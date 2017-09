Oslo kommune må få inn 80 til 100 personer for å telle stemmer for hånd. Prislapp: En million kroner

Oslo kommune har nå et ekstraordinært møte om hvordan de skal få telt opp alle forhåndsstemmene. Helt ferdig blir de ikke før onsdag, to dager etter valgdagen.

Fredag bestemte nemlig Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at alle forhåndsstemmer i Norge skal telles manuelt ved årets stortingsvalg.

Den beskjeden kom brått på Oslo kommune, som ikke siden 80-tallet har telt stemmene for hånd.



Derfor måtte de mandag kalle inn til hastemøte.



Regning på en million ekstra



I landets tre største byer forventer regjeringen 260.000 forhåndsstemmer. Disse skal alle telles opp på mandag.

– Det er rundt 150.000 stemmer i Oslo, og det er en stor jobb, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen på hastemøtet.



EKSTRAORDINÆRT MØTE: Valgstyret i Oslo kommune hadde mandag et møte for å diskutere hvordan de skal håndtere forhåndsstemmene. Foto: Mattis Sandblad , VG

Leder for valgavdelingen i Oslo kommune, Karina Miller, sier ekstraarbeidet har en anslått prislapp på én million kroner.

På mandag, valgdagen, håper de å få inn 80 til 100 personer for å telle alle stemmene for hånd. Egentlig skulle de bare ha inn 25 personer for å få gjennomført valget i Oslo.

Endelig telling kommer først på onsdag



Miller sier de regner med den manuelle tellingen av stemmene vil være ferdig til klokken 19 mandag kveld. For å ivareta sikkerheten, kommer kontrolltellingen med maskiner først på onsdag først på onsdag.

Vanligvis har de to tellinger på valgdagene, begge med maskiner. Nå skal det bli en manuell telling på mandag, og en telling med maskin på onsdag, to dager etter valget.

– Det som vi må gjøre for å få til dette, er å vente med den endelige tellingen av forhåndsstemmene, som vi egentlig skulle avslutte på mandag, til onsdag, sier Miller.



– Vil det påvirke om vi kan erklære valgresultatet mandag kveld?

– Nei

– Det har egentlig ingen konsekvenser, legger hun til.



