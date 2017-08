Ny krisemåling for Arbeiderpartiet

Siste meningsmåling er triste nyheter for Arbeiderpartiet.

Tirsdagens måling som Norstat har gjort for NRK er den dårligste målingen for Støre siden NRK begynte å sammenligne oppslutningen om Solberg og Støre. Partiet er nede på 24,4 prosent. Samtidig er Høyre nå større enn Arbeiderpartiet.

I samme måling svarer 46,8 prosent av de spurte at sittende statsminister Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Tilsvarende tall for Støre er 36,8 prosent.

Arbeiderpartiet har hatt en fallende trend på meningsmålingene, ned fra 36-tallet rundt årsskiftet.

– Vitamininnsprøytning

Gjennomsnittet av seks målinger publisert før denne krisemålingen, viser 27,9 prosent oppslutning, mot et snitt på 28,8 prosent hele august sett under ett. Det gir 53 stortingsmandater for Ap neste stortingsperiode, mot 55 denne perioden, skriver NTB.

Støre sier i en kommentar at han opplever å ha partiet i ryggen.

– Vi har et godt program og en stor ambisjon for Norge. Den målingen som teller er valgdagen 11. september. Vi er et lag som skal vinne valget og jeg skal lede det laget, sier Støre i en kommentar til NRK.

Solberg sier målingen gir en vitamininnsprøytning til hele Høyres organisasjon.

Ni prosent sannsynlighet

En prognose fra tallknuserne i Norsk Regnesentral gir imidlertid de fire borgerlige partiene bare 9 prosent sannsynlighet for valgseier.

– Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sa assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB på søndag.

I VGs måling fra forrige uke, gjennomført av Infact, svarte 46,1 prosent at de ønsket seg Støre som statminister, mens 42,5 gikk for Solberg.

Så sent som i april i år mente 44,2 prosent at Støre var best skikket og han ledet da stort over Solberg.

Valgforsker: – Veldig spesielt

Valgforsker Bernt Aardal forteller at dette er spesielle tall å se nå.

– Det er bekymringsfullt for de at lojaliteten fra tidligere velgere ser ut til å bare gå nedover. Det betyr at de liksom ikke har grepet, de klarer ikke å mobilisere. Når de i tillegg begynner å miste velgere til andre partier, så er det vanskelig for dem, sier han.

Han har dessuten ikke noe godt svar på hvorfor det går så dårlig med Arbeiderpartiet.

– De mister velgere til nesten alle andre partier! Til Senterpartiet, mer til SV, og litt til Rødt og Fremskrittspartiet. Når frafallet ikke har noen politisk retning, ser det ut som det går mer på en generell mobilisering, slik at de mister velgere til flere kanter, sier han.

Aardal mener dessuten at det at Høyre nå er større ifølge målingen, er spesielt. Med feilmarginen er de omtrent like store, men dette er likevel verdt å merke seg, sier han.

– Det er et veldig spesielt resultat. Når Arbeiderpartiet også sliter med å komme opp på 30-tallet prosentmessig, virker det som alle er enige om at det går dårlig med Arbeiderpartiet, sier han.