Opprørt Hareide langer ut mot Listhaug: – Det er ren løgn!

Sylvi Listhaug (Frp) sa i dag tidlig igjen at KrF er mer opptatt av å gi masse bistandspenger enn hva pengene går til. Da fikk Knut Arild Hareide (KrF) nok.

Det er valgkamp og KrF og Frp kjemper begge om de kristne velgerne. På Politisk kvarter på NRK i dag tidlig, langet Sylvi Listhaug igjen ut mot KrFs bistandspolitikk.

Hun gjentok argumentet om at KrF er mer opptatt av mengden bistand enn hva pengene brukes til. Det sier Knut Arild Hareide er ren løgn.

– Vi utfordret jo Listhaug i VG på denne påstanden, og hennes svar tilbake var å gjenta den. Hun har to ganger hatt mulighet til å si at dette ikke er riktig i VG, og når påstanden blir gjentatt direkte på NRK igjen, vil jeg fortelle det norske folk at dette er ren løgn, sier Hareide til VG.



– Hun sier at KrF er mer opptatt av hvor mye penger som blir brukt på bistand enn hva pengene blir brukt til. Og det er ikke sant og det er ikke riktig, sier Hareide.



Bakgrunn: Hareide og Listhaug i strid om bistand og norske verdier

Dette sa Listhaug i debatten



Listhaug gikk på Politisk Kvarter til angrep på KrFs bistandspolitikk.

– Men for deg er jo dette en konkurranse hvor du skal være den gode og gi mest mulig penger, sier Listhaug til Hareide på NRK, og fortsetter:

UT MOT KRF: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun er mer opptatt av å hjelpe flest mulig ved å gi mest til nærområdene. Foto: Odin Jæger , VG

– For meg er ikke det det viktigste, men at de pengene som gis, kommer frem. Vi har sett nok av rapporter opp gjennom tiden der pengene går rett ut vinduet og rett i lommene på diktatorer som har kjøpt våpen og holdt på med andre ting på skattebetalernes regning. Poenget er at noen av de pengene vi bruker på asylmottak her hjemme, de går på direkte bekostning av pengene ute, sier Listhaug.

Hareide i kommentar: Angrep er Listhaugs eneste forsvar

Listhaug svarer: Sannheten svir, Hareide!

Hareide svarer for Frp-samarbeidet



Det får Hareide til å reagere.

– Når Sylvi Listhaug kommer med et sitat som sier at KrF er mer opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes enn hvilke resultat det gir, at det er et faktum, det er ren løgn, sier KrF-lederen på Politisk Kvarter.



Han utdyper overfor VG.



– Det er ingen sannhet i den påstanden. Vi er selvfølgelig opptatt av at bistanden skal komme frem til mennesker i nød og fattigdom, og at vi skal lykkes med det. Vi har drevet aktiv kamp for bistand i mange tiår, sier Hareide.

KrF er i dag støtteparti til H/Frp-regjeringen sammen med Venstre.



– Har det vært feil av KrF å sette Listhaug og Frp til makten?

– KrF lovte landet en ny regjering ved forrige valg og vi holdt den lovnaden, men vi valgte å ikke å gå inn i regjering på grunn av den store politiske avstanden, blant annet til Frp. Og jeg tror dette viser den store politiske avstanden til Frp og at det var riktig, sier Hareide til VG.

– Men det er KrF som gjør at hun kan være innvandringsminister i dag.

– Vi har valgt å ikke være en del av denne regjeringen på grunn av den politiske avstanden. Og nå går vi til valg og sier vi ikke kan være en del av en regjering hvor både KrF og Frp sitter.

– Men kan dere støtte en regjering med Frp, som i dag?

– Hvis vi ikke kommer i regjering, har vi sagt at det er mest sannsynlig at vi går i opposisjon, svarer Hareide.

Se hvem KrF og Frp kan havne i regjering med:

Bakgrunn: I krangel om bistandspolitikken



Dette er den samme debatten som de to nylig har tatt i VGs debattspalter. Listhaug gjorde det i juli klart at hun aldri kunne ha stemt KrF.

– Nei. Aldri. Den bistandspolitikken som de har stått for, hvor det er mer viktig å gi masse penger enn hva pengene går til, er veldig langt unna det jeg står for. Og så synes jeg de er altfor naive i innvandringspolitikken, jeg kunne aldri vært medlem av KrF, sa Listhaug.

Hareide skrev så et innlegg i VG hvor han hevdet at «Sylvi Listhaug bruker falske beskyldninger til å ramme meningsmotstandere» og viste til påstanden om at KrF er mer opptatt av å gi masse penger enn hva pengene går til.

– KrF prioriterer bistand fordi det hjelper mennesker ut av fattigdom. Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter, skriver Hareide.

Listhaug sto på sitt og skrev: «At KrF er mer opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes enn hvilke resultater de gir, er et faktum».

– Partiet har vært en pådriver for at det pøses ut svært mye penger til bistand. Dette til tross for at det har vært utallige avsløringer og bevis for at norske bistandsmidler har blitt misbrukt eller er uten effekt, skriver Listhaug.

Les også: Martin Kolberg mener Listhaug opptrer i strid med kristne verdier