Ny krisemåling for Støre: «Om nordmenn i dette valget ønsker milliarder i lavere skatt, ikke mer til skole og eldre, da er det ikke vårt valg»

Jonas Gahr Støre og Ap slår sine egne bunnrekorder, og får 27,6 prosent på VGs ferske måling. Velgerne ber Støre droppe KrF-samarbeidet.

Fra forrige ukes VG-måling faller Arbeiderpartiet med hele 2,9 prosentpoeng.

– Om nordmenn i dette valget ønsker milliarder i lavere skatt, ikke mer til skole og eldre, da er det ikke vårt (Arbeiderpartiets, red.anm.) valg, sier partileder Jonas Gahr Støre til VG.

Dette er Aps dårligste VG-måling siden august 2013. Den gang tapte Ap regjeringsmakten etter åtte år med Jens Stoltenberg som statsminister.

Solid nedtur



Den siste uken har den ene målingen etter den andre vist Ap godt plassert under 30-tallet, og Støres langvarige rødgrønne flertall på målingene er i fare.

Torsdag ettermiddag viser også Aftenpostens ferske måling blodrøde tall for Støre og flertall for Erna Solbergs borgerlige koalisjon.

Støre sier han ikke er villig til å gjøre endringer på sin valgkampstrategi.

– Vi holder fast ved strategien. Vi må bli bedre til å nå de velgerne som valgte oss sist, som sitter på gjerdet, jeg tror vi må bli litt mer kraftfulle og tydelige i budskapet. Flere må ut, tett på der folk er. Det kan vi gjøre noe med. Det jobber vi med.

– Når dere går ned, er ikke da strategien feil?

Tror på strategien



Støre sukker tungt før han svarer:

– Jeg har tro på at strategien er riktig. Jeg tror at når man er i denne typen valgkamp hvor det er svingningen og oppmerksomheten skifter, så vil noen velge å skrifte strategi og kaste om på det, men det er ikke vårt valg. Vi kommer til å holde fast ved den, sier Ap-lederen.

Aps potensielle regjeringspartnere SV og Senterpartiet går begge frem, med omtrent ett prosentpoeng hver.

– Det som virket som urealistisk før sommeren, at et nytt flertall hvor Ap er avhengig av SV, er helt innenfor rekkevidde nå. Jeg har vært opptatt av at vi ikke ber Ap om noe som helst. Jeg har ikke noe behov for å kritikere Aps veivalg, men jeg har vært tydelig overfor venstresidevelgere at det er de som bestemmer dette: Velgere som er opptatt av rettferdig fordeling og miljø, må samle seg om SV for å skape en situasjon hvor Ap må forholde seg til oss, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Vil ha SV foran KrF

På oppdrag fra VG har InFact også spurt velgerne om hvem Ap bør samarbeide med etter valget av SV og KrF.

60,9 prosent av Aps velgere mener Støre bør velge et samarbeid med SV fremfor KrF. Kun 17,3 prosent ønsker KrF.

– Jeg er opptatt av KrFs velgere. KrF går til valg på en regjering med sentrum og partiet Høyre, og dette endrer ikke det, sier en kortfattet KrF-leder Knut Arild Hareide.

Ifølge InFact er det 250 respondenter som har svart at de ville stemme Ap, og som ble spurt om de foretrekker SV eller KrF som samarbeidspartner.

– Det er et godt grunnlag å vurdere ut fra. Dette er sikre tall. Feilmarginen er på +/- seks prosent. Uansett inkludert feilmargin, er det soleklart at SV er det foretrukne alternativet for Ap-velgere, sier Magnus Larsson, analysesjef i InFact.

Erna uten flertall



På borgerlig side er endringene marginale fra VGs forrige måling, men sammenlignet med valget for fire år siden er situasjonen også der begredelig:

Til sammen mister regjeringspartiene Høyre og Frp flere mandater enn Senterpartiet vinner. Borgerlig side går samlet tilbake med 23 mandater.

Dermed er det fortsatt et tilsynelatende solid rødgrønt flertall på VGs måling.

FÅR HØRE FRA VELGERNE: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her sammen med sin kommunikasjonssjef Camilla Ryste (til høyre), under et arrangement på Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo torsdag. Foto: Trond Solberg , VG

Sp og Frp like store

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med at Sp nå har like stor oppslutning som Frp:

– Vi ligger an til å doble vår stortingsgruppe. Det er veldig inspirerende, sier han.

– Men det skjer på bekostning av Ap?

– Ap får svare selv for sine tall, sier Vedum.

– Samarbeid med SV eller KrF i regjering, hva velger du?

–Vi ønsker en Sp-Ap basert regjering, svarer Sp-lederen.

Aarebrot: Høy KrF-sympati



Professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, er selv Ap-medlem og er ikke imponert over det Ap og Støre har fått til.

– De har ikke lykkes i å forklare hvorfor det er behov for skatteøkninger. Skal du gå til valg på skatteøkninger, må du etablere at det er et behov for det. Det holder ikke å vise til behov innenfor skole, helse og eldreomsorg: De må fortelle folk at en hjemmesykepleier kan være dobbelt så lenge på besøk hos deres foreldre eller andre konkrete ting.

At så mange av Aps velgere ber Støre samarbeide med SV, overrasker ikke Aarebrot.

– Det som er interessant med den målingen er at så mange som 17 prosent foretrekker KrF. Hadde du spurt om det for fire år siden, tipper jeg det bare hadde vært 4–5 prosent som hadde svart KrF, sier han.

Risikerer regnbue



Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sier i en kommentar til VGs måling at det fortsatt er håp for det borgerlige flertallet, selv om de rødgrønne fortsatt ligger foran:

– Vi slår jo spådommene om et elendig valg, og det lever jeg godt med. Selv føler jeg at vi er i medgang, sier Frp-nestlederen.

– Men alle ser samtidig at det kan gå så dårlig for landet at vi risikerer en regnbue-koalisjon av hele fem rødgrønne partier. Vel nok har vi vært uenig med KrF og Venstre iblant, men det vil bli et mareritt for landet om fem partier skal bli enige, sier Solvik-Olsen.