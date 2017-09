NHO-topp: Støre bommet med ett år

Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, sier Støre og Aps valgkamp var tilpasset situasjonen i fjor. – Tabbe, sier han.

– Støre og Arbeiderpartiet bommet med ett år. Alle andre så at krisen i norsk økonomi var over i fjor. Men Ap messet på om alle problemene. Det var deres største tabbe og den viktigste årsaken til det dårlige valget Ap oppnådde, sier Lier-Hansen, som selv har en lang fortid i Arbeiderpartiet.

– Må evaluere alt



Leder Mette Nord i LOs desidert største forbund, Fagforbundet, møter på sentralstyremøtet til Arbeiderpartiet tirsdag ettermiddag med et klart utgangspunkt.

– Valgresultatet for Ap var for dårlig og det må iverksettes et større evalueringsprosjekt hvor man må granske flere sider: Hva som gikk galt og veien videre.

– Hvis den evalueringen peker på at Støre har et stort ansvar for valgnederlaget: Bør det da komme en debatt om han bør gå av?

– Vi må være åpne og evaluere alt: saker og personer. Fagforbundet har ikke noe behov for å peke på Støre som ansvarlig for resultatet.

KRITISK: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Frode Hansen , VG

Hun trøster seg med at det har vært fremgang for rødgrønn politikk.

– Vi er glad for at partier som støtter oss i kampen mot privatisering og velferdsprofitører samlet sett har gjort et godt valg.

Fellesforbundet



Også lederen i LOs nest største forbund, Jørn Eggum i Fellesforbundet, krever evaluering.

– Dette valgresultatet holder ikke. Vi må bygge organisasjonen og tillit igjen. Hva som har skjedd må evalueres skikkelig; både når det gjelder saker og personer.

Etter hva VG forstår, kan det bli en debatt på sentralstyremøtet i Ap, om evalueringen skal skje via en havarikommisjon fra utsiden, eller om det er partikontoret som skal lede det arbeidet.

Det murres kraftig over at valgkampen ikke er blitt ledet helt og fullt fra partikontoret, men via valgkamporganisasjonen med base i Stortinget.

Lier-Hansen sier han tror Ap må gjennom en åpenhjertig evaluering hvor ingen eller intet er fredet.

– Ap har ikke greid å kapre klimavelgere. De lekket til Senterpartiet, SV, Rødt og De Grønne og klarte ikke å hente velgere fra høyresiden. Og: De hadde ikke en eneste sak som virkelig fikk velgerne på kroken.

– Bommet fullstendig



Lier-Hansen tror krisemaksimeringen var det viktige skille mellom Ap og regjeringen.

– Når Ap bommet fullstendig på krisetimingen – de var ett år for sent ute – og folk så at regjeringens politikk faktisk bidra til lavere ledighet og at økonomien har stabilisert seg etter oljeprisfallet og omstillingen i olje- og oljeservicesektoren, så tjente Høyre på det.

– Jeg må også si at jeg er imponert over det Fremskrittspartiet har fått til. De har vist at de kan regjere i fire år uten at det har gitt slitasje og problemer med velgerne. Det imponerer meg.

Han sier det er en stor forskjell i den parlamentariske situasjonen.

– Før valget var Solberg-regjeringen bare avhengig av støtte fra ett av de to borgerlige sentrumspartiene Venstre eller KrF. Nå er de avhengige av støtte fra begge. Det kan bety ganske mye i spillet på borgerlig side og mulighetene for å samle flertall.

Støre har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag.