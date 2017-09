Nytt konjunkturbarometer: Oljeselskapene har blitt optimister

STAVANGER (VG) Det var her det smalt for over tre år siden. Krisen traff Stavanger. Statsminister Erna Solberg er tilbake «på åstedet». Mandag morgen fikk hun oljesmurte glanyheter.

SpareBank 1 SR-Bank i Stavanger presenterte mandag morgen sitt ferske konjunkturbarometer. Det viser at bedriftene på Sør-Vestlandet tror på bedre tider:

Oljebedriftene mest optimistisk



** Bedriftene melder om bedre tider sammenlignet med samme periode i fjor.

** 60 prosent av de 600 spurte bedriftene svarer at de venter oppgang det kommende året. 40 prosent venter nedgang.

– Dette viser at optimismen har fått feste på Sør-Vestlandet. Nedturen vi har vært gjennom, har bidratt til å øke omstillingsevnen og redusere kostnadsnivået i virksomhetene. Landsdelens næringsliv står derfor igjen med en konkurransekraft som er sterkere nå enn ved inngangen til 2015, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.

De sier at for første gang siden 2014, året da oljeprisen begynte å falle, er bedriftene med oljeeksponering mer positive enn bedriftene uten.

– Nedturen er bak oss



– Oljenedgangen er bak oss. Bedriftene med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men nå er det tegn til at bunnen er nådd. Nåsituasjonen har gått fra fallende i april til stabil i august, og utsiktene for det kommende året har bedret seg markert, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

– Dette er svært gledelige nyheter for Norge, men ikke minst for alle som bor på Sør-Vestlandet. Dette er nok en bekreftelse på at økonomien er i bedring og jobbene på vei tilbake. Nå må snart også Støre kunne slippe jubelen løs og erkjenne at Norge ikke er i krise, sier Solberg, som har slitt på målingene her vest.

– Feil å endre kurs



Hun sier at Sør-Vestlandets mange arbeidsplasser knyttet til oljevirksomheten har gjort at de har vært gjennom tøffe tider.

– Når optimismen nå er tilbake mener jeg det er feil å endre kurs med økte skatter. Velgerne i disse fylkene bør være ekstra på vakt for Støres prosjekt som vil gi oljestanspartiet, De Grønne, en hånd på rattet, sier hun.

Oljepris



Austreid mener det ikke er økt oljepris som er årsaken.

– Jeg er sikker på at det ikke er oljeprisen vi kan takke for at det nå går bedre. Den er fortsatt på nær halvparten av det nivå den var på i august 2014. Derimot tror jeg at det er forhold som først og fremst består av gode personlige egenskaper hos ledelsen og de ansatte i bedriftene her i landsdelen, sier Austreid.