Noe annet er å fortelle velgerne hva det skal brukes til. Der var vi ikke flinke nok.

Aps ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, er enig: – Vi fortalte ikke hva pengene skulle brukes på før helt på tampen av valgkampen. Det var en tabbe, en stor tabbe, sier Ottervik.

KRITISK TIL AP: Tidligere statssekretær for Ap, Stein Lier-Hansen.

Tabbe 2

STRATEGITABBEN: Ap satset på kraftfull kritikk av regjeringens manglende styring gjennom oljekrise og ledighet:

Tidligere Ap-statssekretær og nåværende leder i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier det klart til VG tirsdag:

– Støre og Arbeiderpartiet bommet med ett år. Alle andre så at krisen i norsk økonomi var over i fjor.

Tidligere Ap-statsråd, nå kommunikasjonsrådgiver Bjarne Håkon Hanssen sier det slik:

– Folk har ikke kjent seg igjen i Aps historiefortelling om utfordringen med ledighet, sysselsetting, økonomien og mer, sa Hansen til NRK da valg-fiaskoen var et faktum.

Tabbe 3

STØRES PRIVATØKONOMI: Jonas Gahr Støre burde da han ble partileder plassert sin formue nøytralt. Det er manges oppfatning i Ap i dag: Slik kunne han unngått flere av oppslagene om sine pengeplasseringer.

– Det er liten tvil om at det helt unødvendig spilte inn i slutten av valgkampen, da det var i ferd med å snu. Det bidro til at vi ble hengende på 27-tallet og ikke nådde 30, sier en sentral Ap-kilde.

Han har også slitt med felles boliginvestering med Stein Erik Hagen og omstridt bygging av brygge via egen vaktmester på bryggen.

TOK LITT SNUS: Ingen nonstop lystig stemning på Aps valgvake i Oslo mandag kveld. Byrådsleder Raymond Johansen legger innpå en pris snus, mens skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, følger med på valgresultatene.

Tabbe 4

PANIKKARTET PARTI: Flere i Arbeiderpartiet fremholder overfor VG at forsøket på hastepreget stemmefiske knyttet til Andøya, hvor Støre åpnet for at de vil evaluere saken på nytt, undergravde partiets tradisjon om å styre etter lange linjer.

– Å verne Brevik som avfallsdeponi var en annen slik sak, sier en Ap-kilde. Det sved at partikjempen Thorbjørn Berntsen og LO-sjefer i innspurten av valgkampen, gikk ut mot Støre i den saken.

Kommunereformen blir også trukket frem; hvor Ap åpnet for at sammenslåtte kommuner kan få slippe.

Tabbe 5

HAMSKIFTET: Støre ble kritisert for å være for tåkete. I valgkampen endret han strategi fra å være den mer forsiktige strategen, til å bli en som var mer aggressiv i debattene og som ofte avbrøt motstanderne.

En bevisst strategi fra korpset rundt Støre, som det blir stilt spørsmålstegn ved:

Den rause og mer blide Støre, ble endret slik at Solberg kunne angripe sutreren Støre.

Tabbe 6

SENTRUMSFLØRTEN: Spesielt i fagbevegelsen reageres det på at Støre kunne åpne døren for samarbeid med Venstre og KrF i valgkampen. Det blir fremholdt som en stor tabbe, selv om Venstre-flørten ble avsluttet relativt tidlig.

Tabbe 7

DISTRIKTS-SVIKTEN: Arbeiderpartiet gjorde et spesielt dårlig valg i typiske distrikts-områder som i hele Nord-Norge, Sogn og Fjordane, Møre og Rømsdal og Nord-Trøndelag. Flere i partiet mener Ap lot Senterpartiet få dominere fullstendig i sin kritikk av sentralisering, kommune- og regionreformer.

– Vi bommet på distriktspolitikken. Senterpartiet har vært mye flinkere enn oss til å få frem sitt budskap. Vi har også en god politikk på dette området, men fikk det ikke frem, sier fylkesleder Jon Rolf Næss i Aust-Agder Ap.