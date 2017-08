Ny statsministermåling: Jonas mer populær enn Erna

20 dager før valget vil flertallet ha Jonas Gahr Støre som statsminister istedenfor Erna Solberg. Men målingene spriker.

Fakta om undersøkelsen Utfører: InFact Norge AS Populasjon: Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer: 1023 Vekting: Kjønn, alder, bosted og partivalg 2015 Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 %-poeng, gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer Periode: 17. august 2017

46,1 prosent av de spurte i VGs ferske måling vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister etter valget, mens 42,5 prosent vil ha Solberg, viser undersøkelsen utført av InFact.

11,4 prosent sier de ikke vet hvem som bør lede landet etter 11. september.

– Jeg registrerer at vi ligger «neck to neck», sier Erna Solberg som blir avbrutt av Jonas Gahr Støre:

– Det har svingt fra i dag tidlig, sier Støre muntert og viser til NRKs måling fra søndag hvor Solberg var 2,7 prosentpoeng mer populær enn ham.

– Ja, målingene svinger frem og tilbake, fra time til time. Jeg synes det er hyggelig at mange støtter meg som statsminister, svarer Solberg.

Solbergs popularitet vokser

Selv om Støre er mer populær, har Solberg hentet seg godt inn den siste tiden.

I VGs statsministermåling fra april i år ville 47,2 prosent ha Støre som ny statsminister mens 36,5 ønsket at Solberg fortsatte.

Det betyr at Solbergs popularitet har økt med seks prosentpoeng på fire måneder.

– Det viktigste for meg er ikke en popularitetsmåling, det viktigste for meg er å vinne valget 11. september, sier Solberg til VG.

Enig om én ting

Mandag formiddag møtes Solberg og Støre til duell i VGTV. På agendaen står var skatt, pappaperm, samarbeid og helse. Etter debattene vil VGs politiske redaktør Hanne Skartveit og kommentator Frithjof Jacobsen kaste terning på innsatsen deres

– Målingene på statsministerkandidatene viser at det er jevnt. Det er to kandidater som har ulik politikk, og som markerer det i valgkampen. For meg nå, drar valgkampen seg til rundt om vi skal gi titalls millioner i skattekutt som øker forskjellene i Norge eller om vi skal investere i oppgaver som vi burde løse sammen. Det kommer jeg til å gjenta og gjenta. Hvis det er oppslutning for den linjen, må velgerne til syvende og sist stemme på Ap, sier Støre til VG.

– Hva sier det om deg og Solberg at dere ligger så jevnt?

– Dette spørsmålet er avklart. Nordmenn vet at det er to alternativ dette valget: Det er Erna eller meg. På det punktet er Erna Solberg og jeg ett hundre prosent enig, forklarer Støre.

Unge liker Støre best

Ifølge VGs meningsmåling har Støre mer draget på de unge enn statsminister Solberg.

I aldersgruppen 30-44 mener 50,7 prosent av de spurte at Støre bør bli statsminister, mens 39 prosent vil ha Solberg. Blant de yngste velgerne, i alderen 18-29 år, mener 48,6 prosent at Ap-lederen bør bli statsminister mens 35, 8 prosent vil ha Solberg.

Dagens statsminister er imidlertid slår best an blant de eldste velgerne: I gruppen 65+ oppgir 47,3 prosent at de vil at Solberg fortsetter som statsminister, mens 40,5 prosent vil ha Støre.